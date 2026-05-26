子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆)は、世界中のトッププレイヤーから熱い視線を集めるドリブルデザイナー・岡部 将和氏とパートナーシップを締結いたしました。本提携により、岡部氏が長年研究し、ネイマール選手ら世界的スターも認めた「99％抜けるドリブル理論」を世界で初めてジュニア世代向けに体系化した、ドリブル特化型サッカースクール『1v1 DRIBBLE ACADEMY D-UNLOCK(ディーアンロック)』を2026年6月より首都圏6校にて開校いたします。世界水準の技術と、約7万人の会員を抱える当社の強固な教育基盤が強力なタッグを組み、技術と心の両面で「世界に通用する個」を育成する新たな挑戦についてお知らせいたします。





岡部 将和氏





■なぜ今「ドリブル特化」なのか：日本の子どもたちの「心の鍵」を解き放つ

近年、日本のサッカー現場では「ミスを恐れて仕掛けられない」「周囲の目を気にして自分を出せない」という、自己肯定感の低さに起因する課題が顕著になっています。本スクール「D-UNLOCK」は、単なる技術習得の場ではありません。ドリブルを「勇気を持って仕掛ける挑戦の象徴」と定義。岡部氏が提唱する「比べない・否定しない・挑戦を止めない」というフィロソフィーを徹底し、失敗を成功のプロセスとして称賛することで、子どもたちが自らの可能性に鍵をかけず、自信を持って挑戦できる「心のインフラ」を構築します。









■世界が絶賛する「岡部将和」の理論：感覚を「15万文字」の論理へ体系化

岡部氏は、SNS総フォロワー240万人超、動画総再生数2億回超を誇り、アジア、ヨーロッパ、南米など世界各国から指導依頼が絶えない、世界的に注目を集めるドリブル専門指導者です。本スクールの最大の特徴は、これまで「才能や感覚」と片付けられてきたドリブルの極意を、岡部氏が15万文字にも及ぶ圧倒的な情報量で論理化した点にあります。





● 再現性の高い指導： 「なぜ抜けるのか」を構造的に言語化した独自カリキュラムを導入。

● 世界標準のマニュアル化： リーフラスのノウハウにより世界レベルの技術を標準化し、どの拠点でも高品質な指導を受けられる体制を確立しました。









■リーフラス×岡部将和：両者の強みを掛け合わせた「次世代型教育インフラ」の構築

Nasdaq上場企業として、国内No.1※のスポーツスクール運営基盤を持つ当社と、世界最高峰の技術を持つ岡部氏がパートナーシップを結ぶことで、他の追随を許さない圧倒的なシナジーを生み出します。





● 【岡部将和(世界最高峰の技術)】×【リーフラス(非認知能力育成メソッド)】：

感覚とされてきたドリブルを「15万文字の理論」へ落とし込んだ岡部氏の技術に、当社が長年培ってきた「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」指導(非認知能力育成)を融合。心・技・体が揃った世界基準の個を育成します。

● 【岡部氏のグローバルな発信力】×【リーフラスの全国約4,500拠点という圧倒的な展開力】：

岡部氏のSNS総フォロワー240万人超という圧倒的な発信力をフックに集客を行い、当社が持つ全国約4,500拠点の展開ノウハウと厳格な安全基準・管理システムを適用することで、高品質なスクールを猛スピードで全国展開していくことが可能です。









■『1v1 DRIBBLE ACADEMY D-UNLOCK』：首都圏6校での一斉開校および「無料体験会」の実施概要

世界最高峰の技術を体感できる「無料体験会」を2026年6月に開催いたします。岡部氏が提唱する「比べない・否定しない・挑戦を止めない」というフィロソフィーをベースに、子どもたちが自らの可能性を解き放つ「D-UNLOCK」の指導をいち早く体験いただけます。









