ITサービス市場は、2036年までに2兆6618億米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年までの予測期間において、同市場は年平均成長率（CAGR）3.62%

ITサービス市場は、2036年までに2兆6618億米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年までの予測期間において、同市場は年平均成長率（CAGR）3.62%