「長く長くこの作品を作り続けていきたい」

松本幸四郎と「鬼平」愛を語る！

「時代劇専門チャンネル」「時代劇専門チャンネルNET」を運営する日本映画放送株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮川朋之）は、本日5月26日（火）に松本幸四郎主演、池波正太郎原作のオリジナル時代劇「鬼平犯科帳」シリーズのファンイベント第2回『鬼平犯科帳祭』（東京・浅草公会堂）を開催。最新作より密偵・相模の彦十役として尾美としのりがシリーズに出演することと、7月10日（金）より全国劇場公開される特別先行版「鬼平犯科帳 本所の銕／密告」の劇場ポスタービジュアル、90秒本予告を解禁いたしました。

ファンイベントにて、最新第8弾「本所の銕」（市川染五郎主演）の上映後、尾美としのりが、主演の長谷川平蔵役・松本幸四郎とともにサプライズで登壇。会場からは歓声があがりました。

中村吉右衛門主演「鬼平犯科帳」シリーズにも同心・木村忠吾役で出演していた尾美は、「面白い作品なので忠吾と違う役で出演することに正直怖さもありましたが、みなさまからのお声がけに後押しされて、演じさせていただこうと決心しました」と、シリーズ出演の喜びを語りました。 幸四郎も「火野さんと最後に撮影した場所で新たな彦十・尾美さんと最初のシーンを撮ったので、その日はとても特別な日になりました。尾美さんのおかげで今日があります」と、尾美との共演について、思いを語りました。

最後に、幸四郎から「『鬼平』はこれらも歩みを止めず、作り続けていきます。これぞ“鬼平魂"です。」と観客に向けてメッセージが送られ、サプライズ登壇に会場は大盛り上がりとなりました。

最新作「本所の銕」「密告」の2作品をまとめてお楽しみいただける、特別先行版「鬼平犯科帳 本所の銕／密告」は7月10日（金）よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国ロードショー。今回発表されたビジュアルには、平蔵と、若き日の平蔵・銕三郎、彦十の姿が描かれ、過去と未来が繋がる物語を想起させるデザインとなっています。

そして、2人のサプライズ登壇の後には「本所の銕」に出演した市川染五郎、中島瑠菜、阿佐辰美、駒木根葵汰が登壇。作品を振り返る、アフタートーク番組の公開収録が行われ、会場の熱気が冷めやらぬうちに、第2回『鬼平犯科帳祭』1日目は幕を閉じました。

特別先行版「鬼平犯科帳 本所の銕／密告」ポスタービジュアルⒸ日本映画放送

第2回『鬼平犯科帳祭』は明日5月27日（水）に2日目を開催。第9弾「密告」の上映と「密告」出演者によるアフタートーク番組の公開収録を行います。

新たなキャストを迎え、さらなる盛り上がり見せる「鬼平犯科帳」シリーズの今後の展開に是非ご注目ください。

登壇者コメント

第2回『鬼平犯科帳祭』当日の様子

会場では作品の世界観を感じさせるフォトブースが設けられ、「鬼平犯科帳」オリジナルグッズの販売も行われました。

また、大五うなぎ工房やショップジャパンほか、協賛社がブースを出展、各社販売や試供品の配布を行うなど賑わいを見せました。













パッケージ

シリーズ第5弾「鬼平犯科帳 老盗の夢」／第6弾「鬼平犯科帳 暗剣白梅香」ＤＶＤ発売決定！

◆松本幸四郎主演「鬼平犯科帳」公式ポータルサイト https://onihei-hankacho.com

◆時代劇パートナーズ 公式 X @jdigk_partners https://x.com/jdigk_partners

◆時代劇専門チャンネル 松本幸四郎主演「鬼平犯科帳」特設サイト https://www.jidaigeki.com/onihei3/

◆時代劇専門チャンネル公式 X @jidaigekich https://x.com/jidaigekich

◆時代劇専門チャンネル NET https://www.amazon.co.jp/gp/video/channel/20ce75e9-e059-4fda-8d7f-0f45be84e8cb