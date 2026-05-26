Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月26に「Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。フォトレジスト材料に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)の概要
Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)に関する当社の調査レポートによると、Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)規模は 2035 年に約 95.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)規模は約 55.8億米ドルとなっています。フォトレジスト材料 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)におけるシェアの拡大は、世界各地における半導体製造能力の急速な拡張によるものです。
米国国立標準技術研究所（NIST）によれば、米国の半導体製造額は2021年に344億米ドルに達しており、今後数年間でさらに増加していく見通しです。こうした製造能力の再構築は、主要な製造工場（ファブ）への設備投資を促進し、フォトレジストを含むリソグラフィ材料への需要を押し上げています。
フォトレジスト材料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/photoresist-material-market/590642323
フォトレジスト材料に関する市場調査によると、従来の193nmリソグラフィから13.5nm EUVリソグラフィへの急速な技術進展、およびAIアクセラレータや高性能コンピューティングチップに対する需要の高まりを背景に、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかしながら、EUVフォトレジスト特有の技術的課題（確率的欠陥、フォトンショットノイズ、ラインエッジラフネス（LER）、感度と解像度のトレードオフ、パターンの倒壊など）が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350460/images/bodyimage1】
Photoresist Material Market (Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場))セグメンテーションの傾向分析
Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、フォトレジスト材料 の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、補助材料別、最終用途産業別、材料の種類別、と地域に分割されています。
Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642323
フォトレジスト材料 Market (Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場))のタイプ別に基づいて、ArF液浸、ArFドライ、KrF、I線、G線に分割されています。中でもArF液浸分野は、45nm以下のテクノロジーノードを用いた先端半導体製造において高い採用率を誇ることから、予測期間中、45%という主要な市場シェアを占めると見込まれています。
Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)の概要
Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)に関する当社の調査レポートによると、Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)規模は 2035 年に約 95.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)規模は約 55.8億米ドルとなっています。フォトレジスト材料 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)におけるシェアの拡大は、世界各地における半導体製造能力の急速な拡張によるものです。
米国国立標準技術研究所（NIST）によれば、米国の半導体製造額は2021年に344億米ドルに達しており、今後数年間でさらに増加していく見通しです。こうした製造能力の再構築は、主要な製造工場（ファブ）への設備投資を促進し、フォトレジストを含むリソグラフィ材料への需要を押し上げています。
フォトレジスト材料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/photoresist-material-market/590642323
フォトレジスト材料に関する市場調査によると、従来の193nmリソグラフィから13.5nm EUVリソグラフィへの急速な技術進展、およびAIアクセラレータや高性能コンピューティングチップに対する需要の高まりを背景に、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかしながら、EUVフォトレジスト特有の技術的課題（確率的欠陥、フォトンショットノイズ、ラインエッジラフネス（LER）、感度と解像度のトレードオフ、パターンの倒壊など）が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350460/images/bodyimage1】
Photoresist Material Market (Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場))セグメンテーションの傾向分析
Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、フォトレジスト材料 の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、補助材料別、最終用途産業別、材料の種類別、と地域に分割されています。
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フォトレジスト材料 Market (Photoresist Material Market (フォトレジスト材料市場))のタイプ別に基づいて、ArF液浸、ArFドライ、KrF、I線、G線に分割されています。中でもArF液浸分野は、45nm以下のテクノロジーノードを用いた先端半導体製造において高い採用率を誇ることから、予測期間中、45%という主要な市場シェアを占めると見込まれています。