株式会社Lien(所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：中野 莉子)が運営するセレクトショップ「Charme L'ecrin(シャルムレクラン)」は、「ロハスフェスタ万博2026春」で好評を博した「金継ぎ風アクセサリーワークショップ」を、大阪・中崎町の店舗にて2026年6月1日(月)より定期開催することを決定。現在、予約受付を開始いたしました。





開催中イベント詳細・予約サイト： https://peatix.com/group/7210501/events





金継ぎ風アクセサリー作りのワークショップ





■「ロハスフェスタ」で繋がった、心地よく丁寧な暮らしの輪





出典：ロハスフェスタ公式ホームページ( https://lohasfesta.jp/ )





「LOHAS」は、心身の健康、持続可能な社会や地球環境を大切に考え、心豊かに暮らす生活スタイルを意味しており、ロハスフェスタのテーマは「みんなの小さなエコを大きなコエに」。





今回出店した「ロハスフェスタ」は、環境に優しく、心豊かな暮らしを大切にする皆様が集まる特別な場所です。





同店が提案する「アップサイクル(再生)アクセサリー」は、まさにロハスフェスタが掲げる「手づくり」と「環境への配慮」の精神そのもの。会場では、多くの方々と「モノを大切に使い続ける心地よさ」をわかち合うことができました。





作り手と使い手が直接対話し、作品のストーリーを共有できた時間は、私たちにとってかけがえのない経験です。このイベントで生まれた「循環」の輪を、次は中崎町の店舗からさらに広げていきたいと考えています。





日常を丁寧に慈しむ暮らしのヒントを、これからも店舗にて発信していきます。









■欠片から始まる、持続可能な未来。循環する美しさを紡ぐ再生アクセサリー





ワークショップの様子





ロハスフェスタの舞台で同店が伝えたかったのは、『捨ててしまうものに命を吹き込む』という、未来への新しい選択肢です。





本来であれば役割を終え、廃棄される運命にあった陶器の欠片。それらを「金継ぎ風」の技法で丁寧に繋ぎ合わせ、唯一無二のアクセサリーとして再生させる過程には、単なるリメイクを超えた大きな意義があります。同店が大切にしているのは、形あるものを使い捨てにするのではなく、そのものに宿る記憶や愛着を大切にし、慈しみながら使い続けるというライフスタイルそのものです。





このワークショップを通じ、参加者の皆様と共有したかったのは、アクセサリーという小さなアイテムをきっかけに、私たちの暮らしと地球環境がどう繋がっているのか、という問いです。「消費するだけの毎日」から「愛着を持って循環させる暮らし」へ。 エシカル消費という言葉が少し難しく感じられるかもしれませんが、私たちの活動は、その入り口を「創造する喜び」を通じて、もっと身近で楽しい体験に変えることを目指しています。





この活動は、一時的なトレンドにとどまらない、持続可能なライフスタイルの提案です。使い捨てのサイクルに疑問を持ち、自分たちの手で価値を再生していく。その小さなアクションの積み重ねこそが、持続可能な循環型社会を実現する力になると私たちは信じています。





ロハスフェスタの会場から始まったこの共感の輪を、私たちはこれからも広げ続けていきます。形を変え、時代を超えて大切に使い続けることの美しさを、一人でも多くの方とわかち合いたいと願っています。









■選べるアイテム

イヤリング、ピアス、リング、ブローチピン、髪留め、タイピン、帯留め、ヘアゴムから

当日お好きなものを選べます♪









■開催詳細

予約方法： 電話とメールにて随時受付中

金額 ： 1個あたり5,500円(税込) ※2点目は＋2,200円

所要時間： 1時間～1時間30分程度

定員 ： 最大6名(申込み時、参加人数をお知らせください)

開催場所： Charme L'ecrin 店内(大阪府大阪市北区中崎3-3-7)

※当日の飛び込みも歓迎です♪ ※営業時間があるため17:00までにお越しください。









■Charme L'ecrin(シャルムレクラン)の概要

2019年8月に大阪市中崎町でアクセサリー、ポーセラーツなどのハンドメイドギフトを中心としたセレクトショップをオープン。2021年3月に同大阪市中崎町に移転。

ハンドメイドギフト販売だけでなく、ハンドメイドのワークショップも開催し、たくさんの方にハンドメイドの楽しさや魅力を提供しています。

エシカル・サステナブルを意識した商品を多数取り扱い中。





所在地 ： 大阪府大阪市北区中崎町3丁目3-7

営業時間 ： 月～日(火曜日を除く)11:00～19:00

(ワークショップ受付は17:00まで)

定休日 ： 火曜日

電話番号 ： 06-6232-8063

メール ： charmelecrin@gmail.com

公式ECサイト ： https://charme-lecrin.myshopify.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/charmelecrin_hm/









■会社概要

ハンドメイドギフトの購入・ワークショップを通し、エシカル消費を推奨する場を提供しています。サステナブルな社会を作るために【大量生産大量消費社会からの脱却】【エシカルな素材の使用】に積極的に取り組み、女性支援や地域社会との連携を通じて、持続可能な社会貢献活動にも力を入れています。





会社名 ： 株式会社Lien

本社所在地 ： 大阪府大阪市北区中崎町3丁目3-7

代表取締役 ： 中野 莉子

事業内容 ： 小売店事業、卸事業、ワークショップ運営事業、

ワークショップ講師育成事業

URL ： https://www.lien-corporation.com/

問い合わせ先： https://www.lien-corporation.com/company

電話番号 ： 090-1140-9243









■出展イベント参考サイト

ロハスフェスタ公式ホームページ： https://lohasfesta.jp/