雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐藤 雅俊）は、カルビー株式会社、カルビーポテト株式会社、サッポロビール株式会社、株式会社新星苑、日本甜菜製糖株式会社、日本ハム株式会社、日本ホワイトファーム株式会社、日本フードパッカー株式会社、ホクレン農業協同組合連合会、よつ葉乳業株式会社（順不同）と連携し、11社にて「北海道食産業人財活躍連合（通称：FOOD CAREER HOKKAIDO（フードキャリア北海道））」を立ち上げましたので、お知らせいたします。 本連合では、人口減少や人財不足といった課題に直面する北海道において、「食」を支える仕事の魅力や社会的意義を次世代に伝えることを目的に、共同での採用・人財育成の取組みを進めてまいります。

■立ち上げの経緯

豊かな自然と広大な土地を有する北海道は、食料供給を支える地域として、私たちの食卓に欠かせない食品を生産・製造する大きな役割を果たしています。一方で、日本の食料自給率は、38%と低水準にとどまっており、その維持・向上は国全体の課題となっています。また、北海道においても若年層の道外流出により、食を支える産業全体で人財不足が深刻化しています。 こうした状況を受け、北海道に拠点を置き、原料調達から生産・製造まで「食」の現場に深く関わってきた企業・団体が、個社の枠を超えて集い、共通の課題に向き合いながら、具体的な行動につなげていく必要があるとの認識で一致しました。本連合ではその第一歩として、全国の高校生や大学生、専門学校生の皆様に対し、採用活動を開始する運びとなりました。

【採用活動の内容（予定）詳細が決まり次第、改めてお知らせします】

・ 道内で働く魅力を伝えるための合同説明会の実施 （高校生向け / 大学生 / 一般向け） ・ 道外の高校生向けの参加企業・団体によるキャリア授業の展開 ・ 食品・農業分野を支えるために不可欠な、技術系人財の採用強化 ※各施策への参加は、参加企業・団体ごとの判断・状況に応じて実施する予定であり、すべての参加企業・団体が一律に全施策へ参加するものではありません