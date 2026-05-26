群馬県渋川市の上州・村の駅では、初夏の企画として「冷やしこんにゃく祭り＆上州・毎週お野菜イベント」を開催します。





6月は、“冷やして美味しい群馬”をテーマに、こんにゃくを使った驚きの新メニューと、毎週恒例の体験型お野菜イベントが大集合。こんにゃくが「ふぐ刺し風」「寿司」「つけ麺」へと大胆進化し、「これ本当にこんにゃく!?」と思わず声が出る、“攻めたこんにゃくグルメ”が登場します。

さらに「目方でGET！夏野菜」「お箸でつまみ取り・白加賀梅」「カップに盛り放題・ブルーベリー」など、大人も子どもも本気になる群馬の旬農産を中心とした「詰め放題系イベント」を毎週開催。「惜しい！」「あと1個！」「すごい！」と、会場中に歓声が飛び交い、買い物だけでは終わらない、“体験する農産物直売所”ならではのワクワクをお楽しみいただけます。





6月の上州・村の駅では、群馬名物こんにゃくと旬野菜の魅力を、“遊ぶ・食べる・驚く”を通じて発信しながら、いつ行っても何か面白いことをやっている『日本一“詰め放題系イベント”の多い農産物直売所』を目指して、群馬の初夏をもっと熱く、もっと楽しく盛り上げていきます。





公式HP： https://www.jyousyu-muranoeki.com/





冷やしこんにゃく祭り＆上州・毎週お野菜イベント





■「え、これ本当にこんにゃく!?」群馬名物、ついに一線を越えました。





こんにゃく生産量日本一を誇る群馬県。昼夜の寒暖差が大きく、水はけの良い火山灰土壌が広がる群馬は、こんにゃく芋づくりに適した全国屈指の産地として知られています。古くから保存食や日常食として親しまれ、群馬の食文化を支えてきたこんにゃくは、“群馬を代表する食材”のひとつです。

今回、上州・村の駅では、そんな群馬県自慢のこんにゃくをもっと自由に、もっと面白く味わってもらいたいという想いから、「冷やしこんにゃく祭り」を開催。“こんにゃくの概念”を覆す、初夏限定の創作こんにゃくメニューを展開します。





――「え、これ本当にこんにゃく！？」

群馬名物、ついに一線を越えました。





ふぐ刺し！？！？！？風こんにゃく





中でも注目は、“まさか河豚！？されど蒟蒻！”な「ふぐ刺し！？！？！？風こんにゃく」。

まるで本物のふぐ刺しのような透明感あるこんにゃくを、薄く美しく仕上げました。口に入れると、ひんやり、ぷるぷる、そしてコリコリ。こんにゃく特有の食感が楽しい“群馬だからこそ生まれたエンタメこんにゃく”です。見た目のインパクトも抜群で、思わず二度見してしまう一品となっています。





◆ふぐ刺し！？！？！？風こんにゃく

(アレルギー/大豆)

販売日 ： 6月中毎日販売

時間 ： 10時～毎日30食限定

販売価格： 495円(税込)

提供 ： まぐろ丼屋とと丸

＊イートインにてご利用いただけます。





とろトロこんにゃく寿し





さらに、「とろトロこんにゃく寿し」は、こんにゃくのイメージを大きく覆す創作寿し。まるで鮪のトロのような“とろっとろ食感”が特徴で、見た目も味わいも驚きの連続です。群馬名物こんにゃくと、日本人の憧れ“鮪のトロ”を掛け合わせた、“グンマー愛”あふれるここだけの創作メニューです。





◆とろトロこんにゃく寿し

(アレルギー/大豆)

販売日 ： 6月中毎日販売

時間 ： 10時～毎日5食限定

販売価格： 540円(税込)

提供 ： とと丸冷蔵ショーケース





ぐんまの旬野菜と冷やしこんにゃくつけ麺





そして、暑い初夏にぴったりなのが「ぐんまの旬野菜と冷やしこんにゃくつけ麺」。

冷たくしめたこんにゃく麺を野菜サラダと一緒に、香ばしいエゴマだれにつけて味わう、ひんやり爽快メニューです。上州・村の駅のこんにゃく麺には米粉を練り込んでいるため、しっかりとした食べ応えがあり、群馬県産の旬野菜との相性も抜群。“つるっ”“もちっ”とした独特の食感がクセになる、新感覚のこんにゃく麺です。





さらに、たっぷりの旬野菜サラダには、実は“つぶつぶこんにゃく”を贅沢にトッピング。シャキシャキ野菜の中に、ぷちぷち食感のこんにゃくがアクセントとなり、食べ進めるたびに楽しい驚きが広がります。

そしてもうひとつのお楽しみが、冷え冷えでお出汁のしみ込んだ「玉こんにゃく」です。

寒い時期に定番の熱々玉こんにゃくは、実はキンキンに冷やしても、とってもおいしいのです！





◆ぐんまの旬野菜と冷やしこんにゃくつけ麺

(アレルギー/小麦・乳成分・卵・ごま・大豆)

