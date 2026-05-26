Windowsサーバー専門のホスティングサービス「Winserver」が“SSLサーバー証明書5ヶ月延長キャンペーン”を2026年6月に実施！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348691/images/bodyimage1】
Winserver(ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦)は、2026年6月1日(月)～6月30日(火)の期間、SSLサーバー証明書5ヶ月延長キャンペーンを実施いたします。
SSLサーバー証明書5ヶ月延長キャンペーンでは、Winserverの対象サービスへのお申込み時に、オプション「JPRS SSL証明書（2,310円/5ヶ月）」を同時にお申込みいただくと、SSLサーバー証明書の利用期間を5ヶ月延長させていただきます。
つまり、SSLサーバー証明書5ヶ月分の利用料で10ヶ月ご利用いただけます。
SSLサーバー証明書のお申込みをご検討中の方は、是非この機会にお申込みください。
こちらからキャンペーンページへアクセスいただけます。
https://www.winserver.ne.jp/column/ssl_certificate/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_ssl
【対象サービス】
・VPS（VPS for 会計ソフトを含む）
・共用サーバー
【キャンペーン適用タイミング】
▼トライアル利用でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、トライアル利用でお申込みください。
トライアル利用から本契約へ移行いただき、JPRS SSL証明書をお申込みいただけましたら、当キャンペーンを適用いたします。
（キャンペーン期間中にお申込みいただければ、本契約への移行が翌月中となる場合でも、当キャンペーンの対象となります。）
▼本契約でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、本契約でお申込みください。
お申込みから1ヶ月以内にお支払いを完了いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
【対象期間】
2026年6月1日(月)～年6月30日(火)
※キャンペーン期間は変更となる可能性がございます。
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバーと4種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2022から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
Winserver(ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦)は、2026年6月1日(月)～6月30日(火)の期間、SSLサーバー証明書5ヶ月延長キャンペーンを実施いたします。
SSLサーバー証明書5ヶ月延長キャンペーンでは、Winserverの対象サービスへのお申込み時に、オプション「JPRS SSL証明書（2,310円/5ヶ月）」を同時にお申込みいただくと、SSLサーバー証明書の利用期間を5ヶ月延長させていただきます。
つまり、SSLサーバー証明書5ヶ月分の利用料で10ヶ月ご利用いただけます。
SSLサーバー証明書のお申込みをご検討中の方は、是非この機会にお申込みください。
こちらからキャンペーンページへアクセスいただけます。
https://www.winserver.ne.jp/column/ssl_certificate/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_ssl
・VPS（VPS for 会計ソフトを含む）
・共用サーバー
【キャンペーン適用タイミング】
▼トライアル利用でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、トライアル利用でお申込みください。
トライアル利用から本契約へ移行いただき、JPRS SSL証明書をお申込みいただけましたら、当キャンペーンを適用いたします。
（キャンペーン期間中にお申込みいただければ、本契約への移行が翌月中となる場合でも、当キャンペーンの対象となります。）
▼本契約でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、本契約でお申込みください。
お申込みから1ヶ月以内にお支払いを完了いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
【対象期間】
2026年6月1日(月)～年6月30日(火)
※キャンペーン期間は変更となる可能性がございます。
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバーと4種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2022から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
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