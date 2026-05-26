L-カルノシン、2025年0.214億ドルから成長 - 健康志向が下支えする安定市場
L - カルノシンは単にカルノシンとも呼ばれ、2 種類のアミノ酸（β- アラニンとヒスチジン）から構成されるジペプチド分子であり、主に筋肉組織と脳組織に存在する。L - カルノシンの濃度が最も高いのは肉類である。L - カルノシンは抗酸化作用を持つアミノ酸であり、フリーラジカルに対抗する作用を有する。L - カルノシンには抗老化作用があり、うつ病、心臓の健康、自閉症、糖尿病などの改善を目的に摂取される。L - カルノシン市場は純度 98% 以上品と純度 99% 以上品を対象とする。代表的な企業には、福世来医薬、浜理薬品工業、武漢 BJM 医薬、湖北亨迪バイオテク、江蘇誠信医薬、ベル化学などが挙げられる。
市場規模と今後5年予測:健康志向需要が市場を下支え
L-カルノシン市場は、急拡大する新興市場というより、用途の広がりを伴いながら着実に拡大する機能性素材市場である。LP Information調査チームの「世界L-カルノシン市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/594723/l-carnosine）によれば、2025年の0.2140億米ドルから2032年には0.3002億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は5.8％になると予測されています。
この成長を支えているのは、サプリメント分野でのヘルシーエイジング、抗酸化、抗糖化といった訴求の広がりである。加えて、化粧品・パーソナルケア用途では、肌保護やエイジングケア向け成分としての採用が進みやすい。一方、医薬用途は依然として限定的で、需要の中心はあくまで健康食品と化粧品関連にある。
もっとも、市場環境は単純な需要拡大一辺倒ではない。中国を中心とした供給拡大により、標準グレード品では価格透明性が高まり、コモディティ化が進んでいる。そのため、数量成長に加えて、高純度品、品質保証、GMP対応、夾雑物管理などを通じた高付加価値化が、収益性を維持するうえで重要になっている。
図. L-カルノシン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350418/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350418/images/bodyimage2】
図. 世界のL-カルノシン市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア:上位企業への集中が鮮明
L-カルノシン市場の主要メーカーとしては、Fushilai Pharmaceutical、Hamari Chemicals、Symrise、Wuhan BJM Pharm、Hubei Huntide Biotech、Belle Chemical、Jiangsu Chengxin Pharmaceutical などが挙げられる。LP Informationのトップ企業研究センターによれば、2025年の上位5社シェアは約86.0%であり、市場はかなり高い集中度を示している。
この構図から見ると、市場は分散型ではなく、限られた主要企業が供給を主導する構造にある。とくに上位企業は、生産規模、品質保証体制、輸出対応力を背景に優位性を確立しやすい。一方で、競争の焦点は単純な数量確保ではなく、高純度品の安定供給や顧客ごとの品質要求にどこまで応えられるかへと移っている。
主要企業の動向
足元では、主要企業の競争軸が標準品の供給量から、高純度品と品質保証能力へと移っている。Fushilai Pharmaceutical、Hamari Chemicals、Symrise などを含む主要企業群にとっては、価格競争が強まる中で、純度、夾雑物管理、文書対応を通じて差別化することが重要になっている。ここでの主題は、高品質化による非価格競争への移行である。
市場規模と今後5年予測:健康志向需要が市場を下支え
L-カルノシン市場は、急拡大する新興市場というより、用途の広がりを伴いながら着実に拡大する機能性素材市場である。LP Information調査チームの「世界L-カルノシン市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/594723/l-carnosine）によれば、2025年の0.2140億米ドルから2032年には0.3002億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は5.8％になると予測されています。
この成長を支えているのは、サプリメント分野でのヘルシーエイジング、抗酸化、抗糖化といった訴求の広がりである。加えて、化粧品・パーソナルケア用途では、肌保護やエイジングケア向け成分としての採用が進みやすい。一方、医薬用途は依然として限定的で、需要の中心はあくまで健康食品と化粧品関連にある。
もっとも、市場環境は単純な需要拡大一辺倒ではない。中国を中心とした供給拡大により、標準グレード品では価格透明性が高まり、コモディティ化が進んでいる。そのため、数量成長に加えて、高純度品、品質保証、GMP対応、夾雑物管理などを通じた高付加価値化が、収益性を維持するうえで重要になっている。
図. L-カルノシン世界総市場規模
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図. 世界のL-カルノシン市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア:上位企業への集中が鮮明
L-カルノシン市場の主要メーカーとしては、Fushilai Pharmaceutical、Hamari Chemicals、Symrise、Wuhan BJM Pharm、Hubei Huntide Biotech、Belle Chemical、Jiangsu Chengxin Pharmaceutical などが挙げられる。LP Informationのトップ企業研究センターによれば、2025年の上位5社シェアは約86.0%であり、市場はかなり高い集中度を示している。
この構図から見ると、市場は分散型ではなく、限られた主要企業が供給を主導する構造にある。とくに上位企業は、生産規模、品質保証体制、輸出対応力を背景に優位性を確立しやすい。一方で、競争の焦点は単純な数量確保ではなく、高純度品の安定供給や顧客ごとの品質要求にどこまで応えられるかへと移っている。
主要企業の動向
足元では、主要企業の競争軸が標準品の供給量から、高純度品と品質保証能力へと移っている。Fushilai Pharmaceutical、Hamari Chemicals、Symrise などを含む主要企業群にとっては、価格競争が強まる中で、純度、夾雑物管理、文書対応を通じて差別化することが重要になっている。ここでの主題は、高品質化による非価格競争への移行である。