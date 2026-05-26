【StreamFab 8周年記念】世界最先端の動画ダウンロードソフトが「8年間の感謝祭」を開催中！ハズレなしのラッキールーレットで最大7,380円割引＆豪華特典が満載
～ フラッグシップ「オールインワン」が20150円OFF！Netflix、Amazonプライム、U-NEXTなど65以上のVODに対応、極上のオフライン視聴体験をすべてのユーザーへ ～
動画ダウンロードおよび再生ソリューションのグローバルリーダーであるStreamFabは、世界中の数百万人のユーザーに支えられ、ブランド設立8周年の節目を迎えました。これを記念し、日頃のご愛顧に感謝を込めて、年間で最もお得な「StreamFab 8周年記念大感謝祭」を今週より公式特設サイトにて一斉に開催いたします。
本キャンペーンでは、業界最多の対応サイト数を誇る最上位版「StreamFab オールインワン（ライフタイム版）」を2万円以上OFFの特別価格でご提供するほか、最高7,380円の割引や豪華賞品がその場で当たる「ハズレなしのラッキールーレット」なども実施いたします。
■ 8周年記念特設キャンペーンサイト（ダブル入口）：
* StreamFab専用サイト ： https://streamfab.jp/promotion.htm
* StreamFab ・DVDFabサイト： https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
【「StreamFab 8周年大感謝祭」の豪華4大特典・割引詳細】
特典1：ハズレなし！最高7,380円がその場で当たる「周年祝いラッキールーレット」
特設ページにアクセスしたすべてのユーザーが挑戦できる、限定のデジタル抽選ホイールイベントを開催します。
* 最高賞金・割引額： 7,380円（製品購入時にその場で使える割引クポーン、またはキャッシュバック）
* 当選確率： 100%（ハズレなし。大額割引券、Amazonギフト券などが必ず当たります）
特典2：フラッグシップ「StreamFab オールインワン ライフタイム版」が特別価格
Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、U-NEXT、Hulu、YouTubeなど、国内外65以上の主要動画配信サービスから最大4K/1080p画質で動画をダウンロードできる終身ライセンスが、通常価格から20150円節約の大幅プライスカット。
* さらに購入者全員プレゼント： 「オールインワン」をご購入いただいた方には、もれなく高額なAmazonギフト券をプレゼント。また、通常1台のPCライセンスのところ、家族や複数のデバイスで使える「5PCマルチライセンス」へ無料でアップグレードいたします。
特典3：自由な組み合わせで最大半額！「MyCombo（マイコンボ）」特別割引
「必要なVODサイトのダウンロード機能だけを揃えたい」というライトユーザー向けに、お好きな単一製品を組み合わせて購入できるMyComboも周年慶特別価格に。24800円からです。
特典4：いつでもどこでも楽しめる「StreamFab for Android」も30%OFF
PCがなくてもスマートフォンやタブレットへ直接動画を保存できるAndroid専用アプリのライフタイム版も、期間限定で30%OFFの特別価格でご提供します。通学・通勤時のデータ通信量を気にせず、究極のモバイルシアターを実現します。
■ StreamFabが世界中で選ばれる理由（製品のコア強み）
1. 最高峰の映像・音声クオリティ： 最大4Kまたは1080pのフルHD画質、音質はEAC3 5.1 / AAC 2.0をサポート。映画館さながらのクオリティを維持。
2. 革新的なスキップ機能： 動画内に含まれる広告を自動的に検出・カットしてダウンロード。ノンストレスな視聴が可能。
3. 超高速のバッチ（一括）ダウンロード： 複数エピソードのアニメやドラマ、シリーズ映画を一クリックで同時に、かつ超高速でMP4/MKV形式として永久保存。
■ キャンペーン期間
本キャンペーンは期間限定の開催となります。
締切：7月2日まで
詳細や各特典の適用条件は、以下の公式特設ページよりご確認ください。
* 日本語公式窓口： https://streamfab.jp/promotion.htm
* DVDFab公式窓口： https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
【StreamFabについて】 StreamFabは、世界中のユーザーに安全、高品質、かつ利便性の高い動画ダウンロードソリューションを提供することに専念しています。最先端の技術開発を続け、配信終了や通信環境の制限に縛られない「真の自由なエンターテインメント体験」を追求し続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350438/images/bodyimage1】
