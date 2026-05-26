マイクロ大気監視ステーションの世界市場2026年、グローバル市場規模（ポンプ吸引式サンプリング装置、拡散式サンプリング装置）・分析レポートを発表
2026年5月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マイクロ大気監視ステーションの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マイクロ大気監視ステーションのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のマイクロ大気監視ステーション市場は、2024年時点で1億3600万米ドルの市場規模となっており、2031年には1億8600万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は4.7％と見込まれており、環境規制強化や空気品質管理需要の高まりが市場成長を支えています。特に都市環境監視や産業環境監視への投資拡大が市場成長の主要因となっています。
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マイクロ大気監視ステーションは、小型・軽量で設置や保守が容易な携帯型環境監視装置です。屋内外の空気品質をリアルタイムかつ継続的に多地点で監視することが可能であり、大気環境管理における重要な装置として活用されています。
粒子センサー、ガスセンサー、湿度センサーなど複数のセンサー技術を統合しており、温度、湿度、二酸化炭素濃度、微小粒子状物質濃度などを測定できます。取得したデータはデータ収集装置や制御装置によって処理され、正確な空気品質情報として提供されます。家庭、学校、商業施設、病院など幅広い場所で利用されており、生活環境や作業環境改善に貢献しています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造について定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の環境政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。大気汚染対策強化や環境データ管理高度化への取り組みが進む中、高性能環境監視装置への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別にポンプ吸引式サンプリング装置と拡散式サンプリング装置に分類されています。ポンプ吸引式は高精度かつ安定した測定性能を持ち、産業用途や高精度監視用途で広く利用されています。一方、拡散式は低消費電力で設置が容易であり、都市監視や屋内監視用途で需要が拡大しています。
用途別では、産業生産環境監視、都市環境監視、大気環境データ監視、道路交通監視、その他分野に分類されています。特に都市環境監視分野が主要市場を形成しており、大気汚染対策やスマートシティ構築需要が市場成長を支えています。また、道路交通監視分野では交通由来汚染物質管理用途で需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、インド、日本、韓国を中心に大気汚染対策や都市環境改善政策が進んでおり、環境監視設備への投資が拡大しています。
北米市場では環境規制強化やスマートシティ開発需要が高く、欧州市場でも持続可能都市政策や環境保護意識向上によって市場成長が進んでいます。また、中東・アフリカや南米地域でも都市化進展に伴い、大気監視需要が増加しています。
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競争環境では、環境監視機器メーカーやセンサー技術企業による技術競争が激化しています。主要企業としては、Aeroqual、ENVEA、HORIBA、Kunak AIR、DILUS、Airvoice、Specto Technology、Swan Environmental、Anhui Wanyi Science And Technology、Tangshan Huayang Automation、Shenzhen Everbest Machinery Industry、Focused Photonics (Hangzhou)、SHENZHEN OSEN CLEANROOM TECH、Beijing SDL Technology、Shenzhen Sapiens Environmental Technology、Shandong Tianhe Environmental Technology、SOFTCOM SMART TECHNOLOGY (SHENZHEN)、TianJin Zwinsoft Technologyなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マイクロ大気監視ステーションの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マイクロ大気監視ステーションのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のマイクロ大気監視ステーション市場は、2024年時点で1億3600万米ドルの市場規模となっており、2031年には1億8600万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は4.7％と見込まれており、環境規制強化や空気品質管理需要の高まりが市場成長を支えています。特に都市環境監視や産業環境監視への投資拡大が市場成長の主要因となっています。
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マイクロ大気監視ステーションは、小型・軽量で設置や保守が容易な携帯型環境監視装置です。屋内外の空気品質をリアルタイムかつ継続的に多地点で監視することが可能であり、大気環境管理における重要な装置として活用されています。
粒子センサー、ガスセンサー、湿度センサーなど複数のセンサー技術を統合しており、温度、湿度、二酸化炭素濃度、微小粒子状物質濃度などを測定できます。取得したデータはデータ収集装置や制御装置によって処理され、正確な空気品質情報として提供されます。家庭、学校、商業施設、病院など幅広い場所で利用されており、生活環境や作業環境改善に貢献しています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造について定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の環境政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。大気汚染対策強化や環境データ管理高度化への取り組みが進む中、高性能環境監視装置への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別にポンプ吸引式サンプリング装置と拡散式サンプリング装置に分類されています。ポンプ吸引式は高精度かつ安定した測定性能を持ち、産業用途や高精度監視用途で広く利用されています。一方、拡散式は低消費電力で設置が容易であり、都市監視や屋内監視用途で需要が拡大しています。
用途別では、産業生産環境監視、都市環境監視、大気環境データ監視、道路交通監視、その他分野に分類されています。特に都市環境監視分野が主要市場を形成しており、大気汚染対策やスマートシティ構築需要が市場成長を支えています。また、道路交通監視分野では交通由来汚染物質管理用途で需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、インド、日本、韓国を中心に大気汚染対策や都市環境改善政策が進んでおり、環境監視設備への投資が拡大しています。
北米市場では環境規制強化やスマートシティ開発需要が高く、欧州市場でも持続可能都市政策や環境保護意識向上によって市場成長が進んでいます。また、中東・アフリカや南米地域でも都市化進展に伴い、大気監視需要が増加しています。
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競争環境では、環境監視機器メーカーやセンサー技術企業による技術競争が激化しています。主要企業としては、Aeroqual、ENVEA、HORIBA、Kunak AIR、DILUS、Airvoice、Specto Technology、Swan Environmental、Anhui Wanyi Science And Technology、Tangshan Huayang Automation、Shenzhen Everbest Machinery Industry、Focused Photonics (Hangzhou)、SHENZHEN OSEN CLEANROOM TECH、Beijing SDL Technology、Shenzhen Sapiens Environmental Technology、Shandong Tianhe Environmental Technology、SOFTCOM SMART TECHNOLOGY (SHENZHEN)、TianJin Zwinsoft Technologyなどが挙げられます。