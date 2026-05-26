ＪＡ全農は、東京都・広島県の直営飲食店舗（２店舗）で５月２８日（木）～６月４日（木）の間、「鳥取県産根付らっきょうフェア」を開催します。 鳥取県は、国内生産量日本一を誇る「らっきょう」の一大産地です。シャキシャキとした歯切れの良さと、白く美しい肌が特長の「らっきょう」は、江戸時代の参勤交代の際に小石川薬園より持ち帰ったともいわれており、砂丘地でも栽培できる品目として作付けが拡大しました。 フェアでは、根を残したまま出荷される鮮度抜群の「根付らっきょう」を使用した特別メニューを各店舗で提供します。 また、「らっきょう」はＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「全農とっとりＪＡタウン店」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c2D01/） 【フェア概要】 １．期 間 （１）銀座店：令和８年５月２８日（木）～６月４日（木） （２）広島店：令和８年５月２９日（金）～６月４日（木） ２．実施店舗：以下２店舗（詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/shop/をご覧ください） （１）みのる食堂三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６） （２）みのる食堂エキエ広島店（広島県広島市南区松原町１-２）

＜提供メニュー例＞※写真はイメージです。