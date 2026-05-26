六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する、ROKKO森の音ミュージアム内、「SIKIガーデン～音の散策路～」（以下、SIKIガーデン）では、2026年6月26日（金）～8月21日（金）に「SIKIガーデンSummer Season “Symphony”」を開催します。





■「SIKIガーデンSummer Season “Symphony”」概要

当施設は六甲山上に位置しており、気温が市街地より約5度低いことから、花の見頃は市街地よりおよそ1か月遅れます。下記期間には、ヤマアジサイやセイヨウアジサイなど20種以上、総計350株以上のアジサイと、タケシマユリやシャンデリアリリーをはじめとする1,000株以上のユリが開花し、色とりどりの花に集まる昆虫が活動する様子も観察できます。本イベントは、弦楽器・管楽器・打楽器等によるオーケストラ形式「シンフォニー（交響曲）」をモチーフに、植物と生き物の躍動を音楽表現に見立てた展示・演出を実施します。（ガーデン面積16,010.77平方メートル）

【日程】2026年6月26日（金）～8月21日（金）





（1）音めぐりスタンプラリー「シンフォニーの調べ」

SIKIガーデン内に設置されている15個の巣箱型オルゴールの中からシンフォニーにまつわる楽曲を探して巡るスタンプラリーです。

【日程】2026年6月26日（金）～8月21日（金）

【場所】SIKIガーデン

【料金】無料（入場料別途要）





（2）草摘み花摘みガーデンツアー

SIKIガーデン内の植栽や自生する草花の解説や、ガーデンの手入れ方法などを紹介します。ガイド中に草や花を摘む体験型ガイドで、摘み取った草花は持ち帰れます。

【日程】

2026年7月11日（土）

2026年8月8日（土）

※小雨決行、荒天中止

【時間】14：40～（約30分間）

【金額】300円（入場料別途要、年間パスポートをお持ちの方は無料）

【定員】15名

【予約】

電話またはインスタグラムDM（＠siki_garden）にて受付中

※先着順。残席があれば当日参加可





（3）その他の見ごろの花々





※天候により開花状況が変動する場合があります。最新の状況はSNSをご確認ください。X ＠rokkomorinone Instagram @siki_garden





【開催中】フェア「ハーモニー・オブ・ガーデン」概要

フラワーシーズンを迎える「ガーデン」と当施設の見どころの「音楽」「アート」の調和をテーマにしたフェアを開催しています。期間中は、施設内「SIKIガーデン」の自然とともに音楽、楽器、鳥のさえずりなどの自然の音が体感できます。また、季節ごとに変化するガーデンの風景とともに野外アートが鑑賞できます。デジタルを介して物を見たり、聞いたりする機会が多くなった昨今に、五感を使って本物の自然や生演奏の音楽、アートを鑑賞することで「発見」や「気づき」が持ち帰れるフェアです。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

【会場】ROKKO森の音ミュージアム

【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】

当フェア期間中は、毎週木曜日

※2026年7月17日（金）～12月2日（水）は無休





演奏家のいないコンサート～ハーモニー・オブ・ガーデン～

「ワルツ」「コンチェルト」「シンフォニー」にまつわる楽曲や植物にちなんだ楽曲をアンティーク・オルゴールなどの自動演奏楽器で演奏します。

※混雑状況やコンディションにより、急遽内容を変更する場合があります。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

【時間】

10：00～／11：00～／12：00～／13：00～／

14：00～／15：00～／16：00～（各回約20分間）





オルゴールシアター 奈良美智「ともだちがほしかったこいぬ」

奈良美智の作品《Peace Head》（次頁参照）の常設展示を記念して、奈良美智が描いた絵本『ともだちがほしかったこいぬ』（絵と文：奈良美智、発行：マガジンハウス、初版：1999年）をスクリーンに投影し、場面に合わせてアンティーク・オルゴールなどの音色や朗読を加えて上演します。

【日程】2026年5月22日（金）～8月20日（木）

【時間】

10：20～／11：20～／12：20～／13：20～／

14：20～／15：20～／16：20～

（上記コンサートに引き続き、10分間上演）

※神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond期間の2026年8月29日（土）～11月29日（日）も10：20／12：20に約10分間上演。





SIKIガーデン

現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート」の野外アート作品等を鑑賞できます。また施設内「ミュージアム時音」では、関連アーティストのグッズ販売を行っています。

【作品】

植田麻由《Daikon》、草間彌生《南瓜》（特別寄託作品）、さとうりさ《こはち》、さわひらき《shadow step》、高橋瑠璃（※1）《2人の秘密の間を過ごす》、奈良美智《Peace Head》、西田秀己《fragile distance A-A’, B-B’,C-C’（point A point B）》





＜営業概要＞

【入場料】

大人（中学生以上）1,700円

小人（4歳～小学生）850円

【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】木曜日（2026年7月17日（金）～12月2日（水）は無休）

【駐車料金】

普通車1,000円／台

※2026年8月13日（木）～16日（日）は2,000円／台





※価格は全て税込です。※金額表記のないイベントは入場料のみで参加できます。





（※1）高ははしごだか









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/380f06d8e716cee1b23bb4376edb8ce603fbc055.pdf





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