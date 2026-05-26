『日中経営者』は、『アイピー・フロント、FLUXと連携 日本市場における物流DX・スマート倉庫ソリューションの展開を推進』の記事を公開しました。





■記事詳細

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アイピー・フロント、FLUXと連携





あらゆるものがネットワークでつながる時代に入り、製造業や物流業の現場では、物理空間とデジタル空間をいかに融合させるかが重要な経営課題となっている。人手不足、物流コストの上昇、在庫管理の複雑化、サプライチェーンの再構築などを背景に、日本企業においても倉庫・物流現場のデジタル化と自動化への関心が高まっている。





こうした中、株式会社アイピー・フロントは、物流デジタル化およびスマート倉庫ソリューションを展開するFLUXと連携し、日本市場に向けた倉庫管理システム「FLUX WMS」の導入支援を本格的に進めている。





WMSとは「Warehouse Management System」の略称で、倉庫管理システムを意味する。FLUX WMSは、入荷、検品、棚入れ、在庫管理、ピッキング、梱包、出荷、棚卸、複数倉庫管理など、倉庫業務全体をデジタル化し、一元的に管理するためのシステムである。





FLUX WMSは、マイクロサービスアーキテクチャとコンテナ技術を採用しており、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドなど、多様なシステム環境に対応できる。また、既存のERP、MES、物流管理システムとの連携にも柔軟に対応できる点が特徴である。





FLUXは、世界26の国・地域で1,200社以上の企業・団体にサービスを提供し、20以上の業界をカバーしている。大規模倉庫、多SKU環境、越境物流、製造業における倉庫・配送連携、複数拠点管理など、複雑な物流現場に対応してきた実績を持つ。





また、FLUX WMSはAGV、自動仕分けライン、シャトルカー、スタッカー、自動倉庫などの自動化設備との連携にも対応している。これにより、単なる倉庫管理にとどまらず、現場作業の省人化、作業進捗の可視化、在庫精度の向上、物流オペレーション全体の効率化が期待される。





FLUX WMS倉庫管理システム





日本の製造業・物流業では、熟練作業者への依存、紙やExcelによる管理、システム間の分断、出荷ミスや棚卸負担、複数倉庫管理の複雑化など、多くの課題が存在している。一方で、システム導入においては、業務フロー、品質基準、既存システムとの接続、現場運用への定着、導入後のサポート体制などを慎重に検討する必要がある。





この点において、アイピー・フロントは、日本企業向けのローカルパートナーとして、FLUX WMSの導入支援を担う。同社は、日本企業の業務課題の整理、現場業務フローの確認、ERP・MES・既存WMSとの連携検討、自動化設備との接続、技術チームとの仕様調整、日本語による説明・導入支援、PoCおよび本格導入プロジェクトの推進などに取り組む。





アイピー・フロントは、単なる販売代理ではなく、日本企業の現場課題を理解し、導入前の検討から運用定着までを支援するパートナーとして、FLUX WMSの日本市場展開を進めている。





現在、同社は日本国内のパートナー企業とも連携しながら、製造業の部品倉庫、完成品倉庫、3PL、EC物流、越境物流、複数拠点倉庫、多SKU管理、自動倉庫を導入する企業など、幅広い分野での活用を想定している。





今後、物流現場においては、WMSが単なる倉庫管理システムにとどまらず、AGV、自動倉庫、IoT機器、AI分析、ロボット技術などをつなぐ基盤システムとして、より重要な役割を担うことが見込まれる。





アイピー・フロントは、FLUX WMSの展開を通じて、日本市場における物流デジタル化、スマート倉庫、自動化分野への取り組みを強化していく方針である。今後は、営業、導入、技術サポート、エコシステム連携を含む現地体制を段階的に整備し、日本企業が安心して導入・運用できる環境づくりを進めていく。





物流コストの上昇、人手不足、在庫管理の高度化が進む中、倉庫・物流現場のDXは多くの日本企業にとって避けて通れない課題となっている。アイピー・フロントは、FLUX WMSをはじめとするスマート物流ソリューションの展開を通じて、日本企業の現場改善、業務効率化、省人化、競争力向上に貢献していく考えだ。