アクティブシートベルトシステム市場は2034年までに201億米ドル規模へ（IMARC Group予測）
IMARC Groupはアクティブシートベルトシステム市場を分析・予測した市場調査報告書「アクティブシートベルトシステム市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年 - Active Seat Belt System Market Report」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年に132億米ドル規模となり、2026年から2034年に年平均成長率（CAGR）4.68%で成長し、2034年までに201億米ドルに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350475/images/bodyimage1】
IMARC Group「アクティブシートベルトシステム市場レポート : コンポーネント（リトラクター、プリテンショナー、バックルリフター）、用途（乗用車、小型商用車、大型商用車）、販売チャネル（OEM、アフターマーケット）、地域別 2026-2034年 - Active Seat Belt System Market Report by Component (Retractors, Pretensioners, Buckle Lifters), Application (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, Heavy Commercial Vehicles), Sales Channel (OEMs, Aftermarket), and Region 2026-2034」はアクティブシートベルトシステムの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
構成要素
● リトラクター
● プリテンショナー
● バックルリフター
用途
● 乗用車
● 軽量商用車
● 大型商用車
販売チャネル
● OEM
● アフターマーケット
地域
北米
● 米国
● カナダ
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● オーストラリア
● その他
欧州
● ドイツ
● フランス
● 英国
● イタリア
● スペイン
● ロシア
● その他
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他
中東＆アフリカ
レポート概要
アクティブシートベルトシステム市場レポート : コンポーネント（リトラクター、プリテンショナー、バックルリフター）、用途（乗用車、小型商用車、大型商用車）、販売チャネル（OEM、アフターマーケット）、および地域別 2026-2034年
Active Seat Belt System Market Report by Component (Retractors, Pretensioners, Buckle Lifters), Application (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, Heavy Commercial Vehicles), Sales Channel (OEMs, Aftermarket), and Region 2026-2034
出版：IMARC Group
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/imarc-active-seat-belt-system/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
IMARC Group正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
SEMABIZはIMARC Groupの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/imarc-group/imarc-group-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
構成要素
● リトラクター
● プリテンショナー
● バックルリフター
用途
● 乗用車
● 軽量商用車
● 大型商用車
販売チャネル
● OEM
● アフターマーケット
地域
北米
● 米国
● カナダ
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● オーストラリア
● その他
欧州
● ドイツ
● フランス
● 英国
● イタリア
● スペイン
● ロシア
● その他
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他
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アクティブシートベルトシステム市場レポート : コンポーネント（リトラクター、プリテンショナー、バックルリフター）、用途（乗用車、小型商用車、大型商用車）、販売チャネル（OEM、アフターマーケット）、および地域別 2026-2034年
Active Seat Belt System Market Report by Component (Retractors, Pretensioners, Buckle Lifters), Application (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, Heavy Commercial Vehicles), Sales Channel (OEMs, Aftermarket), and Region 2026-2034
出版：IMARC Group
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