「ナフテン酸市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年」出版・販売開始のご案内
SEMABIZはのIMARC Groupの英文調査報告書「ナフテン酸市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年 - Naphthenic Acid Market Report」販売を2026年5月26日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはIMARC Groupの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/imarc-naphthenic-acid/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350476/images/bodyimage1】
世界のナフテン酸市場は2025年に7,310万米ドル規模となり、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）1.84%で成長し、2034年までに8,660万米ドルに達するとIMARCグループは予測しています。
IMARC Group「ナフテン酸市場レポート : 種類（精製ナフテン酸、高純度ナフテン酸）、用途（塗料・インク乾燥剤、木材防腐剤、燃料・潤滑油添加剤、ゴム添加剤、その他）、販売チャネル（直販、代理店）、地域別 2026-2034年 - Naphthenic Acid Market Report by Type (Refined Naphthenic Acid, High-purity Naphthenic Acid), Application (Paint and Ink Driers, Wood Preservatives, Fuel and Lubricant Additives, Rubber Additives, and Others), Sales Channel (Direct Channel, Distributor), and Region 2026-2034」はナフテン酸の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
種類
● 精製ナフテン酸、
● 高純度ナフテン酸
● 用途
● 塗料・インク乾燥剤
● 木材防腐剤
● 燃料・潤滑油添加剤
● ゴム添加剤
● その他
販売チャネル
● 直販
● 代理店
地域
北米
● 米国
● カナダ
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● オーストラリア
● インドネシア
● その他
欧州
● ドイツ
● フランス
● 英国
● イタリア
● スペイン
● ロシア
● その他
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他
中東＆アフリカ
レポート概要
ナフテン酸市場レポート : 種類（精製ナフテン酸、高純度ナフテン酸）、用途（塗料・インク乾燥剤、木材防腐剤、燃料・潤滑油添加剤、ゴム添加剤、その他）、販売チャネル（直販、代理店）、地域別 2026-2034年
Naphthenic Acid Market Report by Type (Refined Naphthenic Acid, High-purity Naphthenic Acid), Application (Paint and Ink Driers, Wood Preservatives, Fuel and Lubricant Additives, Rubber Additives, and Others), Sales Channel (Direct Channel, Distributor), and Region 2026-2034
出版：IMARC Group
https://semabiz.co.jp/imarc-naphthenic-acid/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
IMARC Group正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/imarc-group/imarc-group-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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世界のナフテン酸市場は2025年に7,310万米ドル規模となり、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）1.84%で成長し、2034年までに8,660万米ドルに達するとIMARCグループは予測しています。
IMARC Group「ナフテン酸市場レポート : 種類（精製ナフテン酸、高純度ナフテン酸）、用途（塗料・インク乾燥剤、木材防腐剤、燃料・潤滑油添加剤、ゴム添加剤、その他）、販売チャネル（直販、代理店）、地域別 2026-2034年 - Naphthenic Acid Market Report by Type (Refined Naphthenic Acid, High-purity Naphthenic Acid), Application (Paint and Ink Driers, Wood Preservatives, Fuel and Lubricant Additives, Rubber Additives, and Others), Sales Channel (Direct Channel, Distributor), and Region 2026-2034」はナフテン酸の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
種類
● 精製ナフテン酸、
● 高純度ナフテン酸
● 用途
● 塗料・インク乾燥剤
● 木材防腐剤
● 燃料・潤滑油添加剤
● ゴム添加剤
● その他
販売チャネル
● 直販
● 代理店
地域
北米
● 米国
● カナダ
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● オーストラリア
● インドネシア
● その他
欧州
● ドイツ
● フランス
● 英国
● イタリア
● スペイン
● ロシア
● その他
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他
中東＆アフリカ
レポート概要
ナフテン酸市場レポート : 種類（精製ナフテン酸、高純度ナフテン酸）、用途（塗料・インク乾燥剤、木材防腐剤、燃料・潤滑油添加剤、ゴム添加剤、その他）、販売チャネル（直販、代理店）、地域別 2026-2034年
Naphthenic Acid Market Report by Type (Refined Naphthenic Acid, High-purity Naphthenic Acid), Application (Paint and Ink Driers, Wood Preservatives, Fuel and Lubricant Additives, Rubber Additives, and Others), Sales Channel (Direct Channel, Distributor), and Region 2026-2034
出版：IMARC Group
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