株式会社JR東海リテイリング・プラス(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創)は、2026年6月9日(火)から7月6日(月)まで、さくらももこ氏の代表的作品『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』とコラボした「まる子とコジコジコラボキャンペーン ーちょっといい旅はじまるよ。―」を開催いたします。

「ちびまる子ちゃん」キャラクターと「コジコジ」キャラクターが駅や電車の中で楽しむイラストはコラボキャンペーン限定の描き下ろしとなります。描き下ろしデザインを使用したコジコジとのコラボ駅弁・オリジナルグッズや、各キャラクターをイメージしたおにぎり・サンドイッチ・スイーツ・菓子パンを販売いたします。

キャンペーン期間中、サントリー飲料※1を2本同時購入するとオリジナル缶バッジをプレゼントいたします。

※1：酒類を除くサントリー飲料





キービジュアル





＜キャンペーン概要＞

開催期間 ：2026年6月9日(火)～ 2026年7月6日(月)

開催場所 ：東京駅～新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」

「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」

「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」

「デリカステーション」

※一部取扱いのない商品がある店舗もございます。

展開商品数：18品





【キャンペーン専用ページ】

https://www.jr-plus.co.jp/maruco-cojicoji_jrp2026/









■ キャンペーン限定描き下ろしイラスト





描き下ろしイラスト





■ コジコジも大満足！？「コジコジ駅弁」が登場！

旅先でもコジコジのメルヘンな世界観をお楽しみいただける「コジコジ駅弁」を販売いたします。コジコジも「じゃあ全部 全部一番好き」とつい言ってしまうようなオリジナルメニューをご用意しました。パッケージデザイン・箸袋・お品書きは、本キャンペーン限定のオリジナル仕様です。

さらにノベルティとして、描き下ろしデザインを使用したオリジナルクリアファイル(A6サイズ・全5種)を、ランダムで1枚封入いたします。





コジコジ駅弁





コジコジ駅弁(ノベルティ)





・ノベルティ A6サイズクリアファイル 全5種(いずれか1種がランダムで封入)





コジコジ駅弁(魚肉シート)





・魚肉シート(ランダムで1種封入)









＜商品詳細／販売詳細＞

商品名・価格：コジコジ駅弁 1,580円(税込)

販売期間 ：2026年6月9日(火)～7月6日(月)

販売箇所 ：JR東海リテイリング・プラス 以下の駅の店舗

東京駅・品川駅・新横浜駅・静岡駅・名古屋駅・京都駅・

新大阪駅 ※販売店舗詳細は、別紙1で記載





【注意事項】

・各販売箇所の販売数量は日により増減します。販売状況によっては販売個数を制限する場合がございます。

・東海道新幹線の改札内にある店舗のご利用は、乗車券類または入場券が必要です。

・商品の取り置き・予約はできません。

・ノベルティの絵柄は選べません。









■ 各キャラクターをイメージしたおにぎり・サンドイッチ・スイーツ・パンが登場！

ちびまる子ちゃん・コジコジのキャラクターをイメージしたメニュー・オリジナルラベルを貼付した限定商品が登場します。日々の食事のおともや、電車での旅のおともにぴったりなラインナップです。





