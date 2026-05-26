ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「いいものいっぱい広場」では、６月７日（日）まで「イバラキング特価セール」を実施します。茨城が誇るメロンの王様「イバラキング」を最大４２０円引きで販売します。 メロンの出荷量全国一位を誇る茨城県が生み出した「イバラキング」は、400通り以上の掛け合わせの中から選抜され、2010年に品種登録された県オリジナル品種です。果汁たっぷりのジューシーさが特徴で、緑色の果肉は華やかな香りと豊かな甘みがあります。また、大玉に育つためまさに茨城の“メロンの王様”イバラキングの名にふさわしいメロンです。他の品種に比べて栽培農家が少なく、店頭では見かけることが難しいレアな品種です。 より多くの方に味わっていただくため、お求めやすい価格を実現しました。ご家庭でのご利用はもちろん、大切な方へのギフトにも安心してお使いいただけます。

イバラキング特価セール ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10006217/

■イバラキング特価セール 概要

１．期 間：令和８年５月２５日（月）～６月７日（日） ２．内 容：対象の「メロン」商品を特別価格にて販売します。 ３．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10006217/ ４．対象商品 （１）◎茨城県産イバラキング 5L×2玉入（秀・優） 税込価格：6,180円 ⇒ 5,780円 【6月上旬頃より順次発送】 Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027000085/ （２）◎茨城県産イバラキング・クインシーセット 3Lまたは4L×各1玉入（秀・優） 税込価格：5,280円 ⇒ 4,980円 【5月下旬頃より順次発送】 Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027000082/ （３）茨城県産イバラキング 4Lまたは5L×2玉入（秀・優）JA水戸 税込価格：6,100円 ⇒ 5,680円 【5月下旬頃より順次発送】 Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027000093/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown