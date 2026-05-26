吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用したバー「与楽」がオープンしたことを報告します。

日本橋馬喰町に、おもてなしバー「与楽」がオープンいたします。 店主は、着物姿で料亭に勤務していた経験を持ち、幼少期には茶道にも親しんできた和文化の担い手。 店内では、出身地・出雲の地酒をはじめ、日本酒や和のお酒を提供いたします。 「与楽」では、お客様の健康を気遣い、煎茶やしじみ汁をご提供。 お酒を楽しむだけでなく、心と身体をほっと癒す“おもてなし”を大切にしております。 着物姿で接客を行う店主のもとには、着物で来店されるお客様の姿も見受けられ、店内は落ち着いた和の空気に包まれています。 女性のお客様も多く、お一人様でも安心して過ごせる空間となっております。 店名の「与楽」は、仏語である「抜苦与楽」に由来。 “苦しみを取り除き、楽しみや安らぎを与える”という意味が込められています。 単なる優しさではなく、相手の幸せを願い、心を和らげる深い思いやり。 「与楽」という名前には、この場所を訪れる皆様に、小さな幸せや安らぎを感じていただきたいという想いが込められています。 日々の疲れをそっとほどき、心が温かくなるような居場所。 「与楽」は、日本橋馬喰町でそんな時間を提供いたします。

店名 与楽 住所 日本橋横山町4-10 ohar 5th Bld B1階 営業時間 月・水・木・土 18:00～24:00 金 18:00～2:00 Instagram https://www.instagram.com/yoraku_0212/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/