パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗およびパソコン工房WEB通販サイトにて、パソコン工房会員様限定のキャンペーン「超お得！アップグレード還元フェア」を2026年5月27日（水）から6月9日（火）までの期間限定で開催いたします。

●最大8,000円分相当※を還元する「超お得！アップグレード還元フェア」を期間限定で開催

「超お得！アップグレード還元フェア」は、期間中にパソコン工房で対象iiyama PCのご購入と同時に、ご購入PCのアップグレードならびに当社指定 周辺機器のご購入をいただくことで、アップグレードと周辺機器ご購入の合計点数に応じて、1点あたり2,000円分相当、最大で4点 8,000円分相当※の還元が付与されるキャンペーンです。 店舗・WEB通販での開催期間：2026年5月27日（水）～ 6月9日（火） ※WEB通販でのご注文は、キャンペーン開始当日の午前11時以降のご注文より対象となります。 ※最大8,000円分相当の還元額は、当社指定の商品、アップグレード内容での条件となります。 ※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。 ※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。 パソコン工房「超お得！アップグレード還元フェア」情報ページ 店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/otoku_upg_fair_2605.php WEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/upg_kangen_fair_202605-06.php

【対象商品および還元内容】

ご購入対象の最新パソコン（iiyama PC）・ゲーミングPC（LEVEL∞ , LEVELθ）

ご購入の対象PCは新品のiiyama PC （LEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞）に限ります。対象PCご購入と同時に、下記のアップグレード、ならびに当社指定 周辺機器のご購入をいただくことで還元対象となります。

還元対象となるアップグレード・周辺機器ご購入内容

〇基本構成からのアップグレード （最大で2点まで） 増設PCパーツ（メモリ・グラフィックカード・SSD・HDD・光学ドライブ・電源ユニット・冷却FAN） 〇当社指定 周辺機器の同時ご購入 （最大で1点まで） 液晶ディスプレイ・マウス・キーボード・ネットワーク機器など 〇ソフトウェアのアップグレード （最大で1点まで） OS・Office

【ご利用条件】

・アップグレードする増設PCパーツ、ソフトウェア、同時購入する周辺機器は、いずれも1品あたり1万円以上の商品であることが条件となります。 ・WEB通販でご購入の際は、ご購入PCのカスタマイズ画面内でのアップグレード選択、周辺機器ご購入をいただく必要がございます。 ・対象PCご購入と同時に、上記のアップグレードおよび周辺機器ご購入の点数を合計し、1点あたり 2,000円分相当、最大で4点 8,000円分相当を還元いたします。 ※機種によりアップグレード選択が出来ない項目もございます。 ※ダウングレードは対象外となります。 ※本キャンペーンにおける還元は基本構成からのアップグレード機器価格、または同時購入品価格を対象とする還元です。 ※キャンペーンには当社会員（LINE会員・WEB会員・ビジネスご優待会員）への登録が必要です。 ※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。 さらに、PC延長保証にご加入いただくと、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」が併せて適用となり、還元額が増加します。

●全国のパソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

全国のパソコン工房店舗では、最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンのご購入において、当社指定保証サービスに同時ご加入いただくことで最大2万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中です。 ※最大2万円分相当の還元は当社指定商品での条件となります。 ※還元の条件ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。 ※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。 パソコン工房「最大2万円分還元 超還元プログラム」情報ページ URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php

●「超お得！アップグレード還元フェア」ならびに「最大2万円分還元 超還元プログラム」ご利用条件

パソコン工房店舗でのご利用：パソコン工房各店「LINE会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。 パソコン工房WEB通販サイトでご利用の場合：「パソコン工房WEB会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。 ※上記いずれかの条件を満たしているお客様を「パソコン工房会員様」と呼称させていただいております。 ※還元額はキャンペーン条件に準じた当社指定機種を基準に付与いたします。 ※「超お得！アップグレード還元フェア」ならびに「最大2万円分還元 超還元プログラム」は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●「超お得！アップグレード還元フェア」ならびに「最大2万円分還元 超還元プログラム」における当社商品券のご利用について

・「当社商品券」の有効期限は、発行日から150日までとなります。 ・該当する還元額に対する「当社商品券」の付与方法については、所定の商品券金種の組み合わせにて付与いたします。 ・「当社商品券」は換金できません。 ・有効期限中のお買い物にご利用いただけます。お買い上げの際レジにてお渡しください。 ・現金への引き換え、つり銭のお返しはいたしかねます。 ・盗難、紛失に関してその責任は負いかねます。 ・取引のキャンセル・返品・不正行為が行われたと当社が判断した際は「当社商品券」の利用は無効となります。 パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、 パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス 中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションG Tel: 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002 E-mail : uni-kikaku@unitcom.co.jp