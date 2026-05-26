【学術論文発表済】千葉県市原市のバザルト(R)ヘッドスパが50代男性の薄毛に変化。2ヶ月6回の継続ケアで1本1本の髪が太くなり地肌の透け感が改善した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――千葉県市原市・ヘアーサロンVARTの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、千葉県市原市のサロン『ヘアーサロンVART』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは50代前半の男性です。薄毛に悩まれており、髪の細さと地肌の透け感が気になられていました。
同サロンでは、バザルト(R)ヘッドスパを1ヶ月目は週1回×4週、2ヶ月目は2週間に1回×2週のペースで実施。計6回の継続ケアにより、頭皮環境の再構築をサポートしました。
施術を重ねるうちに1本1本の髪が太くなり、地肌があまり目立たなくなる変化が確認されました。
お客様は「エステを受けて、気持ちよく眠っているだけで、育毛の効果まで出ちゃうなんて、本当にラッキー！」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：ヘアーサロンVART（千葉県市原市）
URL：https://www.ururu-shaving.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350378/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350378/images/bodyimage2】
「押す・揉む・叩くのないヘッドスパを探していた時、バザルト(R)に出会い『これ！！』と思いました。」
千葉県市原市の『ヘアーサロンVART』オーナー・高橋氏は、手技で圧をかけないヘッドスパを探し続けていた際にバザルト(R)と出会いました。押す・揉む・叩くという従来の手技とは根本的に異なるアプローチに確信を持ち、導入を決意したといいます。
「たった1回の施術で変化がしっかり出て、その場でお客様と一緒に『すごい！』『変わった！』と効果を実感してもらえるのが本当に嬉しいです」と高橋氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、高橋氏はこう語ります。「施術者の負担が少なく、バザルト(R)なら早く成果が出ます。理容室なら、初めての男性でもエステを受けやすいですよ！」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、50代男性の薄毛に対し、バザルト(R)ヘッドスパを2ヶ月・計6回継続することで髪の太さと地肌の透け感に変化が確認されるという、年齢・性別に関わらず継続ケアで変化が確認された再現性をあらためて示す一例です。理容室というフィールドでバザルト(R)が男性の頭皮ケアとして高い可能性を持つことも示しています。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、千葉県市原市のサロン『ヘアーサロンVART』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは50代前半の男性です。薄毛に悩まれており、髪の細さと地肌の透け感が気になられていました。
同サロンでは、バザルト(R)ヘッドスパを1ヶ月目は週1回×4週、2ヶ月目は2週間に1回×2週のペースで実施。計6回の継続ケアにより、頭皮環境の再構築をサポートしました。
施術を重ねるうちに1本1本の髪が太くなり、地肌があまり目立たなくなる変化が確認されました。
お客様は「エステを受けて、気持ちよく眠っているだけで、育毛の効果まで出ちゃうなんて、本当にラッキー！」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：ヘアーサロンVART（千葉県市原市）
URL：https://www.ururu-shaving.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350378/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350378/images/bodyimage2】
「押す・揉む・叩くのないヘッドスパを探していた時、バザルト(R)に出会い『これ！！』と思いました。」
千葉県市原市の『ヘアーサロンVART』オーナー・高橋氏は、手技で圧をかけないヘッドスパを探し続けていた際にバザルト(R)と出会いました。押す・揉む・叩くという従来の手技とは根本的に異なるアプローチに確信を持ち、導入を決意したといいます。
「たった1回の施術で変化がしっかり出て、その場でお客様と一緒に『すごい！』『変わった！』と効果を実感してもらえるのが本当に嬉しいです」と高橋氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、高橋氏はこう語ります。「施術者の負担が少なく、バザルト(R)なら早く成果が出ます。理容室なら、初めての男性でもエステを受けやすいですよ！」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、50代男性の薄毛に対し、バザルト(R)ヘッドスパを2ヶ月・計6回継続することで髪の太さと地肌の透け感に変化が確認されるという、年齢・性別に関わらず継続ケアで変化が確認された再現性をあらためて示す一例です。理容室というフィールドでバザルト(R)が男性の頭皮ケアとして高い可能性を持つことも示しています。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
プレスリリース詳細へ