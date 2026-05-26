リーフワークス、ISMS認証範囲をグループ4社へ拡大。情報管理体制の共通化で、グループ内の業務連携をシームレスに

リーフワークス、ISMS認証範囲をグループ4社へ拡大。情報管理体制の共通化で、グループ内の業務連携をシームレスに