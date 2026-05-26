ゲーミングモニター市場分析レポート：現状・見通し・産業チェーンを徹底解説
ゲーミングモニターはフレームレートが 100Hz 以上のディスプレイと定義される。ゲーミングモニターはゲームプレイ時にグラフィックカードと CPU の出力映像を最良の状態で表示するよう設計される。同機器はコンピューターによる映像レンダリング及び処理の最終結果を表示する役割を担うが、色彩表現、動き追従性、映像鮮明度の再現性には大きなばらつきが生じる。ゲーミングモニターの選定基準を検討する際には、同製品が備える全機能を把握する時間を割く価値があり、これによりゲーミングモニターの仕様数値と販売宣伝内容を実使用上の性能へと読み替えられる。
市場規模と今後5年予測：ゲーム体験向上の需要が成長を支える
ゲーミングモニター市場は、eスポーツアクセサリーのニッチカテゴリから、メインストリームのディスプレイ市場へと進化している。LP Information調査チームの「世界ゲーミングモニター市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/591011/gaming-monitor）によれば、2025年の83.53億米ドルから2032年には126.60億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は6.0％になると予測されています。成長要因は、滑らかな動きと応答性を求める消費者嗜好、プレミアム化傾向による高リフレッシュレートやHDR対応、新型パネル技術への買い替え需要である。
地域別では、北米は2025年に15.36億米ドル、2032年に21.84億米ドルと成長し、CAGR 5.04%で推移する。アジア太平洋地域は39.16億米ドルから62.73億米ドルへ拡大し、CAGR 6.82%で最も高い成長率を示す。欧州市場は23.87億米ドルから33.51億米ドルへ成長し、CAGR 4.81%である。特にアジア太平洋地域の高い成長は、ゲーミングPC・周辺機器の普及と消費者需要拡大を反映している。
高リフレッシュLCD（144Hz以上）やOLEDパネルの採用拡大が、市場ボリュームと高価格帯モデルの両面で成長を後押ししている。一般消費者向けゲーム市場の成熟により、成長ペースは以前の急騰期より緩やかになるものの、プレミアムセグメントは拡大を続ける見込みである。
図. ゲーミングモニター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350424/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350424/images/bodyimage2】
図. 世界のゲーミングモニター市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：大手メーカーが市場を主導
LP Informationトップ企業研究センターによると、主要製造業者にはSamsung、AOC/Philips、ASUS、MSI、Acer、Dell、LG、HP、Lenovo、HKCなどが含まれる。2025年のトップ5社の売上は市場全体の約64%を占めた。
市場は一定の集中傾向を示し、上位企業は製品性能、ブランド認知度、量産能力、最新パネル技術対応力で競争優位を確保している。中堅・小規模メーカーは、特定ゲーミング用途や地域市場に特化して競争の余地を形成している。競争軸は単なる価格だけでなく、リフレッシュ速度、応答時間、HDR性能、パネル技術の差別化に基づく。
主要企業の動向
2025年6月、韓国・水原のSamsungは、240Hz対応ゲーミングディスプレイの大型展示イベントを開催し、プロゲーマーやeスポーツチーム向けに高性能モニターの体験機会を提供した。展示会では、新パネル技術の性能と応答性を強調し、製品認知度とブランド競争力の向上を狙った。これにより、北米・欧州市場での販売拡大とプロ向け採用の促進が期待される。
市場規模と今後5年予測：ゲーム体験向上の需要が成長を支える
ゲーミングモニター市場は、eスポーツアクセサリーのニッチカテゴリから、メインストリームのディスプレイ市場へと進化している。LP Information調査チームの「世界ゲーミングモニター市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/591011/gaming-monitor）によれば、2025年の83.53億米ドルから2032年には126.60億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は6.0％になると予測されています。成長要因は、滑らかな動きと応答性を求める消費者嗜好、プレミアム化傾向による高リフレッシュレートやHDR対応、新型パネル技術への買い替え需要である。
地域別では、北米は2025年に15.36億米ドル、2032年に21.84億米ドルと成長し、CAGR 5.04%で推移する。アジア太平洋地域は39.16億米ドルから62.73億米ドルへ拡大し、CAGR 6.82%で最も高い成長率を示す。欧州市場は23.87億米ドルから33.51億米ドルへ成長し、CAGR 4.81%である。特にアジア太平洋地域の高い成長は、ゲーミングPC・周辺機器の普及と消費者需要拡大を反映している。
高リフレッシュLCD（144Hz以上）やOLEDパネルの採用拡大が、市場ボリュームと高価格帯モデルの両面で成長を後押ししている。一般消費者向けゲーム市場の成熟により、成長ペースは以前の急騰期より緩やかになるものの、プレミアムセグメントは拡大を続ける見込みである。
図. ゲーミングモニター世界総市場規模
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図. 世界のゲーミングモニター市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：大手メーカーが市場を主導
LP Informationトップ企業研究センターによると、主要製造業者にはSamsung、AOC/Philips、ASUS、MSI、Acer、Dell、LG、HP、Lenovo、HKCなどが含まれる。2025年のトップ5社の売上は市場全体の約64%を占めた。
市場は一定の集中傾向を示し、上位企業は製品性能、ブランド認知度、量産能力、最新パネル技術対応力で競争優位を確保している。中堅・小規模メーカーは、特定ゲーミング用途や地域市場に特化して競争の余地を形成している。競争軸は単なる価格だけでなく、リフレッシュ速度、応答時間、HDR性能、パネル技術の差別化に基づく。
主要企業の動向
2025年6月、韓国・水原のSamsungは、240Hz対応ゲーミングディスプレイの大型展示イベントを開催し、プロゲーマーやeスポーツチーム向けに高性能モニターの体験機会を提供した。展示会では、新パネル技術の性能と応答性を強調し、製品認知度とブランド競争力の向上を狙った。これにより、北米・欧州市場での販売拡大とプロ向け採用の促進が期待される。