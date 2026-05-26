使い捨てプラスチック容器グローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350463/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の業界調査レポート 「使い捨てプラスチック容器の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。
本レポートでは、使い捨てプラスチック容器市場の市場分析を多角的に実施し、売上・販売量・価格推移・主要企業の市場シェアランキングなどを網羅的に提示しています。使い捨てプラスチック容器は、テイクアウト食品容器、飲料カップ、弁当箱など、現代のライフスタイルに不可欠な製品であり、世界経済の成長とともに需要が拡大し続けています。
近年のフードデリバリー市場の急成長やコンビニエンスストアの拡充を背景に、本市場は安定的な成長軌道に乗っています。特に2021年から2032年にかけての市場予測では、世界全体の年平均成長率（CAGR）が約5.2% に達し、2032年には市場規模が約1,850億米ドルに到達すると見込まれており、この業界の将来性は極めて高いと評価されています。
しかし同時に、プラスチックごみ問題や各国の環境規制強化という大きな課題も存在します。本調査では定量データに加え、競争環境の変化や企業ごとの持続可能な成長戦略を読み解くための定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう、地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細データを提供しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら） ▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1251375/disposable-plastic-container
主要企業の市場シェア分析 - グローバルリーダーと地域プレイヤーの競争構図
使い捨てプラスチック容器市場における主要参入企業は以下の通りです。
Berry Global、 Placon Corporation、 Huhtamaki Oyj、 Dart Container Corporation、 Genpak LLC、 Anchor Packaging、 Pactiv LLC、 Sabert Corporation
本レポートでは、これら各社の販売量・売上・市場シェアを詳細に比較分析しています。特にBerry Global、Dart Container Corporation、Huhtamaki Oyj、Pactiv LLC のトップ4社で、世界市場の約45% を占める状況が明らかになっています。
近年の発展趨勢として注目すべきは、バイオプラスチック製品へのシフトです。従来の石油由来プラスチック容器から、植物由来素材や生分解性プラスチックを採用した製品の需要が急増しています。特に欧州市場では、EUプラスチック指令の影響もあり、環境配慮型製品の市場シェアが2025年時点で前年比+18% を記録しました。
製品別・用途別市場分類 - 食品容器と商業用途が成長を牽引
使い捨てプラスチック容器市場は以下のセグメントに分類され、各カテゴリーごとに2032年までの成長予測を提供しています。
製品別
Food Container（食品用容器）
最大セグメント。テイクアウト容器、弁当箱、トレイなどを含む。市場全体の約68% を占める。フードデリバリーの拡大で成長継続中。
Beverage Container（飲料用容器）
コーヒーカップ、ジュースカップ、蓋などを含む。市場シェア約22%。カフェチェーンの拡大が牽引。
Other（その他：カトラリー・ストローなど）
市場シェア約10%。プラスチックストロー規制の影響で一部縮小傾向。
用途別
Commercial（商業用途）
レストラン、カフェ、フードトラック、ケータリングサービスなど。市場の約58% を占め、特に年平均成長率（CAGR）6.1% で拡大中。
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の業界調査レポート 「使い捨てプラスチック容器の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。
本レポートでは、使い捨てプラスチック容器市場の市場分析を多角的に実施し、売上・販売量・価格推移・主要企業の市場シェアランキングなどを網羅的に提示しています。使い捨てプラスチック容器は、テイクアウト食品容器、飲料カップ、弁当箱など、現代のライフスタイルに不可欠な製品であり、世界経済の成長とともに需要が拡大し続けています。
近年のフードデリバリー市場の急成長やコンビニエンスストアの拡充を背景に、本市場は安定的な成長軌道に乗っています。特に2021年から2032年にかけての市場予測では、世界全体の年平均成長率（CAGR）が約5.2% に達し、2032年には市場規模が約1,850億米ドルに到達すると見込まれており、この業界の将来性は極めて高いと評価されています。
しかし同時に、プラスチックごみ問題や各国の環境規制強化という大きな課題も存在します。本調査では定量データに加え、競争環境の変化や企業ごとの持続可能な成長戦略を読み解くための定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう、地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細データを提供しています。
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主要企業の市場シェア分析 - グローバルリーダーと地域プレイヤーの競争構図
使い捨てプラスチック容器市場における主要参入企業は以下の通りです。
Berry Global、 Placon Corporation、 Huhtamaki Oyj、 Dart Container Corporation、 Genpak LLC、 Anchor Packaging、 Pactiv LLC、 Sabert Corporation
本レポートでは、これら各社の販売量・売上・市場シェアを詳細に比較分析しています。特にBerry Global、Dart Container Corporation、Huhtamaki Oyj、Pactiv LLC のトップ4社で、世界市場の約45% を占める状況が明らかになっています。
近年の発展趨勢として注目すべきは、バイオプラスチック製品へのシフトです。従来の石油由来プラスチック容器から、植物由来素材や生分解性プラスチックを採用した製品の需要が急増しています。特に欧州市場では、EUプラスチック指令の影響もあり、環境配慮型製品の市場シェアが2025年時点で前年比+18% を記録しました。
製品別・用途別市場分類 - 食品容器と商業用途が成長を牽引
使い捨てプラスチック容器市場は以下のセグメントに分類され、各カテゴリーごとに2032年までの成長予測を提供しています。
製品別
Food Container（食品用容器）
最大セグメント。テイクアウト容器、弁当箱、トレイなどを含む。市場全体の約68% を占める。フードデリバリーの拡大で成長継続中。
Beverage Container（飲料用容器）
コーヒーカップ、ジュースカップ、蓋などを含む。市場シェア約22%。カフェチェーンの拡大が牽引。
Other（その他：カトラリー・ストローなど）
市場シェア約10%。プラスチックストロー規制の影響で一部縮小傾向。
用途別
Commercial（商業用途）
レストラン、カフェ、フードトラック、ケータリングサービスなど。市場の約58% を占め、特に年平均成長率（CAGR）6.1% で拡大中。