配信元企業：日進斗金合同会社
動画ダウンロードおよび再生ソリューションのグローバルリーダーであるStreamFabは、世界中の数百万人のユーザーに支えられ、ブランド設立8周年の節目を迎えました。これを記念し、日頃のご愛顧に感謝を込めて、年間で最もお得な「StreamFab 8周年記念大感謝祭」を今週より公式特設サイトにて一斉に開催いたします。
本キャンペーンでは、業界最多の対応サイト数を誇る最上位版「StreamFab オールインワン（ライフタイム版）」を2万円以上OFFの特別価格でご提供するほか、最高7,380円の割引や豪華賞品がその場で当たる「ハズレなしのラッキールーレット」なども実施いたします。
■ 8周年記念特設キャンペーンサイト（ダブル入口）：
* StreamFab専用サイト ： https://streamfab.jp/promotion.htm
* StreamFab ・DVDFabサイト： https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
【「StreamFab 8周年大感謝祭」の豪華4大特典・割引詳細】
特典1：ハズレなし！最高7,380円がその場で当たる「周年祝いラッキールーレット」
特設ページにアクセスしたすべてのユーザーが挑戦できる、限定のデジタル抽選ホイールイベントを開催します。
* 最高賞金・割引額： 7,380円（製品購入時にその場で使える割引クポーン、またはキャッシュバック）
* 当選確率： 100%（ハズレなし。大額割引券、Amazonギフト券などが必ず当たります）
特典2：フラッグシップ「StreamFab オールインワン ライフタイム版」が特別価格
Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、U-NEXT、Hulu、YouTubeなど、国内外65以上の主要動画配信サービスから最大4K/1080p画質で動画をダウンロードできる終身ライセンスが、通常価格から20150円節約の大幅プライスカット。
* さらに購入者全員プレゼント： 「オールインワン」をご購入いただいた方には、もれなく高額なAmazonギフト券をプレゼント。また、通常1台のPCライセンスのところ、家族や複数のデバイスで使える「5PCマルチライセンス」へ無料でアップグレードいたします。
特典3：自由な組み合わせで最大半額！「MyCombo（マイコンボ）」特別割引
「必要なVODサイトのダウンロード機能だけを揃えたい」というライトユーザー向けに、お好きな単一製品を組み合わせて購入できるMyComboも周年慶特別価格に。24800円からです。
特典4：いつでもどこでも楽しめる「StreamFab for Android」も30%OFF
PCがなくてもスマートフォンやタブレットへ直接動画を保存できるAndroid専用アプリのライフタイム版も、期間限定で30%OFFの特別価格でご提供します。通学・通勤時のデータ通信量を気にせず、究極のモバイルシアターを実現します。
■ StreamFabが世界中で選ばれる理由（製品のコア強み）
1. 最高峰の映像・音声クオリティ： 最大4Kまたは1080pのフルHD画質、音質はEAC3 5.1 / AAC 2.0をサポート。映画館さながらのクオリティを維持。
2. 革新的なスキップ機能： 動画内に含まれる広告を自動的に検出・カットしてダウンロード。ノンストレスな視聴が可能。
3. 超高速のバッチ（一括）ダウンロード： 複数エピソードのアニメやドラマ、シリーズ映画を一クリックで同時に、かつ超高速でMP4/MKV形式として永久保存。
■ キャンペーン期間
本キャンペーンは期間限定の開催となります。
締切：7月2日まで
詳細や各特典の適用条件は、以下の公式特設ページよりご確認ください。
* 日本語公式窓口： https://streamfab.jp/promotion.htm
* DVDFab公式窓口： https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
【StreamFabについて】 StreamFabは、世界中のユーザーに安全、高品質、かつ利便性の高い動画ダウンロードソリューションを提供することに専念しています。最先端の技術開発を続け、配信終了や通信環境の制限に縛られない「真の自由なエンターテインメント体験」を追求し続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350438/images/bodyimage1】
配信元企業：日進斗金合同会社
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