日本雑穀協会、公式メールマガジン登録案内ページを公開 『雑穀ニュース＆トピックス』で市場動向、研究情報、商品紹介、講座案内などを毎週配信
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、
雑穀に関する業界動向や市場情報、協会の取り組みなどを定期的に発信する
公式メールマガジン『雑穀ニュース＆トピックス』の登録案内ページを公開いたしました。
日本雑穀協会では、
雑穀の健全な普及と市場形成を進めるため、
資格講座による人材育成、
日本雑穀アワードによる商品評価、
産地・企業・有資格者との連携など、
幅広い活動を展開しています。
雑穀普及活動の一環として、
協会が保有するネットワークや活動を通じて得られた情報を整理し、
雑穀に関わる方々の判断や活動の基盤となる情報として、
毎週水曜日に公式メールマガジンを配信しています。
今回公開した登録案内ページでは、
配信内容、対象となる読者、登録方法などを紹介し、
雑穀に関する情報を継続的に受け取るための
入口として整備いたしました。
直近の配信号では、
DNA研究から見えてくる人の移動と雑穀農耕の関わりを取り上げたほか、
日本雑穀アワード金賞受賞商品を紹介し、
雑穀の歴史的・文化的価値と、
現代の商品づくりへの広がりをあわせて発信しています。
■ 公式メールマガジンで配信する主な内容
・雑穀業界の動向や市場情報
・雑穀を活用した商品や企画に関する情報
・日本雑穀アワード受賞商品の紹介
・日常に取り入れやすい雑穀商品や注目商品の紹介
・雑穀に関連する書籍、論文、研究情報の紹介
・栄養、食文化、歴史、考古学など、雑穀の価値を多面的に伝える情報
・雑穀エキスパート講座の開催案内
・雑穀に関するセミナー、イベント情報
・有資格者による活動事例の紹介
・雑穀産地や地域振興に関する取り組み
・法人会員、有資格者、関係団体との連携情報
■ 対象となる方
本メールマガジンは、
雑穀の生産・加工・流通・販売に携わる方をはじめ、
雑穀を活用した商品開発や企画、地域振興に取り組む方、
研究・行政・教育分野で雑穀に関わる方、
料理・栄養・健康分野で雑穀を学びたい方などを対象としています。
また、有資格者にとっても、
今後の活動や情報発信、商品提案、講座開催などに活用できる
実務的な情報源となることを目指しています。
■ 配信登録について
登録に必要な情報は、メールアドレス、都道府県名、氏名のみです。
どなたでも気軽に、無料で登録することができます。
また、配信停止や登録アドレスの変更も、
所定のフォームからいつでも行うことができます。
■ 『雑穀ニュース＆トピックス』登録案内ページ
https://www.zakkoku.jp/mailmagazine
日本雑穀協会では、
今後も公式メールマガジンを通じて、
雑穀に関する正確で実務に役立つ情報を継続的に発信し、
雑穀の価値を社会へ広く伝える活動を進めてまいります。
■ 日本雑穀協会公式サイト
https://www.zakkoku.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350452/images/bodyimage1】
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
雑穀に関する業界動向や市場情報、協会の取り組みなどを定期的に発信する
公式メールマガジン『雑穀ニュース＆トピックス』の登録案内ページを公開いたしました。
日本雑穀協会では、
雑穀の健全な普及と市場形成を進めるため、
資格講座による人材育成、
日本雑穀アワードによる商品評価、
産地・企業・有資格者との連携など、
幅広い活動を展開しています。
雑穀普及活動の一環として、
協会が保有するネットワークや活動を通じて得られた情報を整理し、
雑穀に関わる方々の判断や活動の基盤となる情報として、
毎週水曜日に公式メールマガジンを配信しています。
今回公開した登録案内ページでは、
配信内容、対象となる読者、登録方法などを紹介し、
雑穀に関する情報を継続的に受け取るための
入口として整備いたしました。
直近の配信号では、
DNA研究から見えてくる人の移動と雑穀農耕の関わりを取り上げたほか、
日本雑穀アワード金賞受賞商品を紹介し、
雑穀の歴史的・文化的価値と、
現代の商品づくりへの広がりをあわせて発信しています。
■ 公式メールマガジンで配信する主な内容
・雑穀業界の動向や市場情報
・雑穀を活用した商品や企画に関する情報
・日本雑穀アワード受賞商品の紹介
・日常に取り入れやすい雑穀商品や注目商品の紹介
・雑穀に関連する書籍、論文、研究情報の紹介
・栄養、食文化、歴史、考古学など、雑穀の価値を多面的に伝える情報
・雑穀エキスパート講座の開催案内
・雑穀に関するセミナー、イベント情報
・有資格者による活動事例の紹介
・雑穀産地や地域振興に関する取り組み
・法人会員、有資格者、関係団体との連携情報
■ 対象となる方
本メールマガジンは、
雑穀の生産・加工・流通・販売に携わる方をはじめ、
雑穀を活用した商品開発や企画、地域振興に取り組む方、
研究・行政・教育分野で雑穀に関わる方、
料理・栄養・健康分野で雑穀を学びたい方などを対象としています。
また、有資格者にとっても、
今後の活動や情報発信、商品提案、講座開催などに活用できる
実務的な情報源となることを目指しています。
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登録に必要な情報は、メールアドレス、都道府県名、氏名のみです。
どなたでも気軽に、無料で登録することができます。
また、配信停止や登録アドレスの変更も、
所定のフォームからいつでも行うことができます。
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https://www.zakkoku.jp/mailmagazine
日本雑穀協会では、
今後も公式メールマガジンを通じて、
雑穀に関する正確で実務に役立つ情報を継続的に発信し、
雑穀の価値を社会へ広く伝える活動を進めてまいります。
■ 日本雑穀協会公式サイト
https://www.zakkoku.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350452/images/bodyimage1】
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
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