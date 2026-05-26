ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、クレジットカード決済などの不正利用対策ソリューションを提供する株式会社アクルの不正検知・認証システム「ＡＳＵＫＡ」のサービスを導入開始しました。 「ＡＳＵＫＡ」は、取引情報や属性情報などをもとに、不正使用の兆候をリアルタイムで検知し、認証を自動で行う高度なセキュリティシステムです。 「ＪＡタウン」では従前より独自の不正対策やＥМＶ３－Ｄセキュアを導入し、セキュリティ強化を図ってきました。一方で、過度な認証によるお客様への影響が懸念されていた背景から、適切なリスク判定によってよりお客様に快適にサイトをご利用いただけるよう不正検知・認証システム「ＡＳＵＫＡ」を導入しました。 今後は、アクル社と連携しながらより安心・安全なサイトの実現を目指します。

【「ＡＳＵＫＡ」】

株式会社アクルが提供する高度なセキュリティシステムです。クレジットカード業界において必須とされる、クレジットマスター・大量アタック対策、第三者不正利用対策としての属性行動分析・不正配送先住所との照合、ＥМＶ３－Ｄセキュアの本人認証サービスなどを使用し、総合的なセキュリティ対策を実現できます。 「ＡＳＵＫＡ」のサービス詳細ＵＲＬ：https://akuru-inc.com/service/asuka/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown