【学術論文発表済】千葉県市原市のバザルト(R)ヘッドスパが50代男性の薄毛に変化。2ヶ月6回の継続ケアで1本1本の髪が太くなり地肌の透け感が改善した最新症例を公開

【学術論文発表済】千葉県市原市のバザルト(R)ヘッドスパが50代男性の薄毛に変化。2ヶ月6回の継続ケアで1本1本の髪が太くなり地肌の透け感が改善した最新症例を公開