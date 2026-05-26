「成功談」ではなく「決断」を記録するインタビュー

株式会社ILI 出版事業部（本社：東京都、編集長：柴田恵理）は、約20年続くインタビューシリーズ『私の哲学』の集大成となる書籍を刊行しました。発売を記念し、通常4,400円（税込）のフルカラーペーパーバック版として販売されている本作の内容を、Kindle無料キャンペーンとして実施します。 （5日間限定：2026年5月26日～30日） 本書は、これまでに登場した100人の経営者・アーティスト・研究者など各界のリーダーたちの「決断」と「哲学」を一冊に凝縮。さらに、取材の裏側や本人の葛藤・転機といった、表には出ないリアルなストーリーも収録しています。 登場するのは、立石文雄氏（元オムロン株式会社 取締役会長）、三浦雄一郎氏（プロスキーヤー）、故・加藤寛氏（経済学者）、吉田潤喜氏（ヨシダグループ会長兼CEO）、青木功氏（プロゴルファー）、隈研吾氏（建築家）、千住博氏（日本画家）、ドン小西氏（ファッションデザイナー）、菊間千乃氏（弁護士）など、日本を代表するトップランナーたち。 単なる成功談ではなく、「なぜ、その決断をしたのか」「逆境にどう向き合ったのか」という“人生の分岐点”に焦点を当てた内容となっています。

“4,400円のフルカラー記念保存版が、期間限定で無料” ──約20年の『私の哲学』の軌跡を、多くの方に届ける特別キャンペーン！

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=6w-tbSKteho

表に出ない“裏側”まで収録

本書ではインタビュー内容に加え、 ・なぜその取材が実現したのか ・どのような関係構築があったのか ・成功者が語る葛藤や迷い といった、通常のメディアでは語られない“裏側”も収録。 単なる読み物ではなく、意思決定のリアルを学べる構成となっています。

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なぜ今、この本なのか

AIや情報の均質化が進む現代において、「何を信じて行動するか」という軸の重要性は高まっています。 本書は、100人の実体験に基づく言葉を通じて、読者自身が自分の判断軸を見つけるための一冊です。読むだけで終わらず、行動を変えるための実践的な示唆を提供します。

■本書の特徴

・100人のトップランナーの哲学を収録 ・各インタビューに“裏話・背景ストーリー”を掲載 ・QRコードから全文インタビュー（多言語）を閲覧可能 ・約20年の取材から導いた「共通する思考と行動」を体系化

■こんな方におすすめ

・人生やキャリアに迷っている方 ・結果が出ずに悩んでいる方 ・起業家・経営者 ・自分の判断軸を持ちたい方 ・次の一歩を踏み出したい方

■カスタマーレビュー

読み始めてほんの数ページで、心をぐっと掴まれました。

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 2026年5月10日 Amazon カスタマーレビュー この本には人間力を磨くために必要な言葉がたくさんのストーリーと共に詰まっています。 何より感動したのは、“縁を大切に生かす力”。 一人ひとりの哲学や想いを丁寧に受け取り、正確に届け続けることは、決して容易ではないと思います。 どんな時でも発信を続け、ご縁のある方と真剣に向き合われたからこそ、この本には愛情と情熱が溢れているのだと感じました。 賢人の中には、すでに他界されている方々がいらっしゃいました。彼らのご子孫が今後永遠に先代の魂に触れることができます。凄い本です。

圧巻のインタビュー集

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 2026年5月14日 Amazon カスタマーレビュー まず著者の「人に対する興味」の熱量、そして行動力の凄まじさに圧倒されます。各界で目立つ活躍をされる方々のカタログ的な役割も果たしており、自分が知らない業界を垣間見られるメリットも感じます。まだまだ自分をインスパイアするものが世の中にはいっぱい散らばっているよ、だから外に出よう！と促してくるような読後感でした。

発売日：2026年5月8日 本の長さ：235ページ 出版社：ILI出版 https://pub.ili.inc/ ISBN：9784991392610 寸法：175mm × 14.2mm × 253mm 単行本：4,400円（税込） Kindle：1,280円（税込）*Kindle unlimited対象

■『私の哲学』編集長 杉山大輔のコメント

履歴書には書けない「人生の決断」を聞く。 それが『私の哲学』です。 成功の裏には、必ず選択と覚悟があります。 そしてその多くは、表には出ていません。 本書では、その“リアル”にこだわりました。 100人の言葉が、誰かの行動を変えるきっかけになればと思います。

著者プロフィール

杉山大輔 『私の哲学』編集長 株式会社ILI 代表取締役社長 Instagram @dksugiyama

1979年東京都生まれ、ニューヨーク育ち。19歳で起業。2002年慶應義塾大学総合政策学部卒業。2004年慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了（MBA取得）。2007年コミュニケーション問題の解決をはかる株式会社ILIを設立。 2014年に元ソニーの（故）出井伸之会長が立ち上げたクオンタムリープ株式会社の社長を務めた。出井氏のアドバイス「最新技術は誰よりも早く手に入れ、すぐに使ってみること」を忠実に「まずは試す（DO）」を常に実践している。 “Do Today for a Better Tomorrow”を企業スローガンに、市場での価値を最大限に発揮できていない企業やプロジェクトの潜在能力を引き出し、その価値を高めるためのサポートをグローバル・ビジネス・プロデューサーとして担う。 現在、AI以後の世界を見据え、グローバル企業が未来に向けて取るべき行動をバックキャスティングの手法で提言し、具体的な実行を推進。目標は、共にビジネスを構築し、その過程で生まれる喜びと利益を共有すること。インタビューシリーズ『私の哲学』編集長として19年間、さまざまな業界の先駆者、リーダー、経営者を取材。「決断と行動するDOers」を紹介する情報サイトの編集長も務める。3男1女、4人の子を持つ父親。 著書に『行動する勇気』（フォレスト出版）、『運を動かせ』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『DDDD［ドゥドゥドゥドゥ］──「行動」だけが奇跡を起こす』（自由国民社）。『【世界標準】AO式子育て』（クローバー出版）、『Doちゃんと僕』（ILI出版）、『逆境をはね返す力（ILI出版）』。

■キャンペーン概要

Kindle無料キャンペーン期間：2026年5月26日（火）～5月30日（土） https://amzn.to/4w6gjP8

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『私の哲学』に関するお問い合わせ

株式会社ILI 『私の哲学』事業部 担当：安藤 千穂 TEL：03-6712-5450 E-mail：info@myphilosophy.global