AIインフラソリューションを手がけるINFINITIXは、COMPUTEX 2026に「From AI Infra to AI Cloud Economy」をテーマに出展する。AI-StackとixCSPの2大プラットフォームを軸に、計算リソース管理からAIクラウドサービスの商用化運営に至るフルスタック技術を披露する。

企業AI商用化を支える3層アーキテクチャ

INFINITIXは今回、「Compute Economy」の3層構造を展示する。

- AIインフラ管理 - モデルの学習・推論プラットフォーム - 計算リソースのサービス化・商用化運営

AI-Stackがインフラガバナンス、ixCSPがクラウドサービス運営を担い、リソース管理から課金管理までをカバーする。

CEO Wenyu Chenは「AI時代の競争力は、GPUの保有量ではなく、計算リソースを持続的な収益に転換できるかで決まる」と語った。

AI-Stack｜異種計算リソースのオーケストレーション

AI-StackはKubernetesネイティブのAIインフラ管理プラットフォームだ。NVIDIA、AMD GPU、NPU、Phison aiDAPTIV+など異種リソースの統合管理に対応し、GPU分割・集約、マルチテナント管理、可視化ダッシュボードを提供する。独自開発のCTAs Schedulerにより、異なるコアタイプを高度に識別・スケジューリングし、稼働率を向上させる。

ixCSP｜AIクラウドサービスの収益化を加速

ixCSPはGPUリソースを収益可能なAIクラウドサービスへ迅速に転換するプラットフォームだ。AI Gateway、BOSS課金システム、AI-Stackリソース管理を統合し、GaaS、MaaS、TaaSなどのビジネスモデル構築を支援する。GPUインフラをコストセンターから収益基盤へ転換する仕組みとして位置づけられる。

INFINITIXはNVIDIA認定Solution Advisor、AMD GPUエコシステムパートナーとして、グローバルへの展開を加速していく。

COMPUTEX 2026 展示情報

- 会期：2026年6月2日（火）～ 6月5日（金） - 会場：南港展覧二館4F（TaiNEX 2） - ブース：R0113