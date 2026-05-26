株式会社スマートキャスト(本社：神奈川県横浜市、以下 スマートキャスト)は2026年5月25日、ゲーム要素を取り入れた次世代型ファンエンゲージメント＆マネタイズプラットフォームを展開するイスラエルのスポーツテック企業「PLAY LEAP(プレイリープ)」と、日本国内における独占代理店契約を含む戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。





本提携により、スマートキャストはPLAY LEAPの日本における唯一の公式代表として、国内のプロスポーツクラブ、リーグ、放映権保有者に対するプラットフォームの導入支援、システム統合、およびローンチ後の運用保守を一気通貫でサポートし、さらには日本を足がかりとしたアジア市場への展開を主導してまいります。









■パートナーシップ締結の背景と狙い

現在、日本のスポーツ産業はデジタルトランスフォーメーション(DX)の過渡期にあり、ファンとの新しい接点の創出を急いでいます。しかし多くのクラブが、「試合日(ゲームデー)以外のファンとのエンゲージメント低下」「断片化されたデジタルツールの管理負荷」「従来のチケットやスポンサー収入に依存した収益構造」「ファンの一次データ(ファーストパーティデータ)の蓄積不足」といった共通の課題を抱えています。

スマートキャストは、こうした課題を解決するため、欧米や中南米の主要リーグで既に高い実績を持つPLAY LEAPの「自社ブランド型(ホワイトレーベル)ファン参加型プラットフォーム」に着目しました。

スマートキャストが持つ高度な技術コンサルティング力およびエンジニアリングネットワークと、PLAY LEAPの世界基準のテクノロジーを融合させることで、日本のスポーツ組織がリスクを最小限に抑え、初日から高い投資対効果(ROI)を生み出せる仕組みを提供いたします。









■本プラットフォームが日本市場にもたらす5つのコア価値

日本のクラブやリーグは、本プラットフォームを導入することで以下の機能を自社ブランドとして展開できます。





1. 「試合日以外」のエンゲージメント構築(365日の接続)

勝敗・展開予想、ファン投票、クイズ、レーティング、ユーザー生成コンテンツ(UGC)など、ゲーム感覚で楽しめるモジュールを組み合わせ、試合がない日も毎日ファンが訪れる場所を作ります。





2. ファーストパーティデータ(顧客データ)の自社所有

外部のSNSや既存プラットフォームに依存せず、ファンの属性や行動データをクラブが直接所有・分析できるようになり、マーケティングの精度を劇的に向上させます。





3. 新しいデジタル収益源の開拓

プラットフォーム内へのスポンサー企業のネイティブ統合、インゲーム広告、限定グッズ販売などを通じ、持続可能なノンチケット収入を創出します。





4. 国内ビジネスに最適化されたシステム基盤

スマートキャストの日本版PLAY LEAPサイトは、国内パートナー各社との連携・協力のもとで開発されており、国内のビジネス環境において高い信頼性と安定性を誇ります。





5. エンドツーエンドの国内ローカルサポート

海外ツールにありがちな運用の丸投げではなく、スマートキャストが市場設計、関係各所との調整、API開発などの技術統合、日々の運用まで伴走します。









■両社代表からのコメント

株式会社スマートキャスト 最高経営責任者(CEO) 畠山正仁のコメント：

「日本のスポーツクラブやリーグは今、ビジネスモデルの大きな転換期を迎えています。ファンがよりパーソナライズされ、いつでも繋がれるインタラクティブな体験を求める一方で、クラブ側は新たな収益源の多様化を迫られています。私たちが多くのツールの中からPLAY LEAPとの提携を選んだのは、これが最も完成度と柔軟性が高く、何より各クラブが大切にしてきたブランドアイデンティティを尊重できるホワイトレーベル設計だったからです。

スマートキャストは、単なる海外製品のインポーター(輸入業者)ではありません。国内パートナー各社との連携をはじめ、日本国内のステークホルダーの皆様が安心して導入できるよう、技術面・運用面から一気通貫でサポートいたします。このイノベーションを通じて、日本のスポーツコミュニティの発展と地域活性化に貢献できることを誇りに思います。」





PLAY LEAP 最高経営責任者(CEO)兼共同創業者、ダニエル・アビドール(Daniel Avidor)のコメント：

「日本は世界で最も熱狂的で、かつ成熟したスポーツ市場の一つです。私たちは、日本のファンこそがその深いロイヤルティに見合う最先端の体験を受け取るべきだと考えてきました。スマートキャストとのパートナーシップは、日本における完璧な基盤となります。彼らはテクノロジーの専門知識だけでなく、日本のスポーツビジネスの文化的背景を深く理解しているからです。

私たちのビジョンは『Game Day, Every Day, All Day(試合日を、毎日、いつでも)』です。スマートキャストとともに、ファンの情熱を測定可能なデータへと変え、クラブとスポンサーの双方に持続可能な成長をもたらすエコシステムを日本、そしてアジア全体へ広げていくことを楽しみにしています。」









■会社概要

【株式会社スマートキャストについて】

本社を神奈川県横浜市に置き、テクノロジーコンサルティング、技術マッチング、受託開発、およびITエンジニアの育成サービスを提供。スポーツテック事業ラインにおいて、海外の最先端スタートアップと日本市場を繋ぐハブ機能を担う。日本版PLAY LEAP展開においては、NTTタウンページ株式会社の「D-LEAD」サービスと連携し、安心・安全な国内運用基盤を構築しています。





公式サイト： https://smart-cast.co.jp





【PLAY LEAP(LEAP Sports Digital)について】

スポーツクラブ、リーグ、連盟、およびブランド向けに、B2Bのホワイトレーベル型ファンエンゲージメント＆マネタイズプラットフォームを提供するイスラエルのスポーツテック企業。モジュール式のゲーム化体験を通じて、組織のデータ主権の確立とデジタル収益の最大化を支援。草の根の地域クラブから世界のプロリーグまで対応する高いスケーラビリティを備えています。





公式サイト： https://www.playleap.io