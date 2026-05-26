神戸六甲鉄道株式会社（本社：神戸市灘区、社長：川邉直哉）では、ケーブル車両の定期検査に伴い、六甲ケーブルの運転を下記3日間、休止し、バスによる代行輸送を実施いたします。

ご利用のお客様には大変ご不便、ご迷惑をおかけしますが、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。





1 実施日

2026年6月23日（火）、6月30日（火）、7月7日（火）の3日間





2 運休時間帯

9時から最終まで（始発から8時40分発までのケーブルカーは通常どおり運転し、9時発より運休いたします。）





3 代行バス

9時以降につきましては30分毎に代行バスを運転いたします。

※代行バスの運行時間は、9時発から21時発までとし、その間、30分毎に（毎時0分発、30分発）運転します。

※既にお買い求めの乗車券や当日窓口でお買い求めの乗車券で代行バスにご乗車いただけます。（代行バスには定員がございます。定員を超えてのご乗車は出来ませんので、次発の代行バスとなります。）





4 その他

六甲山上バス（1系統、2系統）のダイヤに変更はありません（通常ダイヤ）。





5 お問合せ先

神戸六甲鉄道株式会社 運輸部営業課（9時～18時）

（電話）078-861-5288









神戸六甲鉄道株式会社 https://www.rokkocable.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/712c681adc73f10565c6b795eed313cbb6fe0106.pdf





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