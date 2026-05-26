データセンター発電機市場：世界調査レポート、市場需要、シェア、主要メーカー、市場規模、成長、トレンド、および展望（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは2026年5月、データセンター発電機市場に関する調査レポートを発表した。本レポートは、製品タイプ別（ディーゼル、ガス、その他）、容量別（1MW未満、1MW～2MW、2MW超）、Tier規格別（Tier I & II、Tier III、Tier IV）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）に市場を分類し、2025年から2035年までの世界市場分析、トレンド、機会、および予測を提供している。本レポートでは、データセンター発電機市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要市場ダイナミクスを明らかにしている。
データセンター発電機市場概要
データセンター発電機市場とは、停電や電力網の不安定化時においてもデータセンターの継続的な運用を確保するために使用されるバックアップおよび主電源発電システム市場を指す。これらの発電機は主にディーゼル、天然ガス、またはハイブリッド技術を動力源としており、ハイパースケール、コロケーション、エンタープライズ、エッジデータセンターにおける継続的な稼働時間維持に不可欠である。世界的なデータ消費量の増加、クラウドコンピューティング導入拡大、AIワークロードの増加、デジタルインフラ拡張を背景として、信頼性の高い電力バックアップソリューションへの需要が大幅に高まっている。さらに、ハイパースケールデータセンターへの投資増加、厳格化するアップタイム要件、エネルギーレジリエンスおよび災害復旧への懸念の高まりが、燃料効率および低排出型発電機技術におけるイノベーションを促進している。
Surveyreportsの専門アナリストによる調査分析によれば、データセンター発電機市場規模は2025年に86億米ドルに達した。さらに、2036年末までに市場売上高は154億米ドルに達すると予測されている。データセンター発電機市場は、2026年から2036年の予測期間中に約7.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038473
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350380/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによるデータセンター発電機市場の定性的分析によれば、データセンター拡張の進展、クラウドコンピューティングおよびデジタルサービス需要の増加、データセンターおよびクラウドインフラの急速な拡大、さらに電力信頼性および事業継続性へのニーズ増加を背景として、データセンター発電機市場規模は今後拡大すると見込まれている。データセンター発電機市場における主要企業には、Caterpillar、Atlas Copco、Cummins, Inc.、Eurodiesel Services、Generac Power Systems, Inc.、HIMOINSa、KOHLER、Piller（Langley Holdings plc）、Rolls Royce plcなどが含まれる。
当社のデータセンター発電機市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細分析も含まれている。また、本調査レポートは、日本の顧客特有のニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● データセンター発電機市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
データセンター発電機市場概要
データセンター発電機市場とは、停電や電力網の不安定化時においてもデータセンターの継続的な運用を確保するために使用されるバックアップおよび主電源発電システム市場を指す。これらの発電機は主にディーゼル、天然ガス、またはハイブリッド技術を動力源としており、ハイパースケール、コロケーション、エンタープライズ、エッジデータセンターにおける継続的な稼働時間維持に不可欠である。世界的なデータ消費量の増加、クラウドコンピューティング導入拡大、AIワークロードの増加、デジタルインフラ拡張を背景として、信頼性の高い電力バックアップソリューションへの需要が大幅に高まっている。さらに、ハイパースケールデータセンターへの投資増加、厳格化するアップタイム要件、エネルギーレジリエンスおよび災害復旧への懸念の高まりが、燃料効率および低排出型発電機技術におけるイノベーションを促進している。
Surveyreportsの専門アナリストによる調査分析によれば、データセンター発電機市場規模は2025年に86億米ドルに達した。さらに、2036年末までに市場売上高は154億米ドルに達すると予測されている。データセンター発電機市場は、2026年から2036年の予測期間中に約7.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによるデータセンター発電機市場の定性的分析によれば、データセンター拡張の進展、クラウドコンピューティングおよびデジタルサービス需要の増加、データセンターおよびクラウドインフラの急速な拡大、さらに電力信頼性および事業継続性へのニーズ増加を背景として、データセンター発電機市場規模は今後拡大すると見込まれている。データセンター発電機市場における主要企業には、Caterpillar、Atlas Copco、Cummins, Inc.、Eurodiesel Services、Generac Power Systems, Inc.、HIMOINSa、KOHLER、Piller（Langley Holdings plc）、Rolls Royce plcなどが含まれる。
当社のデータセンター発電機市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細分析も含まれている。また、本調査レポートは、日本の顧客特有のニーズに対応した詳細分析も提供している。
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● データセンター発電機市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価