コラボ商品-1





・おむすび(しば漬け) 168円

白だしと塩で炊いたご飯にしば漬けと白ゴマとゆかりを混ぜました。





・米サンド(照焼チキンマヨネーズ) 380円

照り焼きソースをたっぷり絡めた鶏もも肉にキャベツマヨを添えました。子供も好きな味付けになっています。





・チャーシュー高菜おむすび(ナルト巻) 230円

チャーシューと高菜の混ぜご飯に丸尾君の眼鏡をイメージしたナルト巻をトッピングしました。





・ローストチキンサンド(和風オニオンソース) 390円

オニオンドレッシングと醤油たれ、玉ねぎみじん炒めを合わせた和風オニオンソースにローストチキンを合わせました。





・港シフォン ロイヤルミルクティー 410円

花輪クンをイメージした豊かな紅茶の風味が香るふわふわのシフォン生地に、ロイヤルミルクティークリームをはさんだシフォンケーキです。





コラボ商品-2





・のっぽパン(クリーム) ちびまる子ちゃん 189円

34cmの細長いコッペパンにミルククリームをサンド。ちょっぴりユーモラスなキリンのキャラクターとともに、静岡県民に愛され続ける大人気のソウルフードです。





・煎茶風味おにぎり(昆布) 200円

煎茶粉末入りのご飯に昆布の佃煮をトッピングしました。





・オムレツサンド 380円

次郎をイメージした彩りのオムレツサンド。赤・黄・緑の3色のピーマンとハムを入れほんのり甘めに仕上げています。





・マフィン りんごとキャラメル 230円

キャラメル味の生地にりんごの食感を感じるミニマフィンは、アクセントにピンクペッパーをトッピングした不思議だけど良い香りが口に広がる一品。









■ 描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが登場！

※一部店舗限定販売販売店舗は別紙2をご参照ください





オリジナルグッズ-1





・【コジコジ】トレーディングミニ巾着

単品 880円／BOX 5,280円

※ブラインド商品となります

※BOXでご購入いただくと全商品がそろいます。





・【まる子とコジコジ】トレーディングアクリルキーホルダー

単品 770円／BOX 4,620円

※ブラインド商品となります

※BOXでご購入いただくと全商品がそろいます。





オリジナルグッズ-2





・【コジコジ】マスコット「電車ごっこ」カラビナ付き 2,860円





・【コジコジ】EVAスライダーケース2個セット 1,320円

W120×H125×D50mm／W160×H160×D50mm





・【まる子とコジコジ】エコマルシェバッグ 2,530円

表面／ポケットデザイン表面／ポケットデザイン裏面





オリジナルグッズ-3





・【まる子とコジコジ】ハンドタオル 880円





・【まる子とコジコジ】ステッカーセット 880円





・【まる子とコジコジ】ラゲッジタグ 1,430円









販売期間 ：2026年6月9日(火)～ ※販売開始時間は店舗によって異なります。

販売店舗 ：東京駅、品川駅、新横浜駅、小田原駅、三島駅、新富士駅、静岡駅、

清水駅、掛川駅、浜松駅、豊橋駅、岡崎駅、安城駅、刈谷駅、

金山駅、名古屋駅、尾張一宮駅、岐阜駅、大曽根駅、勝川駅、

春日井駅、多治見駅、桑名駅、津駅、京都駅、新大阪駅の一部店舗

※詳細は別紙参照





【オンラインショップ】

販売期間：2026年6月16日(火)10:00～ なくなり次第終了

販売商品：オリジナルグッズ 8種類

※オンラインショップでは、「トレーディングミニ巾着」

「トレーディングアクリルキーホルダー」の

「BOX販売」はございません。単品のみの販売となります。

販売箇所：当社公式オンラインショップ

・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」

( https://www.jrcp-shop.jp/ )

・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」

( https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/ )





【注意事項】

・東海道新幹線の改札内にある店舗のご利用は、乗車券類または入場券が必要です。

・商品のご予約、お取り置きはできません。

・商品名、デザイン、仕様、売価等は予告なく変更になる場合があります。

・一部の商品はブラインド商品のため、一定数量ご購入いただいても全種揃わない場合がございます。

・状況によっては各商品、個数制限をする場合がございます。

・商品は数量限定につき売り切れ次第、店舗での販売は終了となります。

・いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的としたご購入は固くお断りいたします。









■サントリー飲料を2本買ってオリジナルコジコジ缶バッジをもらおう！(酒類除く)

サントリー飲料※1を同時に2本購入毎にオリジナルコジコジ缶バッジを1個プレゼントいたします。

対象商品2本と飲料売り場にあるお好きなオリジナルコジコジ缶バッジを1つお選びいただき、レジまでお持ちください。





＜オリジナルコジコジ缶バッジ／対象商品(一例)＞





飲料ノベルティ





※画像はイメージです。

※価格はすべて税込み価格です。

※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。

※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。

※数に限りがある場合もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的としたご購入は固くお断りいたします。









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