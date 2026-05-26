接着ラミネート機の世界市場2026年、グローバル市場規模（単一ステーション機、多段ステーション機）・分析レポートを発表
2026年5月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「接着ラミネート機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、接着ラミネート機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の接着ラミネート機市場は、2024年時点で27億9100万米ドルの市場規模となっており、2031年には44億米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.8％と比較的高い成長が見込まれており、包装、繊維、電子機器分野における高機能材料需要の増加が市場成長を支えています。特に高耐久性や高機能性を備えた複合材料需要の拡大が市場成長の主要因となっています。
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接着ラミネート機は、接着剤を使用して2層以上の材料を貼り合わせるための専用設備です。ラミネーション加工によって、製品の耐久性、外観、機能性を向上させることが可能となり、防湿性、耐薬品性、耐環境性などを強化できます。
この技術は包装材、自動車内装材、繊維製品、電子部品など幅広い分野で利用されており、高機能複合材料製造において重要な役割を果たしています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造について定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の製造業政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。包装材料や高機能産業材料への需要増加を背景に、高性能ラミネーション設備への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別に単一ステーション機と多段ステーション機に分類されています。単一ステーション機は比較的簡易な加工用途に適しており、中小規模製造現場で広く利用されています。一方、多段ステーション機は複数工程を連続的に処理できるため、大量生産や高機能材料製造用途で需要が拡大しています。
用途別では、包装、繊維産業、電子産業、建設産業、その他分野に分類されています。特に包装分野が最大市場を形成しており、食品包装や医薬品包装向け高機能フィルム需要が市場成長を支えています。また、電子産業では絶縁材料や保護フィルム用途で需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国、インドを中心に包装産業や電子産業が急成長しており、ラミネーション設備への投資が活発化しています。
北米市場では高機能包装材や産業用複合材料需要が高く、欧州市場では環境対応型包装や高品質産業材料向け需要が拡大しています。また、中東・アフリカや南米地域でも製造業基盤整備に伴い、市場成長が進んでいます。
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競争環境では、ラミネーション設備メーカー各社が高効率化、自動化、省エネルギー化を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、Nordmeccanica、Bobst Group SA、DUPLO International、Cosmo Films Ltd.、Uteco Converting S.p.A.、Comexi Group Industries SAU、Sung An Machinery Co., Ltd. (SAM)、Yamaten、Kansan Machinery、Alpha Converting Equipment Ltd.などが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「接着ラミネート機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、接着ラミネート機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の接着ラミネート機市場は、2024年時点で27億9100万米ドルの市場規模となっており、2031年には44億米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.8％と比較的高い成長が見込まれており、包装、繊維、電子機器分野における高機能材料需要の増加が市場成長を支えています。特に高耐久性や高機能性を備えた複合材料需要の拡大が市場成長の主要因となっています。
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接着ラミネート機は、接着剤を使用して2層以上の材料を貼り合わせるための専用設備です。ラミネーション加工によって、製品の耐久性、外観、機能性を向上させることが可能となり、防湿性、耐薬品性、耐環境性などを強化できます。
この技術は包装材、自動車内装材、繊維製品、電子部品など幅広い分野で利用されており、高機能複合材料製造において重要な役割を果たしています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造について定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の製造業政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。包装材料や高機能産業材料への需要増加を背景に、高性能ラミネーション設備への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別に単一ステーション機と多段ステーション機に分類されています。単一ステーション機は比較的簡易な加工用途に適しており、中小規模製造現場で広く利用されています。一方、多段ステーション機は複数工程を連続的に処理できるため、大量生産や高機能材料製造用途で需要が拡大しています。
用途別では、包装、繊維産業、電子産業、建設産業、その他分野に分類されています。特に包装分野が最大市場を形成しており、食品包装や医薬品包装向け高機能フィルム需要が市場成長を支えています。また、電子産業では絶縁材料や保護フィルム用途で需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国、インドを中心に包装産業や電子産業が急成長しており、ラミネーション設備への投資が活発化しています。
北米市場では高機能包装材や産業用複合材料需要が高く、欧州市場では環境対応型包装や高品質産業材料向け需要が拡大しています。また、中東・アフリカや南米地域でも製造業基盤整備に伴い、市場成長が進んでいます。
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競争環境では、ラミネーション設備メーカー各社が高効率化、自動化、省エネルギー化を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、Nordmeccanica、Bobst Group SA、DUPLO International、Cosmo Films Ltd.、Uteco Converting S.p.A.、Comexi Group Industries SAU、Sung An Machinery Co., Ltd. (SAM)、Yamaten、Kansan Machinery、Alpha Converting Equipment Ltd.などが挙げられます。