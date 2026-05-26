スクリーン印刷用メッシュ調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032
スクリーン印刷用メッシュは、スクリーン印刷工程において画像担体として使用される精密織布または金属メッシュである。製版枠に張設し、感光性乳剤を塗布することで紋版パターンを形成する。印刷時には、スキージを用いてインクまたはペーストをメッシュの開口部から基材へ押し出し、遮蔽領域は材料の転写を遮断する。
市場規模と今後5年予測：機能印刷需要が市場高度化を牽引
スクリーン印刷用メッシュ市場は、伝統的な印刷用途に支えられながらも、高精度・高付加価値用途の拡大によって成長の質が変わりつつある。LP Information調査チームの「世界スクリーン印刷用メッシュ市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/577135/screen-printing-mesh）によれば、2025年の8.13億米ドルから2032年には12.20億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は6.1％になると予測されています。
この成長を支えるのは、従来分野の底堅い需要に加え、電子分野を中心とする高精度印刷需要の拡大である。繊維、セラミックス、ガラスが基礎需要を支える一方、電子分野は最大の下流用途として市場の高度化を牽引している。さらに、太陽光、車載電子、医療といった新しい機能印刷用途が、スクリーン印刷の価値を単純な意匠表現から精密流体制御へと押し上げている。
加えて、市場の重心は製品構成の面でも上位化している。従来のポリエステルメッシュ中心の構造から、より高張力・高精度が求められるステンレスメッシュやタングステンメッシュへと需要がシフトしており、製品単価の上昇余地が広がっている。今後5年の市場拡大は数量増だけでなく、高精度品の構成比上昇を伴う構造的なアップグレードによって支えられる可能性が高い。
図. スクリーン印刷用メッシュ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350426/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350426/images/bodyimage2】
図. 世界のスクリーン印刷用メッシュ市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位企業主導の構図が鮮明
スクリーン印刷用メッシュ市場の主要メーカーとしては、Sefar、Asada Mesh、Saati、NBC Meshtec、Haver & Boecker、Nippon Tokushu Fabric、Bopp、HEBEI ANPING PRINTING SCREEN CO., LTD、Shanghai Shangshai Bolting cloth Manufacturing Co., Ltd、Hebei Bore などが挙げられる。LP Informationのトップ企業研究センターによれば、2025年の上位5社シェアは約42.0%であり、市場は一定の集中傾向を示している。
結論データでも、Sefar、Asada Mesh、Saati、NBC Meshtec の4社が第一梯隊を形成し、技術力と販路で大きな存在感を持つ構図が示されている。このため、市場は完全な分散型ではなく、頭部企業が高精度品と高付加価値用途を中心に主導権を握る階層型の競争構造といえる。一方で、中低位品や地域市場では中堅・ローカル企業にも余地が残っており、競争は用途と価格帯によって層が分かれている。
主要企業の動向
足元では、主要企業の競争軸が汎用品の供給から、高精度・高張力メッシュの開発へ移っている。Sefar、Asada Mesh、Saati、NBC Meshtec などの第一梯隊企業にとっては、電子や機能印刷向けで求められる微細線幅、高張力、寸法安定性をどこまで実現できるかが重要なテーマになっている。ここでの主題は、高精度製品へのシフトである。
市場規模と今後5年予測：機能印刷需要が市場高度化を牽引
スクリーン印刷用メッシュ市場は、伝統的な印刷用途に支えられながらも、高精度・高付加価値用途の拡大によって成長の質が変わりつつある。LP Information調査チームの「世界スクリーン印刷用メッシュ市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/577135/screen-printing-mesh）によれば、2025年の8.13億米ドルから2032年には12.20億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は6.1％になると予測されています。
この成長を支えるのは、従来分野の底堅い需要に加え、電子分野を中心とする高精度印刷需要の拡大である。繊維、セラミックス、ガラスが基礎需要を支える一方、電子分野は最大の下流用途として市場の高度化を牽引している。さらに、太陽光、車載電子、医療といった新しい機能印刷用途が、スクリーン印刷の価値を単純な意匠表現から精密流体制御へと押し上げている。
加えて、市場の重心は製品構成の面でも上位化している。従来のポリエステルメッシュ中心の構造から、より高張力・高精度が求められるステンレスメッシュやタングステンメッシュへと需要がシフトしており、製品単価の上昇余地が広がっている。今後5年の市場拡大は数量増だけでなく、高精度品の構成比上昇を伴う構造的なアップグレードによって支えられる可能性が高い。
図. スクリーン印刷用メッシュ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350426/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350426/images/bodyimage2】
図. 世界のスクリーン印刷用メッシュ市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位企業主導の構図が鮮明
スクリーン印刷用メッシュ市場の主要メーカーとしては、Sefar、Asada Mesh、Saati、NBC Meshtec、Haver & Boecker、Nippon Tokushu Fabric、Bopp、HEBEI ANPING PRINTING SCREEN CO., LTD、Shanghai Shangshai Bolting cloth Manufacturing Co., Ltd、Hebei Bore などが挙げられる。LP Informationのトップ企業研究センターによれば、2025年の上位5社シェアは約42.0%であり、市場は一定の集中傾向を示している。
結論データでも、Sefar、Asada Mesh、Saati、NBC Meshtec の4社が第一梯隊を形成し、技術力と販路で大きな存在感を持つ構図が示されている。このため、市場は完全な分散型ではなく、頭部企業が高精度品と高付加価値用途を中心に主導権を握る階層型の競争構造といえる。一方で、中低位品や地域市場では中堅・ローカル企業にも余地が残っており、競争は用途と価格帯によって層が分かれている。
主要企業の動向
足元では、主要企業の競争軸が汎用品の供給から、高精度・高張力メッシュの開発へ移っている。Sefar、Asada Mesh、Saati、NBC Meshtec などの第一梯隊企業にとっては、電子や機能印刷向けで求められる微細線幅、高張力、寸法安定性をどこまで実現できるかが重要なテーマになっている。ここでの主題は、高精度製品へのシフトである。