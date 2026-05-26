AVENGED SEVENFOLD 12年ぶり来日記念、シニスター・ゲイツ＆ザッキー・ヴェンジェンス公式Schecterミニギター登場
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する日本最大級のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、9月に来日公演を控えるAVENGED SEVENFOLDのギタリストである、シニスター・ゲイツとザッキー・ヴェンジェンスのシグネチャー・ギターを手のひらサイズで精巧に再現した、国内流通が希少である米国Schecter社公式ライセンスのミニチュア・ギターの販売を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350434/images/bodyimage1】
2001年のデビュー以来、数々のキラーチューンを生み出し、世界的メタルバンドとして絶大な人気を誇るAVENGED SEVENFOLD。2006年のSUMMER SONICでの初来日以降、日本でも数々の伝説的ライブを行ってきた彼らが、2014年以来、12年ぶりとなる待望の来日公演を開催します。チケットは販売直後にソールドアウト。今改めてAVENGED SEVENFOLDへの注目が高まっています。
ダークで重厚なサウンド、圧倒的ライブパフォーマンス、そして独自のヴィジュアルカルチャーで世界中のファンを魅了し続ける同バンドにおいて、シニスター・ゲイツとザッキー・ヴェンジェンスのシグネチャー・ギターは、“AVENGED SEVENFOLDらしさ”を象徴する存在として高い人気を誇ります。超絶技巧で知られるシニスター・ゲイツ、そして重厚なリフサウンドでバンドを支えるザッキー・ヴェンジェンス。両者のシグネチャー・ギターは、単なる楽器としてだけでなく、メタルカルチャーそのものを体現するアイコンとして、多くのファンを魅了しています。
近年では、音楽ジャンルの枠を超え、ダークなヴィジュアルカルチャーやインテリア性を含めた“世界観”そのものが支持される傾向も強まっています。AVENGED SEVENFOLDのシグネチャー・ギターは、そうした現代カルチャーとも高い親和性を持つ存在として、世代を超えて注目を集めています。
近年では“好きな音楽を部屋に飾る”カルチャーが拡大しており、ミニチュア楽器はギターを弾かないファン層からも、インテリアアイテムとして支持を集めています。存在感のあるディスプレイ性や写真映えするヴィジュアルも注目され、SNSでは“好きなアーティストの部屋づくり”投稿も増加しており、音楽グッズのインテリア化が進んでいます。今回登場したミニチュア・ギターは、その特徴的なシェイプやカラーリング、ディテールを、1/4スケール・約25cmの手のひらサイズで、ハンドメイドによって精巧に再現。ライブの熱狂、轟音ギターリフ、そしてAVENGED SEVENFOLDの世界観をインテリアとして楽しめるコレクターズアイテムです。
■商品詳細
国内では入手できる店舗が限られる中、AVENGED SEVENFOLD来日タイミングに合わせて展開されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350434/images/bodyimage2】
【シニスター・ゲイツ愛用モデル】
商品名： Synyster Gates FR USA Signature Schecter / ミニチュア楽器
価格： 8,800円（税込）
商品仕様
サイズ：約25cm（実際のギターの約1/4スケール）
カラー：サンバースト／ブラック
付属品：専用ギタースタンド、ギターケース
仕様：ハンドメイドミニチュアモデル
素材：木材、金属パーツ
ライセンス：Schecter Official License
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350434/images/bodyimage3】
【ザッキー・ヴェンジェンス6661モデル】
商品名： Zacky Vengeance Satin Black 6661 Schecter / ミニチュア楽器
価格： 8,800円（税込）
商品仕様
サイズ：約25cm（実際のギターの約1/4スケール）
カラー：サテンブラック
付属品：専用ギタースタンド、ギターケース
仕様：ハンドメイドミニチュアモデル
素材：木材、金属パーツ
ライセンス：Schecter Official License
■販売サイト
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/avenged-sevenfold
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。作品やアーティストの魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350434/images/bodyimage1】
2001年のデビュー以来、数々のキラーチューンを生み出し、世界的メタルバンドとして絶大な人気を誇るAVENGED SEVENFOLD。2006年のSUMMER SONICでの初来日以降、日本でも数々の伝説的ライブを行ってきた彼らが、2014年以来、12年ぶりとなる待望の来日公演を開催します。チケットは販売直後にソールドアウト。今改めてAVENGED SEVENFOLDへの注目が高まっています。
ダークで重厚なサウンド、圧倒的ライブパフォーマンス、そして独自のヴィジュアルカルチャーで世界中のファンを魅了し続ける同バンドにおいて、シニスター・ゲイツとザッキー・ヴェンジェンスのシグネチャー・ギターは、“AVENGED SEVENFOLDらしさ”を象徴する存在として高い人気を誇ります。超絶技巧で知られるシニスター・ゲイツ、そして重厚なリフサウンドでバンドを支えるザッキー・ヴェンジェンス。両者のシグネチャー・ギターは、単なる楽器としてだけでなく、メタルカルチャーそのものを体現するアイコンとして、多くのファンを魅了しています。
近年では、音楽ジャンルの枠を超え、ダークなヴィジュアルカルチャーやインテリア性を含めた“世界観”そのものが支持される傾向も強まっています。AVENGED SEVENFOLDのシグネチャー・ギターは、そうした現代カルチャーとも高い親和性を持つ存在として、世代を超えて注目を集めています。
近年では“好きな音楽を部屋に飾る”カルチャーが拡大しており、ミニチュア楽器はギターを弾かないファン層からも、インテリアアイテムとして支持を集めています。存在感のあるディスプレイ性や写真映えするヴィジュアルも注目され、SNSでは“好きなアーティストの部屋づくり”投稿も増加しており、音楽グッズのインテリア化が進んでいます。今回登場したミニチュア・ギターは、その特徴的なシェイプやカラーリング、ディテールを、1/4スケール・約25cmの手のひらサイズで、ハンドメイドによって精巧に再現。ライブの熱狂、轟音ギターリフ、そしてAVENGED SEVENFOLDの世界観をインテリアとして楽しめるコレクターズアイテムです。
■商品詳細
国内では入手できる店舗が限られる中、AVENGED SEVENFOLD来日タイミングに合わせて展開されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350434/images/bodyimage2】
【シニスター・ゲイツ愛用モデル】
商品名： Synyster Gates FR USA Signature Schecter / ミニチュア楽器
価格： 8,800円（税込）
商品仕様
サイズ：約25cm（実際のギターの約1/4スケール）
カラー：サンバースト／ブラック
付属品：専用ギタースタンド、ギターケース
仕様：ハンドメイドミニチュアモデル
素材：木材、金属パーツ
ライセンス：Schecter Official License
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350434/images/bodyimage3】
【ザッキー・ヴェンジェンス6661モデル】
商品名： Zacky Vengeance Satin Black 6661 Schecter / ミニチュア楽器
価格： 8,800円（税込）
商品仕様
サイズ：約25cm（実際のギターの約1/4スケール）
カラー：サテンブラック
付属品：専用ギタースタンド、ギターケース
仕様：ハンドメイドミニチュアモデル
素材：木材、金属パーツ
ライセンス：Schecter Official License
■販売サイト
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/avenged-sevenfold
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。作品やアーティストの魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
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