販売日 ： 6月中の毎週土日

時間 ： 10時から、5食限定

販売価格： 550円(税込)

提供 ： まぐろ丼屋とと丸

＊イートインにてご利用いただけます。





こんにゃく王国・群馬だからこそできる、“遊び心”と“本気”を詰め込んだ新メニュー。

上州・村の駅では、「こんにゃくって、こんなに面白かったんだ！」という驚きとともに、群馬のこんにゃく文化とその魅力を、全国へ発信していきます。









■大人も子どもも無言で本気。白加賀梅“爆取り”30秒チャレンジ！





梅“爆取り”30秒チャレンジ





群馬県前橋市・しおばら農園様の「白加賀梅」を使った、新企画「お箸でつまみ取り・白加賀梅」を初開催します。使用するのは、群馬を代表する初夏の旬果実“白加賀梅”。大粒で美しく、梅酒や梅シロップづくりにも人気の、この時期ならではの旬の味覚です。

ルールは簡単！制限時間30秒の間に、お箸を使って白加賀梅を枠から枠へ、つまみ取れた数だけお持ち帰りいただけます。

コロコロ転がる梅をテンポよく運び、「まだいける！」「あと2個！」「あと何秒！？」と、会場は大盛り上がり。上手に運べば、驚くほどたくさんの白加賀梅をGETできる、お得感たっぷりの参加型イベントです。

挑戦している人も、見ている人も思わず笑顔になる、“初夏の梅エンタメ”。大人も子どもも本気になる30秒を、ぜひ体験してください。

本番前のお箸の練習もお忘れなく！





◆お箸でつまみ取り・白加賀梅(群馬県前橋市産・しおばら農園様)

開催日 ： 6月6日(土)・6月7日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回100円(税込)









★その感覚・・・信じられるか！？「夏野菜2kgをピタリと狙え！」





大盛り上がりの人気企画「目方でGET！」に、“夏野菜バージョン”が登場します。

きゅうり、なす、トマトなど、この時期おすすめの夏野菜を、30秒間で自分の感覚を頼りに2kg取り分ける、ワクワクドキドキの体験型イベントです。

会場には、2kgの“見本野菜バケツ”もご用意しているのでご参考に。

「これくらいかな？」「意外と重い！？」と比べながら、同じ重さを目指してレッツチャレンジ！

見事2kgピタリ(±200g以内)に収まれば、そのまま取り分けた夏野菜をGET！

さらにチャレンジ失敗でも、選んだお野菜3点をお持ち帰りいただけます。

「これくらいかな？」「いや、まだ乗る！」「絶対オーバーした！」と、会場は大盛り上がり。

野菜を選ぶ楽しさ、量るドキドキ感、そして結果発表の歓声まで、大人も子どもも思わず本気になる“野菜エンタメイベント”です。

あなたは、初夏野菜2kgをピタリと当てられるでしょうか！？





◆目方でGET！・夏野菜(群馬県産他)

開催日 ： 6月13日(土)・6月14日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回300円(税込)

＊協力プレイOK









■「上州・村の駅」について

群馬県の「美味しい！」を体感できる場所・・・それが「上州・村の駅」です。

地元契約農家様に毎朝お持ちいただく旬の産直野菜や果物、代々受け継がれてきた郷土食やおふくろの味。そして新しい食文化や次世代のお手土産まで、群馬の食を様々に集めた「食のテーマパーク」として、多くのお客様に親しまれています。

特に注目いただきたいのは、生産者の顔が見える品ぞろえと、訪れるたびに新しい発見がある多彩なイベント。私たちは“日本一イベントの多い農産物直売所”を目指し、地域とともに育み、進化する「群馬らしさ」「上州・村の駅らしさ」を発信し続けています。

観光で訪れる方には群馬の魅力を知るきっかけを、地元のお客様には新しい発見と再発見を！世代を超えて楽しめる空間として、地域をつなぎ、食を通じて、群馬県をもっと元気に！もっと面白く！盛り上げていきます。





所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261番地

営業時間 ： 9：00～17：00

TEL ： 0279-25-8500

担当/矢野目： 080-8655-7807

URL ： https://jyousyu-muranoeki.com/





《アクセス》

・お車でお越しの方

関越自動車道 練馬I.C→(80分)→渋川伊香保I.C→国道17号下り(沼田方面へ10分)

渋川医療センター側(国道17号上り線側)





・電車でお越しの方

上越新幹線 東京→(60分)→高崎 上越線 高崎→(20分)→渋川駅

路線バス 渋川駅→(15分)→渋川医療センター前下車 徒歩(5分)









■会社概要

運営会社 ： 株式会社つつじ庵

代表者 ： 河越 敬仁

所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261

事業内容 ： 菓子(和・洋)の企画・販売、農産物直売所「上州・村の駅」の運営

ホームページ： https://www.tsutsujian.com/