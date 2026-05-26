近畿大学アカデミックシアター（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）6月2日（火）に、学校法人京都精華大学（京都府左京区）理事長で、京都精華大学マンガ学部教授 吉村和真氏を講師に迎え、「『マンガを読む』ってどういうこと？-行為の歴史と、わたしたちの現在-」と題したトークイベント「KINDAIマンガカフェ」を開催します。 【本件のポイント】 ●吉村和真氏による「マンガを読む」行為の日常生活に定着した歴史やその行為が与える影響についてトークイベントを開催 ●マンガをテーマに対話型イベントを開催しているプロジェクト「KINDAIマンガカフェ」の取り組み ●参加者が「自分のマンガ体験」を持ち寄って語り合い、他者視点に触れながらマンガが思考や感受性に与える影響を学ぶ 【本件の内容】 近畿大学アカデミックシアターでは、学生が主体となって教職員、企業、地域住民と協働しながら新たな社会価値を生むことをめざし、毎年、学内公募で採択されたプロジェクトが活動しています。プロジェクトの一つである「KINDAIマンガカフェ」では、マンガを読む・語ることを通じて、マンガの構造や、それを取り巻く社会・文化について考える知的でまったりとした対話空間を提供しています。また、マンガを媒介とした対話プログラムやトークイベント、展示企画などを展開しています。 今回は、学校法人京都精華大学理事長で、京都精華大学マンガ学部教授の吉村和真氏を講師にお迎えし、「『マンガを読む』ってどういうこと？-行為の歴史と、わたしたちの現在-」をテーマに、参加者が「自分のマンガ体験」を持ち寄り、語り合うトークイベントを開催します。吉村氏は、マンガ研究とは、作品の良し悪しを論じるものではなく、「マンガを読む」という行為が日常生活に定着してきた歴史や、その行為が人間の考え方や感じ方に与える影響を考察するものとしています。今回のイベントでは、この視点を手がかりに、参加者自身のマンガ体験を共有しながら、「読む」という行為を捉え直します。他者の体験や視点に触れる機会を提供するとともに、身近なマンガが改めて私たちの思考・感受性に及ぼす影響について学ぶ機会とします。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）6月2日（火）15：00～16：30 場所：近畿大学東大阪キャンパス アカデミックシアター1号館1階 ラーニングコモンズ （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象：近畿大学生、教職員（定員40名、参加無料、事前申込制） 【講師プロフィール】 吉村和真（よしむらかずま）氏 学校法人京都精華大学理事長／京都精華大学マンガ学部 教授 立命館大学大学院博士後期課程単位取得退学。日本学術振興会特別研究員を経て現職。専門は思想史・マンガ研究。平成13年（2001年）の日本マンガ学会設立、平成18年（2006年）の京都国際マンガミュージアム開館を担当するなど、マンガ研究のための環境整備に取り組む。近年は複数の自治体のアドバイザーや各種委員、マンガコンテストの審査員など、研究成果の社会還元を進めている。 主な著作：『「はだしのゲン」がいた風景』平成18年（2006年）、『複数の「ヒロシマ」』平成24年（2012年）、『ブックガイドシリーズ 基本の30冊 マンガ・スタディーズ』令和2年（2020年）、『マンガノミカタ』令和3年（2021年）など。近著に論文「思想史・マンガ研究による「マンガの黒人描写問題」再考」令和8年（2026年）がある。 【アカデミックシアタープロジェクト「KINDAIマンガカフェ」】 マンガの構造やマンガを取り巻く社会や文化について考えることを目的に、近畿大学文芸学部文学科准教授 大田垣仁が主体となって実施しているプロジェクト。本学のアカデミックシアター内にある図書スペース（マンガ約2万6千冊を含む約7万冊の書籍）を活用して、マンガをテーマにしたイベントを開催し、参加者間で対話を行います。アフリカマンガ、エッセイマンガ、海外マンガ、沖縄マンガ、ホラーマンガなど、さまざまなジャンルのマンガ通をゲストスピーカーとしてお招きし、参加者へのレクチャーやディスカッションを行っています。 【関連リンク】 文芸学部 文学科 日本文学専攻 准教授 大田垣仁（オオタガキサトシ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/1346-otagaki-satoshi.html アカデミックシアター https://act.kindai.ac.jp/ 文芸学部 https://www.kindai.ac.jp/lit-art-cul/