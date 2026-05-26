粉体塗装装置市場：世界調査レポート、需要、市場シェア、主要メーカー、市場規模、成長、動向、展望（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年5月に「粉体塗装装置市場：製品別（前処理装置、乾燥機、塗装キャビネット、オーブン、その他）、運用別（手動、半自動、自動）、用途別（消費財、建築、自動車、一般産業、家具、その他）― 世界市場分析、動向、機会、および予測（2026年～2036年）」と題する調査レポートを発表した。本レポートは、粉体塗装装置市場に関する予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の重要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
粉体塗装装置市場の概要
粉体塗装装置とは、金属およびその他の表面に乾式粉末塗料を塗布し、保護および装飾仕上げを行うために使用される機械およびシステムを指す。一般的に、この装置には粉体スプレーガン、塗装ブース、回収システム、硬化炉、コンベヤシステムなどが含まれる。この工程では、静電気を帯びた粉末粒子を表面に吹き付け、その後加熱することで、耐久性が高く、滑らかで耐腐食性に優れた塗膜を形成する。粉体塗装装置は、高効率かつ環境負荷が低い特性により、自動車、家電、家具、建設、電子機器などの産業で広く利用されている。液体塗装と比較すると、粉体塗装は廃棄物の発生量が少なく、揮発性有機化合物（VOC）の排出を抑えられるほか、仕上がり品質、耐久性、および長期的なコスト効率にも優れている。
Surveyreportsの専門家による粉体塗装装置市場の分析によれば、同市場規模は2025年に18億米ドルに達した。また、2036年末までに市場売上高は29億米ドルに到達すると予測されている。さらに、粉体塗装装置市場は、2026年から2036年の予測期間において約3.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038474
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350442/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な粉体塗装装置市場分析によれば、産業用表面仕上げソリューションの採用拡大、自動車および建設分野からの需要増加、自動車および産業製造分野における需要拡大、ならびに環境配慮型コーティング技術への選好の高まりを背景として、粉体塗装装置市場規模は拡大すると予測されている。粉体塗装装置市場における主要企業には、Buss AG、Carlisle Companies Inc.、Chongqing DEGOLD Machine Co., Ltd.、Gema Switzerland GmbH、Hillenbrand, Inc.、Nordson Corporation、VORTEX Mixing Technology、WAGNER Group、Xtrutech Ltd.、Yantai Wutai Chemical Equipmentなどが含まれる。
また、当社の粉体塗装装置市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、本調査レポートには、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も掲載している。
目次
● 各国における粉体塗装装置市場の市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2036年までの世界粉体塗装装置市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および市場機会分析（日本を含む各国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、運用別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
粉体塗装装置市場のセグメンテーション
粉体塗装装置市場の概要
粉体塗装装置とは、金属およびその他の表面に乾式粉末塗料を塗布し、保護および装飾仕上げを行うために使用される機械およびシステムを指す。一般的に、この装置には粉体スプレーガン、塗装ブース、回収システム、硬化炉、コンベヤシステムなどが含まれる。この工程では、静電気を帯びた粉末粒子を表面に吹き付け、その後加熱することで、耐久性が高く、滑らかで耐腐食性に優れた塗膜を形成する。粉体塗装装置は、高効率かつ環境負荷が低い特性により、自動車、家電、家具、建設、電子機器などの産業で広く利用されている。液体塗装と比較すると、粉体塗装は廃棄物の発生量が少なく、揮発性有機化合物（VOC）の排出を抑えられるほか、仕上がり品質、耐久性、および長期的なコスト効率にも優れている。
Surveyreportsの専門家による粉体塗装装置市場の分析によれば、同市場規模は2025年に18億米ドルに達した。また、2036年末までに市場売上高は29億米ドルに到達すると予測されている。さらに、粉体塗装装置市場は、2026年から2036年の予測期間において約3.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350442/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な粉体塗装装置市場分析によれば、産業用表面仕上げソリューションの採用拡大、自動車および建設分野からの需要増加、自動車および産業製造分野における需要拡大、ならびに環境配慮型コーティング技術への選好の高まりを背景として、粉体塗装装置市場規模は拡大すると予測されている。粉体塗装装置市場における主要企業には、Buss AG、Carlisle Companies Inc.、Chongqing DEGOLD Machine Co., Ltd.、Gema Switzerland GmbH、Hillenbrand, Inc.、Nordson Corporation、VORTEX Mixing Technology、WAGNER Group、Xtrutech Ltd.、Yantai Wutai Chemical Equipmentなどが含まれる。
また、当社の粉体塗装装置市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、本調査レポートには、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も掲載している。
目次
● 各国における粉体塗装装置市場の市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2036年までの世界粉体塗装装置市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および市場機会分析（日本を含む各国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、運用別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
粉体塗装装置市場のセグメンテーション