2026年5月18日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Ready-to-Drink Match Ingredients Market(即飲用抹茶飲料原料市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/ready-to-drink-matcha-beverages-ingredient-market/590642286 調査結果公表日：2026年5月18日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、523社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査223件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Ready-to-Drink Match Ingredients Market(即飲用抹茶飲料原料市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、Ready-to-Drink Match Ingredients Market(即飲用抹茶飲料原料市場)は、2025年には約34億米ドル、2035年には約67億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約7.1%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Analyticsによる、Ready-to-Drink Match Ingredients Market(即飲用抹茶飲料原料市場)に関する調査と分析によると、同市場は主に機能性飲料やウェルネス飲料への需要の高まりを背景に、今後拡大していくと予測されています。健康志向の消費者の間では、炭酸飲料や加糖飲料から、抗酸化作用や精神的な覚醒効果、そして自然なエネルギー補給といった利点を持つ抹茶を含む健康飲料へと、嗜好が移行する動きが強まっています。 米国疾病予防管理センター（CDC）によると、加糖飲料は米国人の食生活において「添加糖」の摂取源として主要な位置を占めており、肥満、糖尿病、および心血管疾患との関連性が指摘されています。 同レポートではさらに、米国の消費者の5人に3人が、推奨摂取量を上回る量の添加糖を摂取していると報告されています。こうした健康志向に基づく消費行動の変化が、低糖質、抗酸化成分の豊富さ、植物由来、そして「クリーンラベル（無添加と自然派）」といった特徴を持つRTD抹茶飲料への需要を牽引しています。 さらに、日本の茶文化や上質な「プレミアムティー体験」に対する世界的な関心の高まりも、抹茶原材料への需要拡大を後押ししています。日本の茶業界関係者の情報を引用した近年の報道によれば、日本国内における抹茶の生産量は増加傾向にあり、2023年には4,176トンを超える抹茶が生産されました。

最新ニュース

当社の調査によると、Ready-to-Drink Match Ingredients Market(即飲用抹茶飲料原料市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2023年1月、MatcaKoは、天然カフェイン、抗酸化物質、およびクリーンラベルの原材料を含有する機能性飲料への高まる需要に応えるべく、新しいプレミアム抹茶ドリンク（RTD：そのまま飲めるタイプ）の発売を発表しました。 • 2026年2月、Jack in the Boxは米国にて、抹茶ドリンクのラインナップを発表しました。この取り組みは、世界各地のフレーバーやカフェ文化に着想を得たものであり、若年層のミレニアル世代やZ世代の消費者の嗜好やトレンドの変化に合わせて進化を遂げたものです。

市場セグメンテーション

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当社のReady-to-Drink Match Ingredients Market(即飲用抹茶飲料原料市場)調査では、市場をアプリケーション別に基づいて、食品と飲料、パーソナルケアと化粧品、栄養補助食品とサプリメントに分割されています。これらの中で、食品と飲料セグメントは、予測期間を通じて55%という収益シェアを占め、市場を牽引すると見込まれています。この成長は、機能性飲料、クリーンラベル（無添加と自然派）飲料、プレミアム茶製品、植物性栄養食品、そして手軽に健康志向のライフスタイルを取り入れたいという世界的な需要の高まりに起因するものです。 抹茶原材料は、ボトル入り抹茶、RTD抹茶ラテ、エナジードリンク、スムージー、乳製品不使用飲料、フレーバーティー、デザート、ベーカリー製品など、多岐にわたる食品と飲料アプリケーションにおいて幅広く活用されています。

地域概要

Ready-to-Drink Match Ingredients Market(即飲用抹茶飲料原料市場)に関する当社の分析によると、アジア太平洋地域は予測期間中、32%という市場シェアを確保し、他の地域セグメントを圧倒すると見込まれています。また、年平均成長率（CAGR）においても8%という最速の伸びを記録すると予測されています。この成長の背景には、日本、中国、韓国、インドといった国々においてお茶を嗜む文化が広がりを見せており、それが抹茶飲料にとって自然な消費者基盤を形成していることが挙げられます。 さらに、機能性飲料やウェルネス飲料の消費が急速に拡大していることや、消費者の間で「すぐに飲める飲料（RTD）」、手軽に持ち運べるウェルネスドリンク、そしてプレミアムなカフェスタイルの飲料に対する選好が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。 日本国内においては、緑茶の輸出、とりわけ粉末茶や抹茶の輸出が市場を支える要因となっています。日本の貿易統計によれば、飲料メーカーからの「飲料用グレードの抹茶粉末」、「高品質な日本茶エキス」、および「安定化処理された抹茶原材料」に対する需要が拡大したことを受け、2025年における日本の緑茶輸出量は13,125トンに達しました。

Ready-to-Drink Match Ingredients Market(即飲用抹茶飲料原料市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のReady-to-Drink Match Ingredients Market(即飲用抹茶飲料原料市場)における主要企業は以下の通りです: • Tata Consumer Products • Nestlé SA • Unilever Group • Green Foods Corporation • Encha Life LLC さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • ITO EN Ltd. • Marukyu Koyamaen • Aiya Co. Ltd. • Fukujuen • Ippodō Tea Co.

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