PTCサーミスタ市場、2032年に226.59億米ドルへ - CAGR 9.63%で拡大
PTCサーミスタ市場におけるコアポイント
PTC とは Positive Temperature Coefficient（正温度係数）の略称である。PTC サーミスタはセラミック部品であり、一定の温度を超えると電気抵抗値が急激に上昇する特性を持つ。この特性から、現代の電気・電子工学における数多くの用途に好適であり、例えば過電流に対する自己復帰型ヒューズとして、あるいはモーターの短絡保護に用いられる。PTC サーミスタは電子式ランプ安定器やスイッチング電源において遅延スイッチング用途で使用される。また、冷蔵庫コンプレッサーなどには特種なモーター起動用 PTC サーミスタも用いられる。製造技術に基づく分類としてはセラミック系 PTC（CPTC）とポリマー系 PTC（PPTC）の 2 種類が存在し、本報告のデータは両者を対象とする。
市場規模と今後5年予測：回路保護需要が中期成長を支える
PTCサーミスタ市場は、景気変動の影響を受けつつも、回路保護部品としての広範な採用基盤に支えられた安定成長市場として位置づけられる。LP Information調査チームの「世界PTCサーミスタ市場の成長予測2026～2032」
（https://www.lpinformation.jp/reports/574895/positive-temperature-coefficient--ptc--thermistors）によれば、2025年の120.1085億米ドルから2032年には226.59億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は9.63％になると予測されています。
この成長を支えるのは、過電流保護や温度保護に対する継続的な需要である。PTCサーミスタは、家電、産業機器、電源回路、モーター周辺で広く使われており、単なる低価格部品ではなく、システムの安全性と耐久性に直結する部材として位置づけられている。とくに電源系の高機能化や機器の小型化が進む中で、保護機能の確実性は一段と重視されやすい。
技術別には、CPTCが引き続き大きな比重を持つ一方、PPTCもやや高い成長率で拡大する見通しにある。結論データでは、CPTCは分析期間末に5.20億米ドル規模に達する見込みで、PPTCはそれをやや上回る成長率が見込まれている。したがって、市場全体は単純な数量増だけではなく、用途ごとに最適な技術を選択する形で広がる構造にある。
図. PTCサーミスタ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350423/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350423/images/bodyimage2】
図. 世界のPTCサーミスタ市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位企業が主導しつつ地域差も大きい
PTCサーミスタ市場の主要メーカーとしては、Littelfuse(Tyco)、Polytronics、Murata、THINKING、Wayon、TDK(EPCOS)、Fuzetec、Bourns、Eaton、VISHAY などが挙げられる。LP Informationのトップ企業研究センターの企業一覧に加え、結論データでは主要メーカーとして Littelfuse(Tyco)、Murata、TDK(EPCOS)、Polytronics、Wayon、THINKING が中核企業として整理されている。企業ランキング情報にある上位5社シェアの数値には明らかな異常値が見られるため、競争構造の判断には結論データで示された2024年の上位5社シェア約57.65%を優先すると、市場は一定の集中傾向を持つとみるのが妥当である。
この水準から見ると、市場は完全な分散型ではなく、上位企業が技術、量産、顧客基盤の面で優位を持つ構図にある。ただし、極端な寡占ではなく、用途別の仕様対応や地域チャネルでは後続企業にも余地が残る。競争の本質は価格だけでなく、品質安定性、認証対応、供給継続性、用途別の技術適合力にある。
PTC とは Positive Temperature Coefficient（正温度係数）の略称である。PTC サーミスタはセラミック部品であり、一定の温度を超えると電気抵抗値が急激に上昇する特性を持つ。この特性から、現代の電気・電子工学における数多くの用途に好適であり、例えば過電流に対する自己復帰型ヒューズとして、あるいはモーターの短絡保護に用いられる。PTC サーミスタは電子式ランプ安定器やスイッチング電源において遅延スイッチング用途で使用される。また、冷蔵庫コンプレッサーなどには特種なモーター起動用 PTC サーミスタも用いられる。製造技術に基づく分類としてはセラミック系 PTC（CPTC）とポリマー系 PTC（PPTC）の 2 種類が存在し、本報告のデータは両者を対象とする。
市場規模と今後5年予測：回路保護需要が中期成長を支える
PTCサーミスタ市場は、景気変動の影響を受けつつも、回路保護部品としての広範な採用基盤に支えられた安定成長市場として位置づけられる。LP Information調査チームの「世界PTCサーミスタ市場の成長予測2026～2032」
（https://www.lpinformation.jp/reports/574895/positive-temperature-coefficient--ptc--thermistors）によれば、2025年の120.1085億米ドルから2032年には226.59億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は9.63％になると予測されています。
この成長を支えるのは、過電流保護や温度保護に対する継続的な需要である。PTCサーミスタは、家電、産業機器、電源回路、モーター周辺で広く使われており、単なる低価格部品ではなく、システムの安全性と耐久性に直結する部材として位置づけられている。とくに電源系の高機能化や機器の小型化が進む中で、保護機能の確実性は一段と重視されやすい。
技術別には、CPTCが引き続き大きな比重を持つ一方、PPTCもやや高い成長率で拡大する見通しにある。結論データでは、CPTCは分析期間末に5.20億米ドル規模に達する見込みで、PPTCはそれをやや上回る成長率が見込まれている。したがって、市場全体は単純な数量増だけではなく、用途ごとに最適な技術を選択する形で広がる構造にある。
図. PTCサーミスタ世界総市場規模
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図. 世界のPTCサーミスタ市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位企業が主導しつつ地域差も大きい
PTCサーミスタ市場の主要メーカーとしては、Littelfuse(Tyco)、Polytronics、Murata、THINKING、Wayon、TDK(EPCOS)、Fuzetec、Bourns、Eaton、VISHAY などが挙げられる。LP Informationのトップ企業研究センターの企業一覧に加え、結論データでは主要メーカーとして Littelfuse(Tyco)、Murata、TDK(EPCOS)、Polytronics、Wayon、THINKING が中核企業として整理されている。企業ランキング情報にある上位5社シェアの数値には明らかな異常値が見られるため、競争構造の判断には結論データで示された2024年の上位5社シェア約57.65%を優先すると、市場は一定の集中傾向を持つとみるのが妥当である。
この水準から見ると、市場は完全な分散型ではなく、上位企業が技術、量産、顧客基盤の面で優位を持つ構図にある。ただし、極端な寡占ではなく、用途別の仕様対応や地域チャネルでは後続企業にも余地が残る。競争の本質は価格だけでなく、品質安定性、認証対応、供給継続性、用途別の技術適合力にある。