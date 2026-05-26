2026年5月18日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/wafer-level-packaging-market/590642284 調査結果公表日：2026年5月18日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、542社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査242件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)は、2025年には約95億米ドル、2035年には約556億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約19.3%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるWafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)の研究と分析によると、同市場は、世界的な自動車生産台数の増加に加え、現代の車両におけるADAS（先進運転支援システム）、高度なドライビングプロセッサ、レーダー、LiDAR、およびインフォテインメント用チップの搭載拡大を主因として、今後成長が見込まれています。 ファンアウトウェハーレベルパッケージング、2.5D/3Dパッケージング、ヘテロジニアスインテグレーションといった先進的なパッケージング技術は、より高いI/O密度、小型化されたパッケージサイズ、そして高速なデータ転送を実現できることから、車載エレクトロニクスや自動運転システムにおいて広く採用されています。 国際自動車工業連合会（OICA）のデータによれば、世界の自動車販売台数は2025年に96.4百万台に達し、2024年比で3.9%の増加を記録しました。この成長は、乗用車および商用車における車載エレクトロニクスの搭載拡大が継続していることを反映しており、ウェハーレベルパッケージング技術に対する需要をさらに後押しするものとなっています。 さらに、AIおよび高性能コンピューティング（HPC）に対する需要の高まりも、同市場の成長を牽引しています。高度なAIプロセッサには、低消費電力、高密度な相互接続、および高速なデータ転送能力が求められますが、これらはファンアウトWLPや2.5D/3Dパッケージングといったウェハーレベルパッケージング技術によって実現されるものです。

最新ニュース

当社の調査によると、Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2025年3月、Toray Engineering Co. Ltdは、パネルレベルパッケージング（PLP）向け半導体パッケージング装置「UC 5000」の発売を発表しました。本装置は、PLPに用いられる大型ガラスパネル上での高精度なボンディングに対応しています。 • 2025年9月、Fujifilm Corporationは、複数の半導体チップを単一のパッケージへと集積することを支援する、先進パッケージング向けCMPスラリーを発売しました。

市場セグメンテーション

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当社のWafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)調査では、市場をパッケージング技術別に基づいて、ファンアウトWLP、ファンインWLP、WLCSP、eWLBに分割されています。これらの中で、ファンアウトWLPセグメントは、その優れた入出力密度、電気特性の向上、および熱性能の強化により、調査対象期間において58%という最大の市場シェアを占めると予測されています。 FOWLPは、AIプロセッサ、スマートフォン、高性能コンピューティング（HPC）アプリケーション、および車載用電子機器において広く採用されています。このパッケージング技術は、従来の基板を不要にするとともに再配線層（RDL）の形成を可能にし、それによって信号完全性の向上、相互接続密度の高密度化、パッケージ厚の薄型化、および電力効率の改善を実現します。

地域概要

当社のWafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)に関する分析によると、アジア太平洋地域は、2026ー2035年の間に市場全体の42%という最大シェアを占め、年平均成長率（CAGR）も11.5%と最も高い伸びを示すと予測されています。この成長は、中国、インド、日本、韓国、台湾における強固な半導体エコシステムに加え、現地化や先進パッケージング技術に対する政府の手厚い支援に起因するものです。 例えば韓国では、科学技術情報通信部がパッケージング分野の競争力強化を目的として、2025ー2031年の間に総額2,744億ウォンを投じる「先進半導体パッケージング技術開発プロジェクト」を承認しました。 日本においても、先進半導体およびパッケージングのエコシステムに対し、政府による大規模な支援が行われています。経済産業省（METI）の発表によれば、次世代半導体企業のRapidusに対する政府支援額は、2025年までに1.8兆円を超える見込みです。 さらに、AI（人工知能）やHPC（高性能計算）の急速な普及拡大に加え、車載用エレクトロニクスや産業用半導体に対する旺盛な需要も、同市場の成長を後押ししています。

Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のWafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)における主要企業は以下の通りです: • TSMC • ASE Group • Amkor Technology • Samsung • Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Resonac Holdings Corporation • Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. • Shinko Electric Industries Co., Ltd. • Toshiba Corporation • ROHM Semiconductor

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