THE CLASH結成50周年、ジョー・ストラマー伝説の“黒いテレキャスター”を再現したFender公式ミニチュア・ギターが登場
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する日本最大級のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、英国パンク・ロック界の伝説的バンドTHE CLASH結成50周年を記念し、中心人物、ジョー・ストラマー愛用の“黒いテレキャスター”を精巧に再現した、Fender公式ライセンス・ミニチュアギター「Joe Strummer Fender Telecaster Signature Relic Mini Guitar」の販売を5月22日より開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350429/images/bodyimage1】
THE CLASHは今年結成50周年。近年、古着・アナログレコード人気の再燃とともに、Z世代を中心にパンク／DIYカルチャーの再評価が進む中、ジョー・ストラマーが掲げた「反骨精神」や「社会への視点」は、現代の均一化された価値観へのアンチテーゼとして、改めて注目を集めています。今回販売を開始するミニチュア・ギターは、そんなジョー・ストラマーがステージで実際に使用していた、THE CLASHの象徴として語り継がれる“黒いテレキャスター”こと1966年製テレキャスターを約25cm、1/4スケールで精巧に再現しています。
SNSやAI生成による均一化されたビジュアルが溢れる現代において、ハンドメイドで作られたこのギターに残る無骨な傷や使い込まれた質感は、“不完全であること”そのものの美しさを感じさせます。
レコードやヴィンテージ家具と並べたインテリアとしても存在感を放つほか、デスクや棚に飾るだけで“自分のカルチャー”を表現できる、THE CLASHファン必携のコレクターズアイテムです。音楽を“聴く”だけでなく、“飾る”カルチャーとして楽しみたいファンにもおすすめです。
■商品詳細
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350429/images/bodyimage2】
商品名： Joe Strummer Fender Telecaster Signature Relic / ミニチュア楽器
価格： 8,800円（税込）
商品仕様
サイズ：約25cm（実際のギターの約1/4スケール）
カラー：レリックフィニッシュ
付属品：専用ギタースタンド、ギターケース
仕様：ハンドメイドミニチュアモデル
素材：木材、金属パーツ
ライセンス：Fender Official License
■販売サイト
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/the-clash
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。作品やアーティストの魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350429/images/bodyimage1】
THE CLASHは今年結成50周年。近年、古着・アナログレコード人気の再燃とともに、Z世代を中心にパンク／DIYカルチャーの再評価が進む中、ジョー・ストラマーが掲げた「反骨精神」や「社会への視点」は、現代の均一化された価値観へのアンチテーゼとして、改めて注目を集めています。今回販売を開始するミニチュア・ギターは、そんなジョー・ストラマーがステージで実際に使用していた、THE CLASHの象徴として語り継がれる“黒いテレキャスター”こと1966年製テレキャスターを約25cm、1/4スケールで精巧に再現しています。
SNSやAI生成による均一化されたビジュアルが溢れる現代において、ハンドメイドで作られたこのギターに残る無骨な傷や使い込まれた質感は、“不完全であること”そのものの美しさを感じさせます。
レコードやヴィンテージ家具と並べたインテリアとしても存在感を放つほか、デスクや棚に飾るだけで“自分のカルチャー”を表現できる、THE CLASHファン必携のコレクターズアイテムです。音楽を“聴く”だけでなく、“飾る”カルチャーとして楽しみたいファンにもおすすめです。
■商品詳細
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350429/images/bodyimage2】
商品名： Joe Strummer Fender Telecaster Signature Relic / ミニチュア楽器
価格： 8,800円（税込）
商品仕様
サイズ：約25cm（実際のギターの約1/4スケール）
カラー：レリックフィニッシュ
付属品：専用ギタースタンド、ギターケース
仕様：ハンドメイドミニチュアモデル
素材：木材、金属パーツ
ライセンス：Fender Official License
■販売サイト
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/the-clash
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。作品やアーティストの魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
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