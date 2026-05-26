リーフワークス、ISMS認証範囲をグループ4社へ拡大。情報管理体制の共通化で、グループ内の業務連携をシームレスに
報道関係者 各位
プレスリリース
2026年5月26日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、URL： https://www.leafworks.jp）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001」に基づく認証を更新し、武蔵野オフィスに拠点を置くグループ4社を新たに認証対象へ追加しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350477/images/bodyimage1】
株式会社リーフワークスは、事業領域の多角化とグループ経営の強化を進めるなかで、各社の専門性を生かした役割分担と、グループ内でのシームレスな連携体制の構築に取り組んでいます。
今回の認証範囲拡大は、システム開発、Web制作、EC運営、コンサルティングなど、グループ各社が担う領域において、情報セキュリティ管理体制を共通基盤として整備するものです。これにより、グループ内での連携をより円滑にし、企画・開発・運用・支援までを一体的に提供できる体制の強化を図ります。
▼グループ経営強化の背景
近年、WebサービスやECサイト、システム、ブランド施策に求められる役割は多様化しています。こうした変化に対応するため、リーフワークスグループでは、各社の専門性とグループ全体のリソースを生かしたサービス提供体制の構築を進めています。
今回、ISMS認証の対象範囲を武蔵野オフィスに拠点を置くグループ4社へ拡大することで、情報管理における共通ルールと運用体制を整備しました。今後も、グループ内での内製・連携体制を、より強固なものにしてまいります。
▼認証概要
対象組織：株式会社リーフワークス
代表所在地：〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
適用業務：ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス、ECサイトの企画・開発・管理・運営
ITコンサルティング業務
適用宣言書：適用宣言書 第3.1版
認証基準：ISO/IEC 27001:2022＋Amd 1:2024（JIS Q 27001:2025）
認証登録番号：ISA IS 0382
▼対象組織詳細
本社
対象業務：適用業務に同じ
所在地：〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
武蔵野オフィス
対象業務：ECサイト運営
所在地：〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
株式会社GOOODCREW
対象業務：ホームページ制作業
所在地：〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
クリーヴァ株式会社
対象業務：システム開発業
所在地：〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
レギュラス・ソリューションズ株式会社
対象業務：ECコンサルティング業
所在地：〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
株式会社ATTRACTION
対象業務：ECサイト構築・ブランドコンサルティング業
所在地：〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
▼今後の展望
近年、AIをはじめとする技術の進化により、システムやコンテンツを作ること自体のハードルは下がりつつあります。一方で、提供したサービスや制作物が正しく、安全に運用され続けること、またその品質と責任を組織として担保することの重要性は、これまで以上に高まっています。
リーフワークスグループは、今後もISMSの運用と継続的な改善にグループ一丸となって取り組み、安全性の高いサービスの開発・提供を進めてまいります。
【会社概要】
会社名 株式会社リーフワークス
代表者 代表取締役 澤 健太
資本金 10,000,000円
設 立 2010年7月6日
所在地 本社オフィス
〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
インキュベーションオフィス「TOKIZA」
〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目10-4
武蔵野オフィス
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
TEL 077-535-9027
URL https://www.leafworks.jp
事業内容 ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス開発 / ECサイト運営 / ITコンサルティング業務
配信元企業：株式会社リーフワークス
プレスリリース
2026年5月26日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、URL： https://www.leafworks.jp）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001」に基づく認証を更新し、武蔵野オフィスに拠点を置くグループ4社を新たに認証対象へ追加しました。
株式会社リーフワークスは、事業領域の多角化とグループ経営の強化を進めるなかで、各社の専門性を生かした役割分担と、グループ内でのシームレスな連携体制の構築に取り組んでいます。
今回の認証範囲拡大は、システム開発、Web制作、EC運営、コンサルティングなど、グループ各社が担う領域において、情報セキュリティ管理体制を共通基盤として整備するものです。これにより、グループ内での連携をより円滑にし、企画・開発・運用・支援までを一体的に提供できる体制の強化を図ります。
▼グループ経営強化の背景
近年、WebサービスやECサイト、システム、ブランド施策に求められる役割は多様化しています。こうした変化に対応するため、リーフワークスグループでは、各社の専門性とグループ全体のリソースを生かしたサービス提供体制の構築を進めています。
今回、ISMS認証の対象範囲を武蔵野オフィスに拠点を置くグループ4社へ拡大することで、情報管理における共通ルールと運用体制を整備しました。今後も、グループ内での内製・連携体制を、より強固なものにしてまいります。
▼認証概要
対象組織：株式会社リーフワークス
代表所在地：〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
適用業務：ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス、ECサイトの企画・開発・管理・運営
ITコンサルティング業務
適用宣言書：適用宣言書 第3.1版
認証基準：ISO/IEC 27001:2022＋Amd 1:2024（JIS Q 27001:2025）
認証登録番号：ISA IS 0382
▼対象組織詳細
本社
対象業務：適用業務に同じ
所在地：〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
武蔵野オフィス
対象業務：ECサイト運営
所在地：〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
株式会社GOOODCREW
対象業務：ホームページ制作業
所在地：〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
クリーヴァ株式会社
対象業務：システム開発業
所在地：〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
レギュラス・ソリューションズ株式会社
対象業務：ECコンサルティング業
所在地：〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
株式会社ATTRACTION
対象業務：ECサイト構築・ブランドコンサルティング業
所在地：〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
▼今後の展望
近年、AIをはじめとする技術の進化により、システムやコンテンツを作ること自体のハードルは下がりつつあります。一方で、提供したサービスや制作物が正しく、安全に運用され続けること、またその品質と責任を組織として担保することの重要性は、これまで以上に高まっています。
リーフワークスグループは、今後もISMSの運用と継続的な改善にグループ一丸となって取り組み、安全性の高いサービスの開発・提供を進めてまいります。
【会社概要】
会社名 株式会社リーフワークス
代表者 代表取締役 澤 健太
資本金 10,000,000円
設 立 2010年7月6日
所在地 本社オフィス
〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
インキュベーションオフィス「TOKIZA」
〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目10-4
武蔵野オフィス
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
TEL 077-535-9027
URL https://www.leafworks.jp
事業内容 ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス開発 / ECサイト運営 / ITコンサルティング業務
配信元企業：株式会社リーフワークス
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