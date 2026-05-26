国際スマートエネルギー企業の泓徳能源（HDRE、台湾証券取引所：6873）は、日本の長期脱炭素電源オークション（LTDA）に3年連続で参加し、今年度はリチウムイオン蓄電池案件で合計約160MWを落札しました。HDREは2024年に日本の容量市場に参入して以来、LTDAにおける累計落札容量を約560MWまで拡大しており、長期的に安定した収益基盤を持つ海外資産ポートフォリオの構築を進めています。

今年度公表されたLTDAの約定結果では、リチウムイオン蓄電池の総落札容量は約552MWであり、HDREはそのうち合計約160MWを落札し、全体の約3割を占めました。HDREは2024年公表の初回結果で約100MWを落札し、2025年公表結果では落札容量を約300MWへ拡大しました。新たに落札した2件の蓄電池案件は、鹿児島県および宮城県に位置しており、今後は容量市場と電力取引市場を組み合わせた運用を通じて、長期収益構造の強化を図ります。

台湾、日本、オーストラリアにおける事業展開を進める中、HDREは2029年までに、開発中・計画中・稼働中の案件を含むグローバルで9.4GW規模の開発パイプラインの構築を目指しています。今後は、長期契約、自由化電力市場における電力サービス、AIコンピューティング関連サプライチェーンとの統合という3つの成長戦略を軸に、長期的な収益成長につなげていく方針です。

日本は、HDREにとって主要な海外市場の一つです。HDREは2029年までに日本で3.4GWの開発目標を有しております。今後は蓄電池案件を中心に事業を展開し、電力金融および市場取引に関する機能を強化していく方針です。2026年には、東京ガスとの340MW規模の蓄電池運用および長期オフテイクに関する協業、グループ会社である星星電力日本（ホシボシデンリョクジャパン）による中部電力ミライズとの300MW規模の電力価格変動リスク低減に向けた協業、北海道における50MWのHelios蓄電池案件のプロジェクトファイナンス完了および市場運用開始などを推進しています。

オーストラリア市場では、HDREの蓄電池および太陽光発電案件が開発段階から建設・運用段階へと進んでおり、2029年までの開発パイプラインは2.7GWに達しています。今後もCISやFERMなど、政府支援に基づく容量収入機会の獲得を目指します。台湾市場では、HDREは約3.3GWの開発案件を有しており、今後も台湾における資産基盤を拡大するとともに、日本およびオーストラリアでの事業経験を活かし、グローバルなエネルギー資産および電力サービス事業を展開していきます。