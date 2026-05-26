航空IoT市場は2035年までに3,744億米ドルに達する見通し、年平均成長率14.15％で拡大：レポートオーシャン株式会社
航空IoT市場は、2025年の996.6億米ドルから2035年には3,744億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）14.15％という力強い成長が見込まれています。航空IoTは、航空機および空港インフラ全体にセンサー、スマートデバイス、相互接続システムを統合することで、リアルタイムのデータ収集・分析を可能にし、運航効率、安全性、旅客体験の向上に貢献します。航空会社、空港、MRO事業者がデジタルトランスフォーメーションを推進する中、世界的に需要が加速しており、特に日本市場では、スマート空港の近代化、予知保全の導入、データ主導型のコネクテッド航空運航への関心の高まりが成長を後押ししています。
予知保全が世界の航空業界における運航効率を向上
航空IoT市場における最大の成長要因は、予知保全の急速な導入です。航空機にIoTセンサーを搭載することで、航空会社はエンジン、着陸装置、アビオニクスシステムなどの重要部品を継続的に監視できます。これらのセンサーは、温度、圧力、振動などのパラメーターに関するリアルタイムデータを収集し、分析のために地上システムへ送信します。この能動的なアプローチにより、保守チームは機器故障につながる前に潜在的な問題を特定でき、予定外のダウンタイムや保守コストの削減が可能になります。その結果、予知保全は航空分野における新たな運用標準となりつつあり、市場拡大をけん引する主要な原動力となっています。
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/aviation-iot-market
スマート空港の近代化が日本市場に大きな事業機会を創出
航空IoT市場は、スマート空港という概念の世界的な普及を背景に、大きな転換点を迎えています。旅客動線の監視、手荷物処理、施設管理、運用自動化に対応するIoTソリューションは、空港全体の業務フローと効率を向上させています。日本では、空港の近代化、インバウンド観光需要の拡大、大規模なインフラ投資が進んでおり、コネクテッド空港システムへの需要が加速しています。IoTサービス提供企業と空港運営事業者との新たな提携は、大きな成長機会を生み出すと期待されており、日本は次世代航空技術における重要な地域市場として位置付けられています。
コネクテッド航空におけるサイバーセキュリティリスクが重要課題として浮上
IoTは航空業界に大きな利点をもたらす一方で、深刻なサイバーセキュリティリスクも引き起こします。航空機システムと地上運用との接続性が高まることで、悪意ある攻撃者が悪用し得る脆弱性が生じ、重要システムや旅客の安全に影響を及ぼす可能性があります。IoTデバイスと中央システム間で送信される大量のデータには、傍受や改ざんを防ぐための強固な暗号化およびセキュリティプロトコルが必要です。これらの課題に対応するには、定期的なセキュリティ評価、高度な暗号化手法、継続的なネットワーク監視を含む包括的な戦略が求められており、統合型サイバーセキュリティは市場における
重要な注力分野であり、新たな成長領域となっています。
主要企業一覧：
Honeywell International, Inc.
Tata Communications
Cisco Systems, Inc.
Huawei Technologies Co., Ltd.
IBM Corp.
Aeris Communications
Microsoft Corp.
Tech Mahindra Ltd.
予知保全が世界の航空業界における運航効率を向上
航空IoT市場における最大の成長要因は、予知保全の急速な導入です。航空機にIoTセンサーを搭載することで、航空会社はエンジン、着陸装置、アビオニクスシステムなどの重要部品を継続的に監視できます。これらのセンサーは、温度、圧力、振動などのパラメーターに関するリアルタイムデータを収集し、分析のために地上システムへ送信します。この能動的なアプローチにより、保守チームは機器故障につながる前に潜在的な問題を特定でき、予定外のダウンタイムや保守コストの削減が可能になります。その結果、予知保全は航空分野における新たな運用標準となりつつあり、市場拡大をけん引する主要な原動力となっています。
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スマート空港の近代化が日本市場に大きな事業機会を創出
航空IoT市場は、スマート空港という概念の世界的な普及を背景に、大きな転換点を迎えています。旅客動線の監視、手荷物処理、施設管理、運用自動化に対応するIoTソリューションは、空港全体の業務フローと効率を向上させています。日本では、空港の近代化、インバウンド観光需要の拡大、大規模なインフラ投資が進んでおり、コネクテッド空港システムへの需要が加速しています。IoTサービス提供企業と空港運営事業者との新たな提携は、大きな成長機会を生み出すと期待されており、日本は次世代航空技術における重要な地域市場として位置付けられています。
コネクテッド航空におけるサイバーセキュリティリスクが重要課題として浮上
IoTは航空業界に大きな利点をもたらす一方で、深刻なサイバーセキュリティリスクも引き起こします。航空機システムと地上運用との接続性が高まることで、悪意ある攻撃者が悪用し得る脆弱性が生じ、重要システムや旅客の安全に影響を及ぼす可能性があります。IoTデバイスと中央システム間で送信される大量のデータには、傍受や改ざんを防ぐための強固な暗号化およびセキュリティプロトコルが必要です。これらの課題に対応するには、定期的なセキュリティ評価、高度な暗号化手法、継続的なネットワーク監視を含む包括的な戦略が求められており、統合型サイバーセキュリティは市場における
重要な注力分野であり、新たな成長領域となっています。
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Honeywell International, Inc.
Tata Communications
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Huawei Technologies Co., Ltd.
IBM Corp.
Aeris Communications
Microsoft Corp.
Tech Mahindra Ltd.