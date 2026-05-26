ローランド株式会社は、2026年5月30日(土)、5月31日(日)に日比谷公園で開催される「日比谷音楽祭2026」に出展します。期間中は、当社の電子楽器に自由に触れていただける製品展示のほか、楽器体験ワークショップやミニステージなどを実施します。









■「日比谷音楽祭2026」イベント概要

開催期間 ： 2026年5月30日(土)、5月31日(日)

会場 ： 日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷

東京国際フォーラム ホールA(いずれも東京都千代田区)

主催 ： 日比谷音楽祭実行委員会、一般社団法人日比谷音楽祭

公式ウェブサイト： https://hibiyamusicfes.jp/2026/





・日比谷音楽祭とは…

「日比谷音楽祭2026」公式ロゴ

日比谷音楽祭は、日本の野外コンサートの歴史をつくってきた音楽の聖地「野音」を擁する日比谷公園で、素晴らしい音楽が体験できる、誰もに開かれた「フリーでボーダレス」な音楽イベントです。









■「日比谷音楽祭2026」ローランド出展概要

開催日時 ： 2026年5月30日(土)10:30～18:30、5月31日(日)10:30～18:00

ウェブサイト： https://blog.roland.jp/event/hibiyamusicfes_2026/





内容：

●ブース出展：日比谷公園 第一花壇 「おんがくKADAN」(入場無料)

製品展示、楽器体験ワークショップやミニステージを実施します。

●展示機種『Aerophone Brisa(エアロフォン・ブリサ)』を含む

「Aerophoneシリーズ」、『VQD106』、『TD-07DMK』、

『Mood Pan(ムード・パン)』、『GO:KEYS3』、『GO:PIANO88(GO-88PX)』予定





●ワークショップ

簡単な曲を一緒に演奏していただけます。初心者の方のご参加も歓迎いたします。

当日、ブースにて参加申込を受け付けます。





・Vドラム体験会：5/30(土)13:25、15:00 5/31(日)11:15、14:45(各回15分)

インストラクター：ドラマー かねこなつき





・電子ハンド・パーカッション『Mood Pan』体験会：5/30(土)11:15、16:00(各回15分)

・電子管楽器「Aerophone」 ジャムセッション体験会：5/31(日)13:40～14:00

インストラクター：サックスプレイヤー 藤本匡光

Myエアロフォンをご持参いただいてのご参加も可能です。

エアロフォンをお持ちでない方は貸し出し機を用意しますので、参加申込の際にお伝えください。※貸し出し台数には限りがあります。

当日13:20頃より、参加者向けのレクチャーを実施します。





藤本匡光 (ふじもと まさひこ)





※敬称略





●ミニステージ

電子管楽器『Aerophone Brisa』と電子ドラム、電子ピアノのスペシャル・セッションをお楽しみいただけます。

5/30(土)12:20、14:20(各回20分)、5/31(日)12:10、16:00(各回20分)

出演：尾崎勇太 『Aerophone Brisa』演奏

かねこなつき 『VAD516』演奏

広田圭美 『FP-90X』演奏





尾崎勇太 (おざき ゆうた)

かねこなつき

広田圭美 (ひろた たまみ)





※敬称略









■「日比谷音楽祭2026」クラウドファンディングへの機材協力

クラウドファンディングのリターン「YOYOKAとドラムを楽しもう！初心者向けドラムワークショップ」に、電子ドラム『V-Drums Quiet Design VQD106』を機材協力いたします。

▼日比谷音楽祭2026クラウドファンディング・ページ：

https://readyfor.jp/projects/HMF2026

▼「YOYOKAとドラムを楽しもう！初心者向けドラムワークショップ」詳細ウェブサイト：

https://hibiyamusicfes.jp/2026/program/yoyoka_ws/





＜展示機種＞

電子管楽器『Aerophone Brisa』 (ミニステージ使用)

電子管楽器「Aerophone」 (左から)『AE-30』、『AE-20』、『AE-05』、『AE-01』

電子ドラム「V-Drums」 『VQD106』

電子ドラム「V-Drums」 『VAD516』(ミニステージ使用)

電子ドラム「V-Drums」 『TD-07DMK』

電子ハンド・パーカッション 『Mood Pan』

ステージ・キーボード 『FP-90X』(ミニステージ使用)

ミュージック・クリエーション・キーボード 『GO:KEYS 3』

エントリー・キーボード 『GO:PIANO88(GO-88PX)』





※ 製品画像は、ニュースリリース・ページ https://www.roland.com/jp/news/1199/ よりダウンロードいただけます。

※ 文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。

※ このニュースリリースに記載されている情報は、発表日時点のものです。発表日以降に変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。