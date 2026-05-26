REX BRAND株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：相澤 詩香）は、2026年6月19日（金）に開催される松山商工会議所主催セミナー「今ある魅力を、より洗練された価値へ」に、代表取締役 相澤詩香が登壇いたします

本セミナーは、エネルギー価格や物価高騰によるコスト増など、中小企業を取り巻く事業環境が大きく変化するなか、企業や地域の価値を見極め、高付加価値化へつなげる視点を共有するものです。 当日は、「ラグジュアリー」を一部の高級品や富裕層向けの特別な世界としてではなく、地域の魅力を磨き、より洗練された価値として整えていくための視点として捉え直します。松山の観光・サービス・地域資源を、どのように体験価値へと育て、ビジネスに実装していくかをテーマに、ブランド戦略・体験設計の観点からお話しします。

開催の背景

中小企業を取り巻く経営環境は、エネルギー価格や物価高騰、人件費上昇、消費者価値観の変化などにより、大きく変化しています。こうした状況下では、単なる価格競争ではなく、自社や地域が持つ本来の魅力を見極め、価値として伝えていく力が重要になります。 特に観光・サービス・地域産品の分野では「良いものがある」だけではなく、その魅力をどのように磨き、どのように整え、どのような体験価値として伝えていくかが、地域全体の印象や訪れる客層の質を左右する時代になっています。 本セミナーでは、松山の今ある魅力を見つめ直し、より洗練された価値へと育て、ビジネスに実装していくための考え方を共有します。

当日の主な内容

本セミナーでは、以下の内容を予定しています。 ・地域や企業価値の見極めと言語化 ・ラグジュアリー視点でのマーケティング手法 ・顧客体験の創造方法 ・ブランド戦略と体験設計の手法 ・質疑応答、まとめ

登壇者コメント

REX BRAND株式会社 代表取締役／ラグジュアリーエキスパート® 相澤 詩香 「ラグジュアリーという言葉は、高級品や富裕層向けの特別な世界として捉えられがちです。しかし本来は、価格の高さだけではなく、価値の深さ、体験の質、そしてその土地や企業が持つ魅力をどう伝えるかに関わるものだと考えています。 松山には、道後温泉をはじめとする歴史や文化、食、もてなし、地域資源など、すでに多くの魅力があります。今回のセミナーでは、それらを“今ある良さ”として終わらせるのではなく、より洗練された価値へと育てていくための視点を、わかりやすくお伝えしたいと考えています。」

開催概要

セミナー名：今ある魅力を、より洗練された価値へ ― 松山の観光・サービスを磨く発想法 ― 日時：2026年6月19日（金）13:30～15:30 会場：松山商工会議所 5階 大ホール 主催：松山商工会議所 対象：中小・小規模事業者／会員・非会員問わず 受講料：無料 講師：REX BRAND株式会社 代表取締役／ラグジュアリーエキスパート® 相澤 詩香 申込方法：松山商工会議所のセミナー案内ページよりお申し込みください。 フライヤーのダウンロードも同ページよりご確認いただけます。

講師プロフィール

https://www.jemcci.jp/seminar/2026/05/002628.html

相澤 詩香 Utaka AIZAWA REX BRAND株式会社 代表取締役／ラグジュアリーエキスパート® 新卒で半導体製造装置メーカーの株式会社ディスコを経て、フェラーリ、ロールス・ロイス、アストンマーティン等、国内外のラグジュアリーブランドに携わる。 「特別から格別へ」を掲げ、企業・組織・地域が持つ本来の価値を言語化し、顧客体験へ実装するブランド戦略・体験設計を支援。ラグジュアリー思考を起点に、本質的な豊かさや真の価値を見つめ直し、観光・サービス・地域資源をより洗練された価値へ導く支援にも取り組んでいます。

REX BRAND株式会社について

REX BRAND株式会社は、ラグジュアリーブランド領域で培った知見をもとに、企業・組織・地域が持つ本来の価値を言語化し、顧客体験へ実装するブランド戦略・体験設計を支援しています。 経営理念は「特別から格別へ」 単なる高級化や差別化ではなく、企業や地域にすでにある魅力を見つめ直し、より深く心に残る価値へと育てることを大切にしています。

会社概要

会社名：REX BRAND株式会社 代表者：代表取締役 相澤 詩香 所在地：東京都中央区銀座6-13-16 銀座WallビルUCF5階 事業内容：ブランド戦略支援、ラグジュアリーブランディング支援、顧客体験設計、研修・講演 URL：www.rex-brand.com

本件に関するお問い合わせ

REX BRAND株式会社 E-mail：info@rex-brand.com URL：www.rex-brand.com