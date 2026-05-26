国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリーは、2026年5月21日（木）19時より、生成AIのトレンドや社内事例に関するトークセッションおよび交流会イベントを開催しました。 本イベントは、新たに立ち上げた『AIsmiley Community』の第1回オフラインイベントとして実施しました。当日は、生成AIの最新動向や企業での活用事例について学びながら、参加者同士の交流を深めました。会場では軽食やドリンクも用意され、終始和やかな雰囲気で進行。AI活用に関心を持つ参加者が登壇者の話に熱心に耳を傾ける姿が多く見られました。

■生成AIの最新動向から企業での活用事例まで、AIトレンドを幅広く紹介

イベントは、株式会社アイスマイリー 代表取締役 板羽晃司によるオープニングトークからスタート。生成AIを取り巻く最新トレンドや、AI活用を学び合う場としての『AIsmiley Community』の意義について紹介しました。

続いて、株式会社アイスマイリー 運営部の伊藤拳が登壇し、AIエージェントのタイプ別分類や導入までのロードマップを解説。AIを一時的なトレンドとして捉えるのではなく、実務にどう落とし込むかという視点について話しました。

「AI面接は『敵』か『味方』か？2026年・採用DXの最前線」をテーマにしたセッションでは、AIニュース解説担当のminami氏が登壇。AI面接を活用した採用活動を支援する存在としての活用方法に焦点が当てられました。候補者との向き合い方や評価の透明性など、採用DXを進めるうえで考えるべきポイントが共有され、参加者にとっても身近なテーマとして関心を集めました。

イオン株式会社 イオンデジタルアカデミー担当の沖中優宜氏、小松陽光氏によるセッションでは、イオングループ内で広がる生成AI利活用について紹介されました。特に印象的だったのは、成功事例だけでなく、失敗談も共有する文化づくりです。AI活用でつまずいた点や、成功に至るまでのプロセスを共有することで、社内に学び合う空気を生み出している点が語られました。

株式会社コミュカル CEOのMitz氏によるセッションでは、生成AIの実演を交えながら、自分に合ったAIツールを選ぶことの重要性や、プロンプト設計の考え方について解説されました。 ChatGPTやClaudeなど、生成AIツールの選択肢が増える中で、重要なのは「どのAIを使うか」だけではありません。目的に応じて適切に指示を出し、出力を業務に活かすための工夫が求められます。実演を通じて、参加者は生成AIをより実践的に使いこなすためのヒントを得る機会となりました。

■活用している生成AIツールをテーマに参加者同士の交流が広がる

交流会では、参加者が普段よく使用している生成AIツールに応じて、色分けされたネームカードを着用。ChatGPT、Gemini、Claude、その他のツールなど、利用しているAIの違いが自然な会話のきっかけとなりました。「普段どのAIを使っているのか」「どのような業務で活用しているのか」といった話題を通じて、参加者同士の交流が活発に行われました。 一方的に話を聞くだけではなく、参加者自身が経験や悩みを共有し合える点も、本イベントならではの魅力です。会場には、生成AIについて学びたい、実務に活かしたいという前向きな熱量が広がっていました。

■『AIsmiley Community』とは？AI活用を学び合う実践型コミュニティ

『AIsmiley Community』は、AI活用に関心を持つ参加者同士がつながり、生成AIの最新トレンドや社内活用事例、実践ノウハウを共有するコミュニティです。 生成AIの進化が加速する中、「他社はどのようにAIを活用しているのか知りたい」「AIについて気軽に話せる仲間がほしい」といった声も増えています。『AIsmiley Community』では、オフラインイベントや勉強会、交流会などを通じて、オンラインだけでは得られない情報交換や横のつながりを生み出していきます。 初心者から実務活用層まで幅広く参加できる場として、今後もAI活用を学び合える機会を提供していく予定です。

■『AIsmiley Community』へのお申込み方法

『AIsmiley Community』では、今後も生成AIの最新トレンドや企業における実践事例を学べるイベント・交流会を定期的に開催予定です。 現在、『AIsmiley Community』では参加メンバーを募集しております。AI活用について学びたい方、社外の仲間と情報交換したい方、実務に役立つ生成AIの知見を深めたい方は、ぜひご参加ください。 ・費用：初月無料、翌月以降：月額5,500円（税込） ・こんな方にお勧め： └生成AIの「いま」についての情報が欲しい方 └社外にAIについて語り合える仲間やネットワークが欲しい方 └生成AIの社内推進事例が知りたい方 └ビジネスに活用できるAIコミュニティーについて知りたい方 ・内容：勉強会／交流会／トークセッション 等 ・申込方法：AIsmileyへお問い合わせください（info_community@aismiley.co.jp） ・イベント内容は一部変更になる可能性がございます。 ・イベント当日の様子は後日何らかの媒体にて公開させていただくことがございます。 ・お申込後運営都合によりご参加をキャンセルさせて頂く場合がございます。予めご了承頂けますようお願いいたします。 ・当イベントでは全ての参加者がこのイベントを楽しめるよう、AIsmiley Community 運営グループの管理のもと開催しています。そのため、以下のような行動を取られた方は退室いただく場合があります。また次回以降の参加をお断りしますのでご了承下さい。過去に以下のような行動を取られた方からのお申込についてもお断りさせていただく場合がございます。 ・他の参加者やLT登壇者に対しての迷惑行為と見られる言動や行動 ・人材紹介、転職、マルチ商法、宗教など、本イベントとは関係のない勧誘 プライバシーポリシー：https://aismiley.co.jp/agreement/?__lt__cid=c5bafc03-bb8f-43cd-bf56-17c33099dd69 アンチハラスメントポリシー：https://sites.google.com/aismiley.co.jp/aismiley-community-rule/anti-harassment-policy

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。 URL：https://aismiley.co.jp/ ・AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/ ・生成AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/ ・RAG（検索拡張機能）とは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-rag/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley編集部 TEL：03-6452-4750 Email：info_community@aismiley.co.jp