株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、長崎大学情報データ科学部が主催する「実社会課題解決プロジェクト」に参画し、RPA×生成AIを活用した企業の業務効率化をテーマに学生の実践的な学びをサポートします。

1. 実社会課題解決プロジェクトとは

長崎大学が主催する本プロジェクトは、学生が実社会に存在する課題を題材に、課題の抽出から解決策の立案・検討・実装に至るまでを実践的に学ぶ教育プログラムです。 課題解決の方法をデザインする力に加え、多様なデータの収集・分析に関する知識・技能、さらにはチームで協働するためのコミュニケーション力、創造性、批判的思考力などの向上を目的としています。 当社は、大学と企業が協働して人材育成を行い、学術的な活動を豊かにするねらいに賛同し、2021年からこの取り組みに参画しています。

2. 課題解決への道筋を学ぶ～RPA×生成AIによる業務の自動化

本年度は、DX推進の中心技術であるRPAと生成AIを活用した企業の業務効率化をテーマに、長崎大学情報データ科学部の学生10名が2チームに分かれて課題解決に取り組みます。 学生は、企業における業務課題の洗い出しから解決への道筋を検討し、RPAツール「Power Automate」を活用した業務自動化の企画・実現までの一連のプロセスを体験します。企業視点での業務分析や自動化に取り組むことで、学生の主体性と課題解決力の向上を図ります。 当社は、業務自動化における要件定義から設計、開発までを実務の視点でサポートし、実社会に即した学びの場を提供します。

※Power Automateは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

3. プロジェクト概要

◆参加者 ▪ 長崎大学情報データ科学部の学生 10名 ▪ 株式会社ニーズウェル DXコンサルグループ社員、長崎開発センター社員

◆期間 ▪ 2026年4月10日～2027年1月29日

◆テーマ ▪ RPA×生成AIを活用した企業の業務効率化 ▪ RPAツール「Power Automate」を用いた業務自動化の考案・実現

◆ゴール ▪ RPAツール「Power Automate」の操作習得 ▪ 実際の業務や作業における自動化の実現

◆当社としての目的 ▪ 次世代人材との出会いと育成 実践的な学びに取り組む学生と直接関わることで、将来を担う人材の成長を支援します。 また、学生の主体的な姿勢や発想力に触れることで、企業側にとっても新たな気づきにつながります。

▪ 社会課題解決と新たな価値創出 学生ならではの柔軟な視点やアイデアは、社会に新たな可能性をもたらし、社内の事業改善や新規企画のヒントとしても活用されます。

4. 会社概要

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com