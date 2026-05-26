全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」を毎週木曜よる9時～放送しています。5月28日は、「なぎら昭和探訪@横浜/中本賢のフォトトラベル＠八王子」をお届けいたします。

1．「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」とは

みなさんにとって昭和はどんな時代でしたか？ 「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」は、＜昭和の思い出のアイテム＞や＜昭和の思い出の場所＞、＜昭和の思い出の人＞を振り返り、古き良き昭和という時代を記憶と共に再生させる「昭和」×「令和」融合のノスタルジックリアル番組です。 ■放送時間：毎週木曜よる9時00分～9時55分

https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

出演者

船越英一郎

1960年生まれ。湯河原町出身。1982年に俳優デビュー。「箱根湯河原温泉交番シリーズ」「外科医鳩村周五郎」など民放全局の2時間ドラマに出演し【2時間ドラマの帝王】の肩書きを持つ。また、NHK「赤ひげ」TX「刑事吉永誠一」などの連続ドラマでも主演を務めるほか、情報番組の司会、バラエティ、舞台などでも活躍。 近年も新作の２時間ドラマにも多く出演。「弁護士六角心平京都殺人事件簿」は4月4日(土)に第二弾がオンエアされた。そのほかにも「名探偵明智小五郎シリーズ」などがある。『2時間サスペンスTHE MOVIE』part２では主演を務める。 映画、漫画、特撮、歌謡曲など、大の昭和サブカルチャー好きとしても知られている。

阪田マリン

2000年12月22日生まれ。25歳。昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼インフルエンサー。数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約34万人。 ネオ昭和歌謡を発信するアーティストとしても活動を活発化し、2月25日に1stデジタルシングル「エンドロール」、3月25日に2ndデジタルシングル「なみだ色のハイウェイ」を、そして4月29日昭和の日にファーストアルバム「なみだ色のハイウェイ」をリリース。 今夏、白浜マリンガールズとしての活動にも注目！

2．番組内容

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=vL6Rod1d6H8

第57回：なぎら昭和探訪@横浜/中本賢のフォトトラベル＠八王子

5月28日（木）よる9時～ ゲスト：（昭和探訪コーナー）なぎら健壱、（昭和フォトトラベル）中本賢

今回は、大好評「なぎら健壱の昭和探訪」コーナーと、前回大きな反響を呼んだ「中本賢の昭和フォトトラベル」第2弾の2本立てでお届け！「昭和探訪」では、西洋文化の玄関口として発展してきた横浜エリアを訪れます。 当時の面影を残す場所を巡りながら、その歴史も振り返っていきます。実は私達にも馴染みがある“あれこれ”が横浜発祥！ なぎらさん独自の視点による横浜ガイドブックとして、その魅力を案内していただきます。 後半の「昭和フォトトラベル」は、好評を受けての第2弾！俳優・中本賢さんゆかりの地・八王子で、昭和18年頃に撮影された騎馬戦の恰好をした４人の少年を探す旅に。八王子を愛する方々に話を聞きながら手掛かりを探すも、なかなか情報が集まらず苦戦する中本さん。果たして、写真の少年たちの「現在」に辿り着くことができるのか...!? 【出演】船越英一郎、阪田マリン、＜ゲスト＞（昭和探訪コーナー）なぎら健壱、（昭和フォトトラベル）中本賢

3．今後の放送予定

6月4日 第58回：原田伸郎が巡る、「河島英五」思い出再生（仮） 6月11日 第52回：不世出の剣戟スター 阪東妻三郎を令和に再生！（アンコール放送）

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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