【藤沢店 リラクゼーションマッサージ】新店舗 オープン予定6月26日 藤沢駅前の横浜銀行の向かいにある熱田ビルの6階！ ～もみの匠 藤沢店～
【藤沢店】2026年06月26日 新規オープン予定！
【店舗概要】
■店名
もみの匠藤沢店
https://mominotakumi.com/fujisawa/
■住所
神奈川県藤沢市南藤沢22-14 熱田ビル6階
この度、もみの匠藤沢店が新たにオープン予定です！！
藤沢駅前の横浜銀行の向かいにある熱田ビルの6階です！
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 藤沢店」が新たにオープン予定！！
もみの匠 藤沢店のご案内です。
https://mominotakumi.com/fujisawa/
こんにちは、もみの匠 藤沢店です。
もみの匠 藤沢店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただけるようなサービスを提供して参ります。
店舗の最新情報は「もみの匠 藤沢店」のHPにてご確認いただけます。
下記、もみの匠藤沢店のURL
https://mominotakumi.com/fujisawa/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350333/images/bodyimage1】
もみの匠藤沢店は、2026年06月26日に新たにオープン予定！！
藤沢店は、藤沢駅を出てすぐの建物の6階にございます！
藤沢駅前の横浜銀行の向かいにある熱田ビルの6階です！
リラクゼーションサロン もみの匠 藤沢店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【新規出店店舗】
もみの匠心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン!
もみの匠行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 藤沢店
所 在 地：神奈川県藤沢市南藤沢22-14 熱田ビル6階
営業時間：11:00～23:00 年中無休
スタッフ勤務希望者は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/fujisawa/recruit/
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/fujisawa/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
【店舗概要】
■店名
もみの匠藤沢店
https://mominotakumi.com/fujisawa/
■住所
神奈川県藤沢市南藤沢22-14 熱田ビル6階
この度、もみの匠藤沢店が新たにオープン予定です！！
藤沢駅前の横浜銀行の向かいにある熱田ビルの6階です！
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 藤沢店」が新たにオープン予定！！
もみの匠 藤沢店のご案内です。
https://mominotakumi.com/fujisawa/
こんにちは、もみの匠 藤沢店です。
もみの匠 藤沢店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただけるようなサービスを提供して参ります。
店舗の最新情報は「もみの匠 藤沢店」のHPにてご確認いただけます。
下記、もみの匠藤沢店のURL
https://mominotakumi.com/fujisawa/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350333/images/bodyimage1】
もみの匠藤沢店は、2026年06月26日に新たにオープン予定！！
藤沢店は、藤沢駅を出てすぐの建物の6階にございます！
藤沢駅前の横浜銀行の向かいにある熱田ビルの6階です！
リラクゼーションサロン もみの匠 藤沢店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【新規出店店舗】
もみの匠心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン!
もみの匠行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 藤沢店
所 在 地：神奈川県藤沢市南藤沢22-14 熱田ビル6階
営業時間：11:00～23:00 年中無休
スタッフ勤務希望者は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/fujisawa/recruit/
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/fujisawa/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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