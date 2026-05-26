産業用マシンビジョン市場は、2036年までに330億7,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は、8.34%

産業用マシンビジョン市場は、2036年までに330億7,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は、8.34%