■2026年6月開校スクール一覧

各校、フットサルコートやスポーツ施設にて実施いたします。

エリア ： 西東京

東東京

埼玉

神奈川

千葉

スクール名 ： 小平(火)校 / 小平(水)校

新木場校

大宮校

相模原校

柏校

所在地・開催場所： Links Field 小平

フットサルプラザBumB

埼玉朝鮮初中級学校

ルネサンス相模原24

リアクション柏









■6月無料体験会のお申し込み方法

「もっと1対1が強くなりたい」「自信を持って仕掛けられるようになりたい」という子どもたちをお待ちしております。

● 対象 ： 幼児～小学生(詳細は公式サイトをご確認ください)

● 申込方法： 以下の公式ホームページ内の専用フォームよりお申し込みいただけます。





【D-UNLOCK 公式サイト】 http://unlock1v1.com

今後の展望：ドリブルを通じて“挑戦する文化”を日本中へ

『1v1 DRIBBLE ACADEMY D-UNLOCK』は、今回の首都圏開校を皮切りに、今後は全国主要都市へのスクール展開を予定しております。単なるサッカースクールの枠を超え、イベントや動画配信等を通じて、失敗を恐れず自らの鍵を外して挑み続ける「挑戦する文化」を日本中の子どもたちへ広げてまいります。





【岡部 将和(おかべ まさかず)氏 プロフィール】

誰でも抜けるドリブル理論を持つドリブルデザイナー。ネイマール、ロナウジーニョら世界的スター選手と共演し、その技術を認められた唯一無二の存在。現在は海外を拠点に世界中で指導を行い、日本代表選手へのパーソナル指導も多数。サッカーを通じて夢を追う大切さを伝える「ドリームデザイナー」としても活動。

公式WEBサイト： https://dribbledesigner.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/unlock_1v1_academy/









■岡部 将和氏 コメント

「もっと上手くなりたい」と本気で思う子どもたちに、本気で向き合える場所をつくりたいと思いました。

このスクールでは、一人ひとりと向き合い、圧倒的にボールに触れる時間を増やします。

うまくなるために必要なのは才能ではなく、挑戦の量です。

チャレンジが増えれば、失敗も増えます。

でも私は、失敗は成功のカケラだと考えています。

失敗は終わりではありません。

うまくいくためのヒントであり、成長の途中にある大切なプロセスです。

このスクールに来ることで、失敗の捉え方が変わる。

挑戦することが怖くなくなる。

その変化こそが、本当の技術向上につながると信じています。

これまでドリブルは「感覚」と言われてきました。

しかし、抜ける瞬間には必ず理由があります。

私はその理由を構造化し、理論として言語化してきました。

再現できる技術として届けることで、どの地域でも、どの子どもでも、着実に成長できる環境をつくります。

世界に通用する1対1の力と、挑戦し続けられる心。

このスクールから、世界を代表する選手、そしてサッカーだけでなくさまざまな分野に挑戦していくリーダーが輩出されていくことを目指しています。

志を持って、このプロジェクトに取り組んでいきます。

皆さんとともに歩んでいけることを、心から楽しみにしています。





岡部 将和氏





■リーフラス株式会社 コメント

「『ミスを恐れて仕掛けられない』という日本の子どもたちが抱える課題に対し、岡部氏が提唱する『失敗は成功のカケラ』という哲学は、当社の『ココロに体力を。』という理念と完全に一致しました。世界基準の技術と当社の教育基盤を掛け合わせることで、日本中、そして世界へ『挑戦する文化』を広げてまいります。」





※ スポーツスクールの会員数 4年連続国内No.1：スポーツ施設を保有しない子ども向けスポーツスクール企業売上高上位3社の会員数で比較(株式会社東京商工リサーチ調べ 2025年12月時点)









【リーフラス株式会社 会社概要】

社名 ： リーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.)

上場市場 ： Nasdaq Capital Market

ティッカー(米国証券コード)： LFS

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

代表者 ： 代表取締役CEO 伊藤 清隆

設立 ： 2001年8月28日

資本金 ： 784,666,480円(資本準備金を含む)

事業内容 ： スポーツスクール事業 イベント事業 アライアンス事業

部活動支援事業 地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』事業

ホームページ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト ： https://ir.leifras.co.jp/jp/









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