Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月26に「Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。カメラレンズ用モーターに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)の概要
Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)に関する当社の調査レポートによると、Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)規模は 2035 年に約 126 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)規模は約 67 億米ドルとなっています。カメラレンズ用モーターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)におけるシェアの拡大は、自動車用先進運転支援システム（ADAS）および自動運転用カメラの急速な普及拡大によるものです。ADASや自動運転技術は、小型オートフォーカスシステム、光学式手ブレ補正機構、高精度レンズアクチュエータなど、極めて高精度なカメラモジュールに大きく依存しています。
当社の分析によると、インドにおけるADASの乗用車への搭載率は、2025年上半期に8.3%に達し、これは前年比で約33%の成長に相当します。ADAS搭載車両には6ー20個ものカメラが搭載される場合があるため、この普及拡大が高度なカメラレンズ用モーターへの需要を強く牽引しています。
さらに、スマートフォンの普及率上昇や、スマートフォン用カメラの機能と構造の高度化も、同市場の成長を後押ししています。現代のスマートフォン用カメラは複数のカメラモジュールを統合しており、その各モジュールにおいて、オートフォーカスおよび手ブレ補正用のモーターが必要とされているのです。
カメラレンズ用モーターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/camera-lens-motor-market/590642324
カメラレンズ用モーターに関する市場調査によると、高解像度イメージング機器への需要拡大に加え、リアルタイムオートフォーカス追尾、深度検知、シーン認識、AI手ブレ補正といった機能を備えた最新のAIカメラの普及が進んでいることを背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
しかし、ボイスコイルモーター（VCM）、MEMSアクチュエータ、OIS（光学式手ブレ補正）モジュールなどのカメラレンズ用モーターには極めて高い製造精度が求められるため、その製造工程の複雑さや高精度化の要件が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350469/images/bodyimage1】
Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)セグメンテーションの傾向分析
Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)の概要
Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)に関する当社の調査レポートによると、Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)規模は 2035 年に約 126 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)規模は約 67 億米ドルとなっています。カメラレンズ用モーターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)におけるシェアの拡大は、自動車用先進運転支援システム（ADAS）および自動運転用カメラの急速な普及拡大によるものです。ADASや自動運転技術は、小型オートフォーカスシステム、光学式手ブレ補正機構、高精度レンズアクチュエータなど、極めて高精度なカメラモジュールに大きく依存しています。
当社の分析によると、インドにおけるADASの乗用車への搭載率は、2025年上半期に8.3%に達し、これは前年比で約33%の成長に相当します。ADAS搭載車両には6ー20個ものカメラが搭載される場合があるため、この普及拡大が高度なカメラレンズ用モーターへの需要を強く牽引しています。
さらに、スマートフォンの普及率上昇や、スマートフォン用カメラの機能と構造の高度化も、同市場の成長を後押ししています。現代のスマートフォン用カメラは複数のカメラモジュールを統合しており、その各モジュールにおいて、オートフォーカスおよび手ブレ補正用のモーターが必要とされているのです。
カメラレンズ用モーターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/camera-lens-motor-market/590642324
カメラレンズ用モーターに関する市場調査によると、高解像度イメージング機器への需要拡大に加え、リアルタイムオートフォーカス追尾、深度検知、シーン認識、AI手ブレ補正といった機能を備えた最新のAIカメラの普及が進んでいることを背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
しかし、ボイスコイルモーター（VCM）、MEMSアクチュエータ、OIS（光学式手ブレ補正）モジュールなどのカメラレンズ用モーターには極めて高い製造精度が求められるため、その製造工程の複雑さや高精度化の要件が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350469/images/bodyimage1】
Camera Lens Motor Market(カメラレンズ用モーター市場)セグメンテーションの傾向分析